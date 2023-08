Več kot sto cest ostaja (delno) zaprtih

Po večdnevni ujmi bodo danes strokovnjaki začeli pregled mostov. Na regionalnih in državnih cestah ostaja 75 popolnih zapor in 91 s polovično prevoznostjo.

Večina cest, ki ostajajo zaprte, leži v severnem delu Slovenije. Med zaprtimi za ves promet so ceste od Maribora proti Dravogradu, Dravograda do Slovenj Gradca ter od Raven do Dravograda. Še vedno je neprevozna cesta od Mežice in Šoštanja proti Črni na Koroškem.