Več kot le plača: dobri dodatki, ki ustvarjajo razliko

Zaposleni danes iščejo več kot le stabilen mesečni dohodek. Vse bolj cenijo dodatke, ki pripomorejo k boljši kakovosti življenja, krepijo njihovo zdravje in zagotavljajo stabilno prihodnost. Visok regres, dodatna zdravstvena zavarovanja ali prispevki za dodatno pokojnino niso zgolj prijeten bonus, temveč ključen del celostne zaposlitvene izkušnje, ki neposredno povečuje zadovoljstvo in motivacijo ekipe.

V zadnjih letih podjetja vse bolj prepoznavajo, da skrb za zaposlene ni zgolj prijazna gesta, temveč strateška naložba. Podjetja z vizijo imajo premišljeno razvite strategije dobrega počutja na delovnem mestu, saj se zavedajo, da so zaposleni, ki se počutijo cenjene in podprte, bolj motivirani, učinkoviti in pripravljeni prispevati k skupnemu uspehu. Dolgoročno gledano zadovoljni zaposleni prispevajo k stabilnosti in rasti podjetja. Tudi v Lidlu Slovenija – nosilcu sedmih certifikatov Top Employer Slovenija, ki ga prejmejo podjetja z odličnimi kadrovskimi praksami, in polnega certifikata Družini prijazno podjetje – svojo vizijo uresničujejo skozi strategijo celostne dobrobiti Dober lajf. Eden od njenih stebrov, imenovan Dobri dodatki, je namenjen prav nadgradnji osnovnih delovnih pogojev ter zagotavljanju finančne in zdravstvene varnosti.

Nadpovprečen regres in nagrade za uspešnost Med dodatki, ki najbolj izstopajo, je regres za letni dopust, ki bo v Lidlu Slovenija tudi letos znašal 2.000 EUR. To podjetje uvršča med delodajalce z najvišjimi regresi v trgovinski panogi. Poleg tega zaposleni redno prejemajo nagrade za poslovno uspešnost, kar potrjuje, da podjetje uspeh deli s tistimi, ki so zanj najbolj zaslužni.

Kolektivno zdravstveno zavarovanje za vse zaposlene

Od leta 2024 so vsi zaposleni vključeni v kolektivno zdravstveno zavarovanje. To jim omogoča prednostno in kakovostno obravnavo pri različnih zdravstvenih storitvah – od hitrejšega dostopa do specialistov in operativnih posegov do fizioterapije. Zavarovanje vključuje tudi možnost pridobitve drugega zdravniškega mnenja, kar zaposlenim daje dodatno varnost in zavedanje, da je za njihovo zdravje resnično poskrbljeno.

Za varno starost: več kot 800.000 evrov letno za pokojnine

Skrb za lidlovce se ne konča ob koncu delovnika, temveč sega daleč v prihodnost. Podjetje že vrsto let vsakemu zaposlenemu mesečno vplačuje premijo v drugi pokojninski steber, 480 evrov za posameznika na letni ravni. Skupno podjetje za dodatno pokojninsko zavarovanje svoje ekipe letno nameni več kot 800.000 evrov, s čimer aktivno prispeva k dolgoročni finančni stabilnosti zaposlenih po upokojitvi.

Celostna naložba v ljudi

Z marcem so se v Lidlu Slovenija ponovno povišale tudi osnovne bruto plače zaposlenih v prodaji in skladišču, kar zaokrožuje celovit paket letošnjih povišanj in izplačil. Vendar pa vsa ta sredstva – za katera bo podjetje letos namenilo več kot 10 milijonov evrov – pomenijo le del širše slike. Vsa omenjena plačila in nadstandardni dodatki so namreč trden temelj, na katerem Lidl gradi okolje, kjer se zaposleni ne počutijo le varno, temveč tudi spoštovano in motivirano za ustvarjanje svoje karierne poti.

