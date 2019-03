Več kot deset let kartelnih dogovorov med avtomobilskimi trgovci v Sloveniji?

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je v minulih dneh zaradi suma kartelnega dogovarjanja potrkala na naslove več avtohiš v Ljubljani in okolici, med katerimi so Renault Nissan Slovenija, Avtohiša Real, Avtohiša Malgaj, Pleško Cars in Avtoservis Kalan. Avtohiše, ki ministrstvom in drugim organom državne uprave dobavljajo avtomobile znamke Renault, naj bi se pred prijavo na razpise, s katerimi so v javni upravi iskali ponudnike za nabavo novih službenih vozil, v avtohišah med seboj dogovarjali o cenah oziroma podrobnostih njihovih ponudb.

"Izkazana je verjetnost, da so ta podjetja usklajeno ravnala pri prodaji storitev popravil oz. vzdrževanja vozil znamke Renault zlasti tako, da so v Sloveniji neposredno ali posredno določala in usklajevala prodajne cene in druge poslovne pogoje, si medsebojno delila ta trg in kupce ter dogovorjeno oddajala ponudbe, kar je razvidno predvsem iz ravnanj, povezanih s pripravo, oblikovanjem in oddajanjem ponudb v postopkih oddaje javnih in drugih naročilza storitve popravil oziroma vzdrževanja vozil znamke Renault,"so pojasnili na spletni strani AVK.

Glede na navedbe AVK to predstavlja omejevalni sporazum oziroma usklajeno ravnanje, katerega cilj ali učinek je preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence v Sloveniji in na znatnem delu notranjega trga Evropske unije, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami. Zato so konec januarja izdali sklep, s katerim so zoper navedena podjetja uvedli postopek ugotavljanja kršitve določil zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in pogodbe o delovanju EU.

Več kot deset let kartelnih dogovorov med avtomobilskimi trgovci?

Iz podatkov, s katerimi trenutno razpolagajo, izhaja, da naj bi si navedene stranke vsaj od leta 2008 delile naročnike storitve popravil oziroma vzdrževanja vozil znamke Renault v postopkih oddaje javnih in drugih naročil oz. se dogovorile o tem, kateri od strank postopka pripada posamezni naročnik oz. posamezno naročilo, ter katero od njih bo nudilo predmetne storitve določenemu naročniku.

"Posledica omenjenega ravnanja strank naj bi bila izključitev tekmovanja in negotovosti med njimi, kar je še posebej pomemben faktor v postopkih oddaje javnih in drugih naročil, saj gre za tekmovanje s ponudbami. Ko se podjetja v takšnih postopkih seznanijo s ponudbami in cenami konkurentov, lahko ponudijo višje cene, s čemer je izkazana tudi škoda za potrošnike," so pojasnili na AVK.

Agencija je po preiskavah v teh podjetjih, ki so potekale v sredo in četrtek, pozvala vse osebe, da ji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev. Če so ti zaupni ali predstavljajo poslovno skrivnost, naj jih ustrezno označijo, so opozorili.