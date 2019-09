Več kot štiri milijone za kilometer dolgo pot med krošnjami dreves

Na Rogli so, slabe štiri mesece po začetku gradnje, odprli novo pot med krošnjami. Gre za razgledno pot, ki je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz same poti in stolpa. Prvi del poti je dolg približno 560 metrov in visok do 20 metrov in vodi do stolpa, visokega 35 metrov, ki ima dodatno notranjo pot dolžine 440 metrov. Iz stolpa bo prihodnje leto nameščen tobogan, ki bo omogočal zabaven spust iz stolpa do poti in od tam do izhoda s trgovino s spominki. Lokacija višine sprehajališča Rogla je 1500 metrov nad morjem, je pa Pot med krošnjami Pohorje brez ovir in v celoti dostopna tudi za invalidske vozičke.