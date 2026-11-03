Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Več kot četrtina obrokov ni primerna za vsakodnevno uživanje

Ljubljana, 03. 11. 2026 14.46 pred 23 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA
Hitra prehrana

Po ugotovitvi NIJZ, ki je v sodelovanju s Študentsko organizacijo Slovenije ocenil ustreznost subvencioniranih študentskih obrokov, je bila več kot četrtina obrokov takšnih, ki jih ne bi priporočal za vsakodnevno prehrano. Zakonodajalcu predlagajo, da bi višjo subvencijo dobili ponudniki obrokov z višjo prehransko kakovostjo.

Druga možnost je, da bi za ponudnike uvedli obvezno praktično usposabljanje, je na današnji predstavitvi ugotovitev povedal Matej Gregorič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V okviru programa Dober tek, študent! je terensko delo potekalo od aprila do junija lani, ko so v sodelovanju s predstavniki študentov pregledali 142 obrokov pri prav toliko ponudnikih študentske prehrane. Kar 28 odstotkov obrokov je bilo po njegovem opozorilu takih, ki jih po merilih zdravega obroka ne bi priporočali za vsakodnevno prehrano. Po drugi strani je bila desetina obrokov najbolj optimalno sestavljenih.

Med študenti jih približno 70 odstotkov večkrat tedensko uporabi študentske bone. "Če ti obroki niso optimalni in so podobno pomanjkljivi tudi vsi ostali obroki v dnevu, to že ima posledice za zdravje. Hkrati vpliva na prehranske navade v kasnejših obdobjih," je posvaril.

Kot glavno težavo vidi, da je bilo zelenjave v obrokih sorazmerno malo. Tudi stročnice so se pojavljale dokaj redko, če pa so že bile na jedilniku, so bile v juhi ali solati. Skoraj polovico krožnika so sestavljali ogljikovi hidrati, predvsem enostavni, torej bel riž, bele testenine in krompir. Kaš ali polnovrednih škrobnih izbir ni bilo.

Ribe so bile vključene le v osmih odstotkih obrokov. Pri večini mesnih obrokov pa so z zadovoljstvom ugotovili, da v njih ni bilo visoko procesiranih izdelkov. A še vedno je bil vsak deseti obrok sestavljen tako, da je bil v njem bolj visoko procesiran izdelek. Veseli so bili, ker je bil v 89 odstotkih navzoč vegetarijanski in v 50 odstotkih veganski obrok.

Študentski boni
Študentski boni
FOTO: Bobo

Skoraj tretjina obrokov z ocvrto sestavino

Tretje področje, ki so ga spremljali, je bil način priprave. Po njihovem opažanju je večina ponudnikov uporabljala sprejemljive postopke priprave, vendar pa je skoraj tretjina obrokov vsebovala ocvrto sestavino, številni celo dve.

Večji delež obrokov, ki so bili neustrezno ocenjeni, so našli pri ponudnikih, ki imajo hitro prehrano, in med tistimi, kjer je bila višina doplačila minimalna ali doplačila ni bilo. Po drugi strani so pri ponudnikih iz javnih zavodov, denimo v dijaških domovih, zasledili precej obrokov, ki so bili skladni z merili NIJZ.

Kolikšna je subvencija?

Lucija Sevšek iz ŠOS je povedala, da subvencija za študentski obrok znaša 5,19 evra. Najvišja možna cena obroka, ki jo lahko ponudnik postavi, pa je devet evrov. Glede na to je najvišje možno študentovo doplačilo 3,81 evra. Povprečno doplačilo pa znaša 3,01 evra.

Porcija doma skuhane enolončnice s piščancem in zelenjavo nas stane od 1,40 do 1,70 evra, porcija instant piščančjih rezancev pa 1,70 evra, je opomnila Jasmina Bevc iz Zveze potrošnikov Slovenije. Zaveda se, da imajo študentje malo časa za to, da bi si sami pripravili hrano. A morda bi lahko po njenem predlogu razmislili o tem, da takrat, ko vendarle imajo čas, skuhajo za več obrokov.

Nenazadnje je svetovala e-brošuro S prehrano do znanja in brezplačno aplikacijo Veš, kaj ješ?. Ta omogoča, da uporabnik spozna sestavo posameznega živila.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
študenti prehrana študentski boni

Koalicija in Resnica pred referendumom: Zakon bo ljudem prinesel več

24ur.com Prava izbira: prehransko ustreznejša ponudba obrokov
24ur.com Mesec napovedal dvig subvencije, nadzor in bolj kakovostno hrano za študente
24ur.com Gostom, ki bodo hrano puščali na krožnikih, bodo zaračunali dodatne stroške
24ur.com 'Nezdrava' prehrana študentov: na vrhu ponudniki s hitro prehrano
24ur.com Je subvencionirana prehrana za študente res še ugodna?
24ur.com So nove prehranske smernice utemeljene ali ideološko motivirane?
Bibaleze.si Kako poskrbeti za zdravo prehrano otrok med počitnicami?
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
03. 11. 2026 14.58
A tukaj pa Reberšek ne bo sikal da je zastonj 😂😂😂
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suzi? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
zadovoljna
Portal
Še vedno zaljubljena kot prvi dan? Fotografije povedo več kot tisoč besed
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
vizita
Portal
Kakšna je povezava med visokim krvnim tlakom in bolečinami v sklepih
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
cekin
Portal
Zavod: Prihodnje leto bo v Sloveniji primanjkovalo teh delavcev
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
moskisvet
Portal
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
Ste samski? Ta država vam plača potovanje, morda pa tam najdete še ljubezen
Ste samski? Ta država vam plača potovanje, morda pa tam najdete še ljubezen
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
dominvrt
Portal
'Naš dom je neznosno tih': Nika Zorjan ob žalostni izgubi
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
okusno
Portal
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022