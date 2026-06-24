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Več kot 90 ovac poginilo na Krasjem vrhu zaradi udara strele

Bovec, 24. 06. 2026 16.38 pred 56 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA L.M.
Ovce ob ograji

Na območju Krasjega vrha med Bovcem in Kobaridom je poginilo več kot 90 ovac. Domnevno naj bi bil pogin posledica udara strele, so sporočili iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Agrarna skupnost Krasji vrh je Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o poginu obvestila danes. Inšpektorji uprave so opravili nadzor na kraju samem in ugotovili, da gre za čredo ovac štirinajstih različnih lastnikov, članov omenjene agrarne pašne skupnosti.

Pogin ovac je prvi opazil pastir, ki občasno pregleduje čredo. Kot so v sporočilu za javnost navedli v upravi, se večina poginulih živali nahaja na strmem in težko dostopnem melišču. Na trupih so bili vidni znaki, ki kažejo na pogin zaradi udara strele, med drugim ožganine po telesu.

Ovce
Ovce
FOTO: Bobo

Po ugotovljenih dejstvih je bilo Agrarni skupnosti Krasji vrh dovoljeno, da kadavri ostanejo v planini na nedostopnem območju.

Ovce so bile na planinsko pašo odgnane v obdobju do 20. junija. Pred odhodom na pašo so bile ustrezno tretirane proti zajedavcem in niso kazale znakov bolezni, so še pojasnili na upravi.

Krasji vrh pogin ovac udar strele Bovec

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KOMENTARJI4

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Noleani
24. 06. 2026 17.22
Bogi kmetje.
Odgovori
+2
2 0
Groucho Marx
24. 06. 2026 17.36
In ovčke.
Odgovori
0 0
4krogci
24. 06. 2026 17.10
bravo pustmo kadavre kr tam...čez mesec dva pa jok da imajo ogromno srecanj z volkom in medvedom!! Res so brihtni teli ja!!
Odgovori
+3
3 0
devlon
24. 06. 2026 17.00
vesoljci so imeli žetev
Odgovori
+0
2 2
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