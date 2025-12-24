Več kot sto let stara ladja Laho brez začasnega priveza v Kopru

Mestni svetniki so se na seji seznanili z vlogo družbe Adriatic Safari za začasni privez ladje Laho na carinskem pomolu in vzpostavitev Muzeja pomorske duše Laho. Pobudniki projekta želijo ladjo, ki ji grozi razrez, ohraniti kot stalno privezano muzejsko ladjo, na njej pa bi uredili plavajoči center pomorske kulture, zgodovine in izobraževanja.
Predstavnik pobudnika projekta Gašpar Gašpar Mišič je na seji zatrdil, da projekt za občino ne bi pomenil finančne obremenitve. "Ne prosim vas za končno zatočišče ladje, ampak le za začasni privez, da jo lahko sploh pripeljemo v slovensko morje. Občina ne tvega nič," je dejal.
Ladja je trenutno namreč v pristanišču v Pulju, plovno dovoljenje pa ji poteče 6. januarja. Na koprskem carinskem pomolu je trenutno ne morejo privezati, saj je tam po veljavnem pravilniku dovoljen privez plovil, dolgih največ 20 metrov, Laho pa meri 36,2 metra.
Svetniki pa zagotovil Gašparja Mišiča niso sprejeli in so soglasno sklenili, da se z vlogo družbe Adriatic Safari seznanijo, županu pa ne predlagajo sprememb občinskih aktov.
V razpravi so izrazili vrsto pomislekov. Po besedah Jasne Softič (SD) gradivo kaže, da tudi stroka dvomi o tem, da bo ladja lahko pridobila ustrezno dokumentacijo za vrnitev v slovenski akvatorij. Alen Medveš (Levica) je dejal, da bi bilo spreminjanje občinskih aktov zaradi začasne rešitve tvegano, saj po njegovih besedah ni dovolj informacij o financiranju, zasnovi in časovnici projekta.
Matjaž Čok (Svoboda) je ocenil, da ima projekt potencial, vendar ladja po njegovem mnenju ne sodi v koprski mandrač. Nekdanji koprski župan Boris Popovič (KJN) pa je bil izrazito kritičen. "Ta ladja razpada, ni več niti kovičena, ampak betonirana, ker je polna lukenj. To ni zadnje upanje niti za Koper niti za obalo, zato bom glasoval proti," je dejal. Po njegovem mnenju Laho nima povezave s slovensko pomorsko dediščino.
Več svetnikov je opozorilo tudi na pomanjkanje jasnih stališč občinskih služb, nejasno razmejitev med javnim in zasebnim interesom ter na morebitne okoljske in kulturnovarstvene vidike projekta. Izpostavili so še, da kljub podpori vseh štirih obalnih županov enotnega interesa za umestitev ladje v Koper niso zaznali.
Gašpar Mišič je po razpletu glasovanja napovedal, da bodo rešitve iskali naprej. "Zadnje upanje je še vedno upanje. Vendar brez infrastrukture ladje ne morem rešiti," je dejal.
