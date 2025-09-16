Slovenija
Več kot polovica Slovencev na javni prevoz niti enkrat na leto
Sploh še poznate družino, ki ima samo en avto? Lani smo imeli pri nas registriranih kar 1,3 milijona avtomobilov, več kot polovica Slovenk in Slovencev pa sploh ni sedla na javni prevoz. Kako je v našem glavnem mestu in kako verjetna je podzemna železnica?
