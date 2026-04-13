Več kot le plača: okolje, ki spodbuja karierni razvoj

Današnji zaposleni iščejo več kot le varno zaposlitev. Iščejo priložnosti za razvoj, možnost pridobivanja novih kompetenc in jasno zastavljene karierne poti. Pri svojem delu pričakujejo tudi redne konstruktivne povratne informacije. Cenijo okolje, ki spodbuja napredovanje, zato morajo podjetja, če želijo pridobiti in zadržati dobre kadre, k razvoju zaposlenih pristopiti premišljeno in sistematično.

Plača ostaja pomemben dejavnik pri izbiri zaposlitve, vendar dolgoročno zadovoljstvo temelji tudi na drugih vidikih. Med ključnimi je prav možnost napredovanja in kariernega razvoja. Deloittova raziskava kaže, da predvsem mlajše generacije vse večji pomen pripisujejo učenju, razvoju in priložnostim za napredovanje. Dobra služba tako danes ni več zgolj tista, ki zagotavlja finančno stabilnost, temveč tista, ki posamezniku omogoča rast in razvoj kariere.

V ospredju je razvoj posameznika

V podjetju Lidl Slovenija se zavedajo, da vlaganje v razvoj zaposlenih pomembno vpliva na njihovo zadovoljstvo. Zato v okviru strategije celostne dobrobiti zaposlenih Dober lajf posebno pozornost namenjajo stebru Dobra kariera, ki spodbuja tako strokovni kot osebni razvoj vsakega zaposlenega. Takšen pristop ni prepuščen naključju, temveč temelji na jasno zastavljenem sistemu razvoja kadrov.

Dober začetek z individualnim programom uvajanja

Prvi dnevi v novi službi so ključni, zato v Lidlu Slovenija poskrbijo, da je začetek poti čim bolj prijeten. Novozaposleni ob prihodu dobijo dostop do spletne strani z vsemi osnovnimi informacijami, ki jim približajo podjetje, Lidlovo kulturo in vrednote. Prvi delovni dan je tako imenovani pozdravni dan, ko novi sodelavci neposredno spoznajo utrip podjetja in ekipo, prejmejo pa tudi paket dobrodošlice. Naslednji korak je uvajanje, ki sledi individualno zasnovanemu načrtu, skozi katerega se novozaposleni postopno pripravijo na samostojno delo. Da pa nihče ne bi ostal sam z vprašanji, sta ključen del vključevanja tudi mentorstvo in botrstvo. Vsak novozaposleni namreč dobi mentorja, izkušenega sodelavca, ki mu pomaga pri strokovnih izzivih, in še botra, drugega sodelavca, ki mu olajša prve korake v novem okolju in poskrbi, da se hitro počuti kot del ekipe.

Učenje kot stalnica

Razvoj zaposlenih se v Lidlu nadaljuje tudi po uvajalnem obdobju. Vzpostavili so celovit sistem izobraževanj, ki združuje različne oblike učenja in vsakemu posamezniku omogoča rast. Ključno vlogo pri usmerjanju imajo redni pogovori med vodji in zaposlenimi, na katerih skupaj ocenijo dosežke in določijo nadaljnje razvojne cilje. Za lažje doseganje teh ciljev sistem učenja prilagajajo sodobnemu načinu dela. E-učenje zaposlenim ponuja dostop do raznolikih vsebin – od strokovnih modulov do krepitve kompetenc, kot sta komuniciranje in vodenje –, obenem pa jim omogoča, da večino izobraževanj opravijo takrat, ko jim znotraj delovnega časa to najbolj ustreza. Poleg tega Lidl za sodelavke in sodelavce organizira številne delavnice in seminarje z najrazličnejših področij – tako zaposleni ne nadgrajujejo le strokovnega znanja, temveč razvijajo tudi osebne veščine, ki krepijo njihove kompetence in spodbujajo celosten razvoj. Vse to znanje pa dobi priložnost v praksi. V Lidlu namreč močno spodbujajo notranje karierne premike – bodisi gre za napredovanje na odgovornejša delovna mesta bodisi za spoznavanje novih področij znotraj podjetja. Takšen preplet nenehnega učenja in jasnih kariernih poti vsakemu zaposlenemu omogoča, da svojo poklicno pot zgradi po lastni meri.

