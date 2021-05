Več kot polovica Slovencev še ni izkoristila turističnih bonov

Od začetka unovčevanja turističnih bonov 19. junija lani do torka je bilo skupno unovčenih 912.831 turističnih bonov oz. 44,59 odstotka vseh izdanih. Skupna unovčena vrednost znaša 130,28 milijona evrov, kar predstavlja 36,51 odstotka celotne vrednosti. Odstotka sta različna, ker nekateri upravičenci bona še niso unovčili v celotni njegovi vrednosti, so pojasnili na Fursu.

Turistične bone je lani kot obliko pomoči turistični panogi, ki jo je močno prizadela globalna pandemija covida-19, prinesel tretji protikoronski zakon. Prejeli so jih vsi prebivalci Slovenije, in sicer mladoletni v višini 50 evrov, odrasli pa v višini 200 evrov. Skupaj je izdanih 2,047 milijona turističnih bonov v skupni vrednosti 356,86 milijona evrov.

Koristiti jih je mogoče za nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih. Čeprav je del turističnih delavcev pozival, naj se njihova uporaba razširi tudi denimo na gostince ali turistične atrakcije, na ministrstvu za gospodarstvo to možnost zavračajo. Prav tako zaenkrat ni razprave o tem, da bi še enkrat podaljšali veljavnost turističnih bonov - rok za koriščenje so že prestavili s konca lanskega na konec letošnjega leta.

Lani so morali zaradi epidemije covida-19 nastanitveni turistični obrati vrata zapreti že spomladi, nato pa so poleti znova sprejeli goste in delovali skoraj do konca oktobra. Do njihovega ponovnega zaprtja je pripeljal drugi val epidemije, postopoma pa so lahko znova začeli obratovati konec letošnjega aprila.