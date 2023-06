Več kot podvojene cene za vzpon na Pohorje, nižje tarife za Mariborčane

Občutno se bodo podražile predvsem enkratne vozovnice, saj bo za povratno namesto šestih treba odšteti 16, za enosmerno pa namesto štirih deset evrov. Z dveh na sedem evrov se je podražila enosmerna vozovnica za mladino in starejše, povratna pa s treh na 11 evrov.

Mesečna vozovnica za odrasle bo po novem stala 36 evrov oziroma sedem evrov več kot po trenutnem ceniku, ki velja že od leta 2016, vozovnica za mladino, študente in starejše pa bo dražja za tri evre in bo znašala 26 evrov. Na novo so uvedli mesečno vozovnico samo za prevoz v dolino, ki bo za odrasle stala 24, za mladino in starejše pa 18 evrov.

Najbolj zvesti obiskovalci Pohorja ali pa tisti, ki na Pohorju živijo in dnevno odhajajo na delo v dolino oziroma delajo na Pohorju, bodo še naprej lahko kupili letno vozovnico, ki bo za odrasle stala 288 evrov, kar je 38 evrov več kot doslej, nova vozovnica samo v smeri navzdol pa bo stala 192 evrov.

Na mariborski občini ob tem za svoje občane uvajajo subvencioniranje cene za nakup enkratne vozovnice. Mariborčani bodo tako za povratno vozovnico odšteli devet evrov, mladina in starejši 6,5 evra, za enosmerno pa šest oziroma 4,5 evra.

Marprom kot upravljavec žičniških naprav bo tudi ostalim okoliškim občinam ponudil možnost, da se priključijo sistemu subvencioniranja, za kar bodo morali z omenjenim javnim podjetjem skleniti posebne pogodbe.

Kot ob tem pojasnjujejo na mestni občini, so se za sprejeti sistem odločili po vzoru, ki velja za žičnico Sljeme na Hrvaškem in prav tako zagotavlja ločene redne cene ter cene za občane Zagreba. Gre namreč prav tako za žičniško napravo, ki je del javnega prometa in z njo upravlja podjetje Zagrebški električni tramvaj (ZET).

Mestni svet je marca skupaj z nekaterimi ostalimi predlogi za podražitve enkrat že zavrnil odločanje o podražitvah Pohorske vzpenjače. Takratni predlog je bil še bolj rigorozen, saj so želeli dnevne povratne vozovnice podražiti celo na 19,5 evra, mesečne pa na 49 evrov.

Večina svetnikov takrat ni prisluhnila opozorilom direktorja Marproma Ranka Šmigoca, da so sedem let stare cene vozovnice povsem nevzdržne za sedanje razmere energetske draginje. Električna energija se je namreč v tem času podražila za več kot petkrat, dražji so tudi materiali ter višje plače zaposlenih. Ob tem je Šmigoc zatrjeval, da bo gondola tudi po podražitvi cenejša kot primerljive naprave v bližnji okolici.