Več kot petletne čakalne dobe za ortodonta: zakaj kolaps sistema?

In prav povračila za ortodontske storitve vztrajno naraščajo. Samo leta 2024 je ZZZS povrnil več kot milijon evrov. Ganziti pove, da za lansko leto ocenjujejo, da bodo stroški ortodontskega zdravljenja v tujini na približno istem nivoju kot leto pred tem. Skupno, v zadnjih sedmih letih, torej več kot 3,8 milijona evrov.

Klemen Ganziti iz ZZZS razloži: "Zadnjih nekaj let beležimo povečano število odhodov v tujino, to je seveda tudi posledica, da nam je to omogočila Evropska direktiva in ljudje so to pravico spoznali. Skladno z našim zakonom pa imajo tudi možnost povračila. Samo dejstvo, da imate izdano napotnico, je v skladu s trenutnim zakonom o zdravstvenem zavarovanju dovolj, da greste lahko na specialistični pregled bodisi v Sloveniji bodisi v tujini."

Obljube o hitrih ortodontskih obravnavah čez mejo so v zadnjih letih vse bolj iskane, razlog pa: naše čakalne dobe, ki se merijo tudi v več tisoč dneh, torej več kot petih letih.

Sanda Lah Kravanja iz Slovenskega ortodontskega društva: "Ocenjujemo, da se v tujino financira že za vsaj 5 ortodontskih programov letno, kar pomeni, da bi pet ortodontov lahko nudilo otrokom storitve doma."

ZZZS pravi, da že zdaj plačuje več timov, kot pa je aktivnih ortodontov, ministrstvo pa, da javno mrežo krepijo z novimi koncesijami. Kje torej tiči razlog za kolaps sistema?

Kot pojasnjuje Lah Kravanja: "Na vsakem razpisu za koncesije se na ministrstvo prijavi večkratnik kandidatov za razpisano število programov, tako da interes je, razpisov pa ni."

Natalija Jožef Čanžek iz Happymeda: "Mi nimamo primera, da nam starši ne bi potarnali, koliko časa čakajo, da še na pregled niso prišli, pa to govorimo vedno o letih, pa o stalnem prestavljanju terminov." Opažajo v eni od posredniških agencij. In posledično Slovence pošiljajo na Hrvaško. Domina Reljanovič Protega iz ortodontske ordinacije v Zagrebu: "Cena znaša nekje od 1400 do 1600 evrov na zobni lok, če govorimo o fiksnem zobnem aparatu, snemljivi pa so precej cenejši, od 400, 500 do 700 evrov, odvisno od aparata. Ampak v vsakem primeru to v celoti krije vaš ZZZS."

Dodatno težavo predstavljajo izdane napotnice zobozdravnikov. Kot pravi Ganziti: "Trend zadnjega obdobja je tudi, kar nam povedo starši in ortodonti, da se veliko napotnic izda na zalogo, zaradi čakalnih dob, potem pa se ugotovi, da ortodontsko zdravljenje konkretnega otroka sploh ni potrebno."

Kravanja dodaja: "Napotnice so izdane ne samo ena, kot je predpisano, ampak več in potem se dogaja, da je število napotnic v sistemu ogromno."

Več kot tretjina jih je izdanih neutemeljeno ali prehitro, so pokazale zadnje raziskave stomatološke klinike.