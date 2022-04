Več kot polovica medicinskih sester razmišlja o zamenjavi službe.

Slovenska raziskava je izpostavila nizko zadovoljstvo medicinskih sester z delovnim mestom, saj je več kot polovica (51,7 odstotka) vprašanih odgovorila, da bi v naslednjem letu zapustila bolnišnico, kjer je trenutno zaposlena, če bi bilo to mogoče. Največ vprašanih (47,4 odstotka), ki razmišljajo o zamenjavi službe, bi si novo delo poiskalo v zdravstveni negi, vendar ne v bolnišnici. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da bi si skoraj desetina (9,6 odstotka) želela delo poiskati zunaj zdravstvene nege, so zapisali v sporočilu za javnost.

Prve rezultate Presečne raziskave pogojev dela v zdravstveni negi (RN4CAST), ki jo je izvedla Fakulteta za zdravstvo s partnerji, so predstavili na sredinem posvetu Moja kariera - Quo Vadis. RN4CAST sodi med največje raziskave delovne sile v zdravstveni negi, saj je bila izvedena že v večini evropskih držav, skupno pa v več kot 40 državah po svetu, so sporočili s fakultete.

Slovenija izstopa še z oceno delovnega okolja medicinskih sester, ki je med najnižjimi v primerjavi z raziskavami, opravljenimi v drugih evropskih državah, in najvišjim povprečnim številom bolnikov (15,56) na eno diplomirano medicinsko sestro na delovno izmeno v EU. To je občutno več kot recimo na Nizozemskem in Irskem (7), v Grčiji (9,8) ali na Poljskem (10,4). Priporočen normativ za nenujne bolnike na internističnih in kirurških oddelkih sicer znaša štiri bolnike na eno diplomirano medicinsko sestro, so izpostavili.

Preverjali so tudi učinek obremenitev diplomiranih medicinskih sester na pojavnost smrtnosti pri bolnikih, pri čemer so uporabili podatke o 36.037 odpuščenih bolnikih v raziskanih bolnišnicah za leto 2019, ki jih zbira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Pri tem so potrdili, da je število bolnikov, ki jih obravnava ena diplomirana medicinska sestra, statistično značilno povezano s smrtnostjo bolnikov, saj vsak dodaten bolnik na eno diplomirano medicinsko sestro prinese šestodstotno povečanje verjetnosti, da bo bolnik umrl v 30 dneh po sprejemu. Razlike v bolnišnični umrljivosti so precejšnje in so povezane z razlikami v številu zaposlenih medicinskih sester.

Rezultati raziskave RN4CAST v Sloveniji potrjujejo dolgoletna opozorila stroke zdravstvene nege, da je treba narediti mnogo več za izboljšanje pogojev dela v zdravstveni negi, je ob predstavitvi povedala vodja raziskave Brigita Skela Savič. "Nujno moramo sprejeti kadrovske normative, ki bodo omogočili bolj kakovostno in varno obravnavo bolnikov, ter urediti strokovni status medicinskih sester, vključno z boljšimi možnostmi za karierni razvoj in izobraževanje glede na potrebe delovnega okolja," je pozvala.