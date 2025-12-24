Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Več kot sto let stara ladja Laho brez začasnega priveza v Kopru

Koper, 24. 12. 2025 10.36 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
D. S. STA
Ladja Laho na zadnji vožnji

Koprski mestni svetniki na izredni seji niso podprli pobude za spremembo občinskih aktov, ki bi omogočili začasni privez več kot stoletja stare ladje Laho na carinskem pomolu v Kopru. Ocenili so, da projekt še ni dovolj razjasnjen, pomisleke pa so izrazili glede dokumentacije, financiranja in lokacije.

Mestni svetniki so se na seji seznanili z vlogo družbe Adriatic Safari za začasni privez ladje Laho na carinskem pomolu in vzpostavitev Muzeja pomorske duše Laho. Pobudniki projekta želijo ladjo, ki ji grozi razrez, ohraniti kot stalno privezano muzejsko ladjo, na njej pa bi uredili plavajoči center pomorske kulture, zgodovine in izobraževanja.

Predstavnik pobudnika projekta Gašpar Gašpar Mišič je na seji zatrdil, da projekt za občino ne bi pomenil finančne obremenitve. "Ne prosim vas za končno zatočišče ladje, ampak le za začasni privez, da jo lahko sploh pripeljemo v slovensko morje. Občina ne tvega nič," je dejal.

Ladja je trenutno namreč v pristanišču v Pulju, plovno dovoljenje pa ji poteče 6. januarja. Na koprskem carinskem pomolu je trenutno ne morejo privezati, saj je tam po veljavnem pravilniku dovoljen privez plovil, dolgih največ 20 metrov, Laho pa meri 36,2 metra.

Ladja Laho na zadnji vožnji
Ladja Laho na zadnji vožnji
FOTO: Bobo

Svetniki pa zagotovil Gašparja Mišiča niso sprejeli in so soglasno sklenili, da se z vlogo družbe Adriatic Safari seznanijo, županu pa ne predlagajo sprememb občinskih aktov.

V razpravi so izrazili vrsto pomislekov. Po besedah Jasne Softič (SD) gradivo kaže, da tudi stroka dvomi o tem, da bo ladja lahko pridobila ustrezno dokumentacijo za vrnitev v slovenski akvatorij. Alen Medveš (Levica) je dejal, da bi bilo spreminjanje občinskih aktov zaradi začasne rešitve tvegano, saj po njegovih besedah ni dovolj informacij o financiranju, zasnovi in časovnici projekta.

Matjaž Čok (Svoboda) je ocenil, da ima projekt potencial, vendar ladja po njegovem mnenju ne sodi v koprski mandrač. Nekdanji koprski župan Boris Popovič (KJN) pa je bil izrazito kritičen. "Ta ladja razpada, ni več niti kovičena, ampak betonirana, ker je polna lukenj. To ni zadnje upanje niti za Koper niti za obalo, zato bom glasoval proti," je dejal. Po njegovem mnenju Laho nima povezave s slovensko pomorsko dediščino.

Več svetnikov je opozorilo tudi na pomanjkanje jasnih stališč občinskih služb, nejasno razmejitev med javnim in zasebnim interesom ter na morebitne okoljske in kulturnovarstvene vidike projekta. Izpostavili so še, da kljub podpori vseh štirih obalnih županov enotnega interesa za umestitev ladje v Koper niso zaznali.

Gašpar Mišič je po razpletu glasovanja napovedal, da bodo rešitve iskali naprej. "Zadnje upanje je še vedno upanje. Vendar brez infrastrukture ladje ne morem rešiti," je dejal.

koper svetniki ladja laho privez

Urgenca pod pritiskom: primerov gripe vse več

Prepoved dodatnega dela zdravnikom zunaj javne zdravstvene službe neustavna

SORODNI ČLANKI

Nov zaplet: Laho se ne more vrniti v slovensko morje

'Zmaga cele Slovenije': Tik pred razrezom rešili ladjo Laho

Slovenska potniška ladja, starejša od Titanika, gre na uničenje

'Ne vem, ali je zakonito': Slovenec oddajal privez ob Krku za 700 evrov

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Teleport
24. 12. 2025 12.04
Enega pompa za kup starega zeleza
Odgovori
0 0
puspan
24. 12. 2025 11.41
Sprašujem gospoda Čoka, ali naj jo privežejo za Aljažev stolp na Triglavu??!
Odgovori
-1
0 1
bb5a
24. 12. 2025 11.30
Gašpar Gašpar Mišič znani primorski mafijaž...
Odgovori
+4
4 0
puspan
24. 12. 2025 11.38
Naj bo, ampak nekdo je moral storiti korak, da bi rešil to barko. Tu imam samo pohvale za Gašparja.
Odgovori
+2
4 2
Sionist
24. 12. 2025 11.50
:))) ZAKAJ? Kup starega zelez aki nima NIC z Slovenijo in z SLovenci!
Odgovori
+4
4 0
Sandokkan
24. 12. 2025 11.58
Res. Ladjica narejena V Nemčiji in je prevažala V glavnem tuje turiste za zasebno podjetje.
Odgovori
0 0
ribi? pepe 1
24. 12. 2025 11.59
ima pa z ukrajinkami dosti let nazaj!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Koliko otrok čaka Božička v Sloveniji?
Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela
Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela
Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom
Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
zadovoljna
Portal
Dnevni horoskop: Device skrbijo za druge, tehtnice čaka čaroben večer
25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna
25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna
To so najlepši nohti za novoletne praznike
To so najlepši nohti za novoletne praznike
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Redka, a zelo agresivna oblika raka
Redka, a zelo agresivna oblika raka
cekin
Portal
Znova visok Eurojackpot dobitek v Sloveniji
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Stroški elektrike - tako jih boste znižali
Stroški elektrike - tako jih boste znižali
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
moskisvet
Portal
Koliko Slovenci zapravijo za božična darila in kaj podarjajo?
Umrla je glasbena legenda
Umrla je glasbena legenda
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
Tako se ne smete obnašati na božični večerji
Tako se ne smete obnašati na božični večerji
dominvrt
Portal
Kaj vse bi naredili za srečo?
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
Obstaja primeren in neprimeren čas zalivanja sobnih rastlin?
Obstaja primeren in neprimeren čas zalivanja sobnih rastlin?
okusno
Portal
Slastna praznična sladica brez peke
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425