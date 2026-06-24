Več kot 90 ovac poginilo na Krasjem vrhu zaradi udara strele

Agrarna skupnost Krasji vrh je Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o poginu obvestila danes. Inšpektorji uprave so opravili nadzor na kraju samem in ugotovili, da gre za čredo ovac štirinajstih različnih lastnikov, članov omenjene agrarne pašne skupnosti.
Pogin ovac je prvi opazil pastir, ki občasno pregleduje čredo. Kot so v sporočilu za javnost navedli v upravi, se večina poginulih živali nahaja na strmem in težko dostopnem melišču. Na trupih so bili vidni znaki, ki kažejo na pogin zaradi udara strele, med drugim ožganine po telesu.
Po ugotovljenih dejstvih je bilo Agrarni skupnosti Krasji vrh dovoljeno, da kadavri ostanejo v planini na nedostopnem območju.
Ovce so bile na planinsko pašo odgnane v obdobju do 20. junija. Pred odhodom na pašo so bile ustrezno tretirane proti zajedavcem in niso kazale znakov bolezni, so še pojasnili na upravi.
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