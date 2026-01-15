Naslovnica
Slovenija

Več kot petletne čakalne dobe za ortodonta: zakaj kolaps sistema?

Ljubljana , 15. 01. 2026 19.25 pred 1 uro 3 min branja 9

Avtor:
Rebeka Tomaduz A.K.
Ortodont

Po direktivi Evropske unije ima vsak zavarovanec pravico do povračila stroškov zdravljenja v tujini, če ima veljavno napotnico, kar je po zadnjih dostopnih podatkih - za leto 2024 - zdravstveno zavarovalnico stalo več kot milijon evrov. Zakaj pa so čakalne dobe pri nas tako dolge? V ortodontskem društvu pravijo, da razlog ni pomanjkanje kadra.

Obljube o hitrih ortodontskih obravnavah čez mejo so v zadnjih letih vse bolj iskane, razlog pa: naše čakalne dobe, ki se merijo tudi v več tisoč dneh, torej več kot petih letih.

Klemen Ganziti iz ZZZS razloži: "Zadnjih nekaj let beležimo povečano število odhodov v tujino, to je seveda tudi posledica, da nam je to omogočila Evropska direktiva in ljudje so to pravico spoznali. Skladno z našim zakonom pa imajo tudi možnost povračila. Samo dejstvo, da imate izdano napotnico, je v skladu s trenutnim zakonom o zdravstvenem zavarovanju dovolj, da greste lahko na specialistični pregled bodisi v Sloveniji bodisi v tujini."

In prav povračila za ortodontske storitve vztrajno naraščajo. Samo leta 2024 je ZZZS povrnil več kot milijon evrov. Ganziti pove, da za lansko leto ocenjujejo, da bodo stroški ortodontskega zdravljenja v tujini na približno istem nivoju kot leto pred tem. Skupno, v zadnjih sedmih letih, torej več kot 3,8 milijona evrov.

Ortodont
Ortodont
FOTO: Shutterstock

Sanda Lah Kravanja iz Slovenskega ortodontskega društva: "Ocenjujemo, da se v tujino financira že za vsaj 5 ortodontskih programov letno, kar pomeni, da bi pet ortodontov lahko nudilo otrokom storitve doma."

ZZZS pravi, da že zdaj plačuje več timov, kot pa je aktivnih ortodontov, ministrstvo pa, da javno mrežo krepijo z novimi koncesijami. Kje torej tiči razlog za kolaps sistema?

Kot pojasnjuje Lah Kravanja: "Na vsakem razpisu za koncesije se na ministrstvo prijavi večkratnik kandidatov za razpisano število programov, tako da interes je, razpisov pa ni."

Natalija Jožef Čanžek iz Happymeda: "Mi nimamo primera, da nam starši ne bi potarnali, koliko časa čakajo, da še na pregled niso prišli, pa to govorimo vedno o letih, pa o stalnem prestavljanju terminov." Opažajo v eni od posredniških agencij. In posledično Slovence pošiljajo na Hrvaško. Domina Reljanovič Protega iz ortodontske ordinacije v Zagrebu: "Cena znaša nekje od 1400 do 1600 evrov na zobni lok, če govorimo o fiksnem zobnem aparatu, snemljivi pa so precej cenejši, od 400, 500 do 700 evrov, odvisno od aparata. Ampak v vsakem primeru to v celoti krije vaš ZZZS."

Dodatno težavo predstavljajo izdane napotnice zobozdravnikov. Kot pravi Ganziti: "Trend zadnjega obdobja je tudi, kar nam povedo starši in ortodonti, da se veliko napotnic izda na zalogo, zaradi čakalnih dob, potem pa se ugotovi, da ortodontsko zdravljenje konkretnega otroka sploh ni potrebno."

Kravanja dodaja: "Napotnice so izdane ne samo ena, kot je predpisano, ampak več in potem se dogaja, da je število napotnic v sistemu ogromno."

Več kot tretjina jih je izdanih neutemeljeno ali prehitro, so pokazale zadnje raziskave stomatološke klinike.

ortodont čakalna doba

Volodimir Z.
15. 01. 2026 21.06
Naročen za ortodonta pride na vrsto za dentiero...
ejni
15. 01. 2026 21.04
V ZD Maribor je trenutnk neverjetni kaos z ortodonti. Zadržujejo 4 programe, kadra pa nimajo, medtem ko prejsnji pogodbenik ima vse. Novi zakon žal preprečuje sodelovanje. Maribor info objavlja dogajanje sproti glede ortodontov
Sickomania
15. 01. 2026 21.02
Smešno je da niti sami ne vedo kje je problem , zato ga niti ne moreš rešit..
YouRangMyLord
15. 01. 2026 20.59
Vem za ortodontko, ki ji Janković v Ljubljani ni hotel podeliti koncesije, ker mu ni hotla "dat"... Zdaj se pa zamislite.
SpamEx
15. 01. 2026 20.57
V zobozdravstvu se je kolaps sistema zgodil že pred veliko leti. Tisti ki ima rad svoje zobe plača
Con-vid 1984
15. 01. 2026 20.51
V čem je problem? To so ovce izvolile, izvolite.
Jermen
15. 01. 2026 20.51
Kar se tice ortodonta v sloveniji je res ena velika sramota
janez653
15. 01. 2026 20.51
Prevec izdanih napotnic ni tezava. To je samo posledica predolgih cakalnih dob…..
94001
15. 01. 2026 20.50
Golob pravi, da vse deluje.
bibaleze
