Več kot četrtina obrokov ni primerna za vsakodnevno uživanje

Druga možnost je, da bi za ponudnike uvedli obvezno praktično usposabljanje, je na današnji predstavitvi ugotovitev povedal Matej Gregorič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V okviru programa Dober tek, študent! je terensko delo potekalo od aprila do junija lani, ko so v sodelovanju s predstavniki študentov pregledali 142 obrokov pri prav toliko ponudnikih študentske prehrane. Kar 28 odstotkov obrokov je bilo po njegovem opozorilu takih, ki jih po merilih zdravega obroka ne bi priporočali za vsakodnevno prehrano. Po drugi strani je bila desetina obrokov najbolj optimalno sestavljenih.

Med študenti jih približno 70 odstotkov večkrat tedensko uporabi študentske bone. "Če ti obroki niso optimalni in so podobno pomanjkljivi tudi vsi ostali obroki v dnevu, to že ima posledice za zdravje. Hkrati vpliva na prehranske navade v kasnejših obdobjih," je posvaril.

Kot glavno težavo vidi, da je bilo zelenjave v obrokih sorazmerno malo. Tudi stročnice so se pojavljale dokaj redko, če pa so že bile na jedilniku, so bile v juhi ali solati. Skoraj polovico krožnika so sestavljali ogljikovi hidrati, predvsem enostavni, torej bel riž, bele testenine in krompir. Kaš ali polnovrednih škrobnih izbir ni bilo.

Ribe so bile vključene le v osmih odstotkih obrokov. Pri večini mesnih obrokov pa so z zadovoljstvom ugotovili, da v njih ni bilo visoko procesiranih izdelkov. A še vedno je bil vsak deseti obrok sestavljen tako, da je bil v njem bolj visoko procesiran izdelek. Veseli so bili, ker je bil v 89 odstotkih navzoč vegetarijanski in v 50 odstotkih veganski obrok.