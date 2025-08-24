Svoboda in SDS z manj podpore, več kot polovica proti oblasti

Golobova vlada je med poletnimi počitnicami ohranila približno enako podporo. Delo ministrske ekipe še naprej podpira tretjina vprašanih (33,9 odstotka), več kot polovica (53,3 odstotka) aktualni oblasti nasprotuje, delež neopredeljenih se je nekoliko povišal (12,8 odstotka).

Obe največji SDS in Svoboda sta v času poletne neaktivnosti izgubile nekaj podpore. Če bi bile volitve danes, bi največ volivcev - več kot petino (21,5 odstotka) - prepričala Janševa SDS. Golobova GS pa dobrih 6 odstotnih točk manj (15,1). Po več kritikah ravnanja lastne vlade, so se okrepili koalicijski Socialni demokrati (6,8 odstotka) in tik pred zamenjavo vodstva stranke tudi opozicijska Nova Slovenija (4,4 odstotka). Peta je Levica (4,1 odstotka).

Logarjevi Demokrati (3,7), ki so tokrat zadnja parlamentarna stranka, so izgubili petino podpore in so pred neparlamentarnima Vesno (2,6) in Resnico (2,5). Podpora ostalim strankam je razdrobljena v dobrih osmih odstotkih (8,2 odstotka).

Delež neopredeljenih je zrastel. Več kot petina vprašanih (21,2) ne ve, katero stranko bi volila, osem odstotkov (8,3 odstotka) ne bi izbralo nobene, ostali (1,7 odstotka) niso želeli odgovoriti.

In še lestvica politikov. Po vožnji s helikopterjem iz Portoroža v Prekmurje so volilvci slabše kot prejšnji mesec ocenili Natašo Pirc Musar, a je predsednica republike kljub temu dobila najboljšo povprečno oceno med politiki v avgustu. Drugi in tretji ostajata prvak SD Matjaž Han in predsednik Demokratov Anže Logar.