Več kot le plača: zaradi dobre ekipe z veseljem pridemo v službo

Ko razmišljamo o dobri službi, najprej pogosto pomislimo na višino plačila ali nazive delovnih mest. Pri tem pa hitro spregledamo nekaj manj oprijemljivega, a izjemno pomembnega – odnose. Se s sodelavci dobro ujamemo? Se v ekipi počutimo sprejete? Nas pri delu povezujejo skupne vrednote? Vse to močno vpliva na naše počutje in dolgoročno zadovoljstvo na delovnem mestu.

Dobra ekipa sodelavcev ni nekaj samoumevnega. Oblikuje se tam, kjer so odnosi odprti in iskreni, kjer lahko vsi izrazijo svoje mnenje in kjer je prispevek vsakega posameznika prepoznan. Takšna kultura ne krepi le motivacije, temveč tudi občutek, da smo del nečesa večjega.

V ospredju je dobra ekipa

V Lidlu Slovenija se zavedajo, da je povezanost med zaposlenimi ključna. Skozi strategijo celostne dobrobiti za zaposlene Dober lajf posebno pozornost namenjajo stebru Dobra ekipa, ki krepi občutek pripadnosti in ustvarja okolje, v katerem se zaposleni dobro počutijo. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi vrednote podjetja, ki usmerjajo vsakodnevno delo: uspešnost, spoštovanje, zaupanje, prizemljenost in povezanost. To so vodila, ki vplivajo na kulturo podjetja in način sodelovanja.

Vključenost na delovnem mestu

Poseben poudarek namenjajo ustvarjanju vključujočega okolja, kjer so vsi zaposleni ne glede na svoje osebne okoliščine ali lastnosti enako obravnavani. Spodbujajo raznolikost in medosebno spoštovanje ter gradijo odnose, ki temeljijo na zaupanju in odprti komunikaciji. Tesnejšo povezanost v Lidlu Slovenija ob tem krepijo z raznolikimi skupnimi aktivnostmi in spodbujajo #TeamLidl, kjer so v ospredju sodelovanje, sproščeno druženje in pristni stiki med sodelavci. Vsako poletje se zaposleni družijo na skupnem Lidlovem pikniku, decembra na novoletni zabavi, Lidlove zaposlene pa povezujejo tudi skupna praznovanja obletnic in dosežkov ter teambuildingi.

Ko podjetje misli tudi na družine

V Lidlu Slovenija posebno pozornost namenjajo tudi družinam zaposlenih. Že vrsto let organizirajo brezplačne tematske tabore za otroke zaposlenih, ki jih vsako leto obišče okoli 200 otrok. Mladi lahko izbirajo med različnimi programi, ki jih v podjetju redno nadgrajujejo – od letovanja ob morju do jezikovnih in tematskih taborov, ki spodbujajo učenje, samostojnost in druženje. Takšne pobude staršem olajšajo organizacijo prostega časa otrok ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Zaradi takih in podobnih ukrepov za zaposlene in njihove družine je Lidl Slovenija že vrsto let nosilec polnega certifikata Družini prijazno podjetje, prav tako so večkratni ponosni prejemnik certifikatov Top Employer Slovenija in Top Employer Europe 2026.

