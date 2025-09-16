Svetli način
Slovenija

Več kot polovica Slovencev na javni prevoz niti enkrat na leto

Ljubljana, 16. 09. 2025 17.47 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Lara Miklavčič , Staša Lozar
Komentarji
17

Sploh še poznate družino, ki ima samo en avto? Lani smo imeli pri nas registriranih kar 1,3 milijona avtomobilov, več kot polovica Slovenk in Slovencev pa sploh ni sedla na javni prevoz. Kako je v našem glavnem mestu in kako verjetna je podzemna železnica?

avto prevoz ljubljana slovenke slovenci javni prevoz
KOMENTARJI (17)

Smuuki
17. 09. 2025 16.48
+2
Alenka za nekaj ugodnisti prisluhne kapitalu, prevoznikom in žrtvuje ljudi. Rezultat? Polne ceste avtomobilov, zastoji in prazni avtobusi
ODGOVORI
2 0
Smuuki
17. 09. 2025 16.46
+2
Lep primer ko so mediji poročali koliko dujaki zamujajo pouk in koliko kasneje hodijo iz šole. Vedno in povsod se mora prevoz ljudi prilagoditi potrebam ljudi in ne najboljšega izkoristka delovnega dne šoferja
ODGOVORI
2 0
Smuuki
17. 09. 2025 16.44
+2
Država plačuje število voženj. Nihče ne preverja kdaj so opravljene. Ker se avtobusi vozikajo v času ko ima šofer delovni čas ne takrat ko ljudje začenjamo službe se avtobusi vozijo prazni
ODGOVORI
2 0
Maresan
17. 09. 2025 15.35
+1
Ljudje na podeželju nimajo dostopa do javnega prevoza, ker ga pač ni, kar ti ostane je avtomobil. Ne živimo vsi v Ljubljani
ODGOVORI
1 0
Smuuki
17. 09. 2025 16.38
+1
Kruta resnica ki prebivalcev ljubljane ne prizadane. Izveb ljubljane velja samo eno pravilo. Kdor se na druge zanaša vodo v situ prenaša. Na vse kar lahko računamo, se zanašamo je samo to kar lahko storimo sami. Glavno mesto nam dodaja samo vedno nove omejitve in nove davke. Kruta resnica
ODGOVORI
1 0
marker1
16. 09. 2025 21.41
+2
Javni prevoz z vlakom? Kronične zamude! Če greš z vlakom z Jesenic v MB, moraš v LJ prestopiti. Ker pa ima vlak gorenjski vedno zamudo, zamudiš v Ljubljani vlak za Maribor. Zato moraš na vlak, ki pelje z Jesenic do Ljubljane dve uri prej, da ujameš vlak za MB.
ODGOVORI
2 0
colski
19. 09. 2025 08.37
In če potuješ sam je precej dražje kot z avtom. Ko prideš na cilj ti do končne destinacije preostanejo noge. Odlično, hvala, ne!
ODGOVORI
0 0
mackon08
16. 09. 2025 21.27
+1
Pa ne bluzite z javnim prevozom, ki deluje samo v Ljubljani in Mariboru podeželje pa javni prevoz je znanstvena fantastika.
ODGOVORI
1 0
periot22
16. 09. 2025 21.08
+3
Kje imate javni prevoz na podeželju ni ničesar najbližja trgovina 10km,brez avta si odrezan od sveta ampak vi v parlamentu nimate stika z realnostjo v Sloveniji ker se ukvarjate samo z tujimi vojnami in zdrahami!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
3 0
Darko32
16. 09. 2025 20.36
+3
Tukaj vidimo sporna poročila. Namreč ko beremo prispevke na to ali drugo temo vidimo, da recimo SLovenske železnice objavljajo neverjetne podatke koliko potnikov so pripeljali. SOčasno pa tukaj beremo prispevek, kjer je podatek dejsnki odraz stanja, da toliko potnikov, kot jih železnice objavijo s ene pripelje ampak je to očitno za potrebe subvencij. Zato bi morali na tej točki rešiti tako, da potniku se da subvencija za prevoz in ne izvajalcu, kateri goljufa na tem podorčju. ZAto se jim ne splača urediti javnega prevoza.
ODGOVORI
3 0
Smuuki
17. 09. 2025 16.42
+1
Ni kaj dodati vse je točno. Dober in resničen komentar. Dokler bo tako kot je se izvalalcu prevoza ni treba truditi za ljudi da bi vršili prevoze takrat ko jih ljudje resnično potrebujejo. Zdaj so vozni redi sestavljeni tako da ima šofer v delovnem času razporejene vožnje vezane na število voženj in ne na število pripelhanih potnikov. Samo zaradi takega butastega dogovora država plačuje vožnjo praznih avtobusov
ODGOVORI
1 0
Veščec
16. 09. 2025 20.20
+3
Greš na avtobus,tam celo pot poslušaš čefurjado.greš na vlak,zamudiš kosilo doma.zato pa mam tri avtomobile.nerabim poslušat čefurjade,na kosilo pridem pravi čas,pa še bencin ni drag.toliko v vednost
ODGOVORI
3 0
HŽV
22. 09. 2025 19.16
+1
In svet je lepsi brez vas, ki vam vse narobe
ODGOVORI
1 0
Lisjak1
16. 09. 2025 19.45
+4
Nivo javnega prevoza je katastrofalen, najprej je to potrebno urediti na evropski nivo tudi cenovno potem se bodo ljudje z veseljem odločili za uporabo javnega prevoza.
ODGOVORI
4 0
