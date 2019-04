Več kot polovica ljudi se vsaj malo boji zobozdravnika

Strah pred zobozdravnikom je bolj pogost pri otrocih, se pa seveda prenaša tudi v odraslo dobo. Prav zato so prvi obiski pri zobozdravniku zelo pomembni. To pa je skupno delo staršev in zobozdravnika. Staršev v tej meri, da otroka z navdušenjem pripravijo na pregled, zobozdravnika pa, da otroka sprejme s prijaznostjo, najlažje, pravijo strokovnjaki, tudi skozi igro.