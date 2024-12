Več kot sto slikopleskarjev prebarvalo osnovno šolo - zastonj

V Dolu pri Ljubljani so imeli beli petek. V tamkašnjo osnovno šolo je prišlo več kot sto slikopleskarjev iz šestih držav in jo prebarvalo. In to ne s popustom - zastonj. Za 90.000 evrov materiala so skupaj s pokrovitelji podarili skupnosti. To je del akcije, ki v Sloveniji poteka že 22 let. In navdušuje na več načinov. Slovenija je svet navdušila z dobrodelnostjo, slikopleskarji pa mlade navdušujejo za njihov poklic.