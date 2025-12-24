Več kot sto let stara ladja Laho brez začasnega priveza v Kopru

Mestni svetniki so se na seji seznanili z vlogo družbe Adriatic Safari za začasni privez ladje Laho na carinskem pomolu in vzpostavitev Muzeja pomorske duše Laho. Pobudniki projekta želijo ladjo, ki ji grozi razrez, ohraniti kot stalno privezano muzejsko ladjo, na njej pa bi uredili plavajoči center pomorske kulture, zgodovine in izobraževanja.

Predstavnik pobudnika projekta Gašpar Gašpar Mišič je na seji zatrdil, da projekt za občino ne bi pomenil finančne obremenitve. "Ne prosim vas za končno zatočišče ladje, ampak le za začasni privez, da jo lahko sploh pripeljemo v slovensko morje. Občina ne tvega nič," je dejal.

Ladja je trenutno namreč v pristanišču v Pulju, plovno dovoljenje pa ji poteče 6. januarja. Na koprskem carinskem pomolu je trenutno ne morejo privezati, saj je tam po veljavnem pravilniku dovoljen privez plovil, dolgih največ 20 metrov, Laho pa meri 36,2 metra.