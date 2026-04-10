Več kot le plača: dobro počutje postaja ključ do zadovoljstva na delovnem mestu

Dobro počutje v službi ter ravnovesje med delom in zasebnim življenjem sta postala dva od ključnih dejavnikov pri izbiri delodajalca. Globalne raziskave kažejo, da tovrstne ugodnosti išče več kot 80 odstotkov zaposlenih. In dobri delodajalci se od drugih razlikujejo ravno v spodbujanju zdravega življenjskega sloga, v skrbi za fizično in mentalno zdravje zaposlenih ter zmanjševanje stresa in v ustvarjanju prijetnega delovnega okolja z dobrimi odnosi.

Dobro počutje je eden od štirih stebrov te strategije – osredotoča se na telesno in mentalno zdravje posameznika, spodbujanje gibanja, zdravo prehrano in dobro mentalno kondicijo.

V podjetju Lidl Slovenija k dobremu počutju zaposlenih pristopajo premišljeno in strateško. Verjamejo, da se pravo zadovoljstvo začne tam, kjer se zakonske obveznosti končajo. Zato so razvili celostno strategijo skrbi za zaposlene Dober lajf , ki združuje številne ugodnosti, programe in pobude za kakovostnejše delovno okolje.

Zaposlenim in njihovim družinskim članom je že več let na voljo anonimno brezplačno psihološko svetovanje zunanjega strokovnjaka – 24 ur na dan vse dni v tednu. Leta 2024 pa so dodali prav tako anonimno in brezplačno pravno in finančno svetovanje.

V Lidlu Slovenija veliko pozornosti namenjajo tudi ozaveščanju o zdravem in uravnoteženem načinu življenja. Že več let izvajajo program ambasadorjev zdravja, to so zaposleni, ki živijo zdravo in aktivno ter želijo tak slog življenja približati drugim zaposlenim v Lidlu Slovenija. Sodelavcem so za zgled, na voljo so jim za nasvete in spodbudo pri uvajanju zdravih življenjskih navad ter ohranjanju dobrega počutja v službi in doma. V podjetju jih je že več kot 100, pravijo jim tudi glasniki zdravega življenjskega sloga.

Ambasadorji so torej za zgled sodelavcem, ob tem pa jih informirajo o aktivnostih, ki jih podjetje ponuja na področju dobrega počutja, v svoji ekipi organizirajo aktivna druženja in spodbujajo k prijavi na športne dogodke. Dvakrat letno se ambasadorji družijo na dnevu ambasadorjev zdravja, kjer na delavnicah in z izmenjavo dobrih praks pridobijo novo znanje, ki ga nato prenašajo na sodelavce. Vsak teden imajo v Lidlu tudi sadni dan, pogosti so zdravi zajtrki in malice s smoothieji. Ambasadorji zdravja so tisti, ki poskrbijo za pripravo in razdelitev med vse sodelavce.

Dodatno zaposlene ozaveščajo z delavnicami in predavanji priznanihi motivacijskih govorcev, kot sta Sara Isakovič in dr. Aleksander Zadel, ter jim zagotavljajo brezplačna svetovanja, namenjena ohranjanju in krepitvi mentalnega zdravja. Omeniti velja še ozaveščevalne aktivnosti ob rožnatem oktobru in movembru, pri čemer zaposlenim omogočajo dodatne brezplačne specialistične preglede.

To so le nekateri od programov, s katerimi Lidl krepi dobro počutje svojih zaposlenih. S številnimi drugimi ugodnostmi vseskozi skrbijo za spodbudno in kakovostno delovno okolje, v katerem zaposleni najdejo pravo podporo za svoje delo in osebno rast.