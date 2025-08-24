Svetli način
Slovenija

Svoboda in SDS z manj podpore, več kot polovica proti oblasti

Ljubljana, 24. 08. 2025 18.54 | Posodobljeno pred 19 minutami

Razmerje sil na domačem političnem parketu se je med poletjem rahlo spremenilo. Kakšne so štartne pozicije domačih strank in politikov pred začetkom pregovorno vroče politične jeseni?

Golobova vlada je med poletnimi počitnicami ohranila približno enako podporo. Delo ministrske ekipe še naprej podpira tretjina vprašanih (33,9 odstotka), več kot polovica (53,3 odstotka) aktualni oblasti nasprotuje, delež neopredeljenih se je nekoliko povišal (12,8 odstotka). 

Kaj pa stranke?

Obe največji SDS in Svoboda sta v času poletne neaktivnosti izgubile nekaj podpore. Če bi bile volitve danes, bi največ volivcev - več kot petino (21,5 odstotka) - prepričala Janševa SDS. Golobova GS pa dobrih 6 odstotnih točk manj (15,1). Po več kritikah ravnanja lastne vlade, so se okrepili koalicijski Socialni demokrati (6,8 odstotka) in tik pred zamenjavo vodstva stranke tudi opozicijska Nova Slovenija (4,4 odstotka). Peta je Levica (4,1 odstotka).

Logarjevi Demokrati (3,7), ki so tokrat zadnja parlamentarna stranka, so izgubili petino podpore in so pred neparlamentarnima Vesno (2,6) in Resnico (2,5). Podpora ostalim strankam je razdrobljena v dobrih osmih odstotkih (8,2 odstotka). 

Delež neopredeljenih je zrastel. Več kot petina vprašanih (21,2) ne ve, katero stranko bi volila, osem odstotkov (8,3 odstotka) ne bi izbralo nobene, ostali (1,7 odstotka) niso želeli odgovoriti. 

In še lestvica politikov. Po vožnji s helikopterjem iz Portoroža v Prekmurje so volilvci slabše kot prejšnji mesec ocenili Natašo Pirc Musar, a je predsednica republike kljub temu dobila najboljšo povprečno oceno med politiki v avgustu. Drugi in tretji ostajata prvak SD Matjaž Han in predsednik Demokratov Anže Logar

Peta je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, največ - kar sedem mest - pa je tokrat pridobila zunanja ministrica Tanja Fajon. Evroposlanec Vladimir Prebilič, ki bo kmalu lansiral svojo stranko in z njo nastopil na parlamentarnih volitvah, je izgubil eno mesto. 

Na polovici lestvice je finančni minister Klemen Boštjančič, za njim pa evropska poslanka SDS Romana Tomc

Prvak SDS Janez Janša je napredoval za eno mesto in je trinajsti, odhajajoči predsednik NSi Matej Tonin pa tri mesta za njim. 

Pri repu lestvice pa sta na sedemnajstem mestu še koordinatorica Levice Asta Vrečko in tokrat predzadnji premier Robert Golob.

