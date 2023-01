Več kot tisoč klicev na 113, a 'najdaljša noč v letu' večinoma minila mirno

Silvestrska noč je bila za policiste delovna. Od polnoči pa do poldneva je številka 113 zazvonila 1000-krat. Trije so se ponoči poškodovali zaradi uporabe pirotehnike. Na silvestrovanju v Slovenski Bistrici se je nekaj minut po polnoči prevrnila ena od baterij z izstrelki, ki so začeli leteti v množico, huje je bila poškodovana ena oseba. Silvestrovanja so večinoma minila mirno, tako je bilo tudi na ljubljanski in mariborski urgenci.

V ljubljanskem urgentnem kirurškem bloku so oskrbeli 133 poškodovancev, na internistični prvi pomoč pa 39 bolnikov. Tudi v mariborski urgentni center tokrat niso pripeljali veliko žrtev pretiranega pijančevanja. Gregor Prosen, predstojnik mariborskega urgentnega centra, je povedal: "Mogoče nekaj borcev, ki so jim pošle moči, sicer pa k sreči nobenih poškodb neposredno zaradi petard ali pirotehnike, ena hujša poškodba v zvezi s pirotehniko, ampak posredno." PREBERI ŠE Na trgu se je prevrnila baterija z izstrelki, ki so zleteli v množico Na silvestrovanju v Slovenski Bistrici se je prevrnila baterija z izstrelki, ti pa so začeli leteti med ljudi in pri tem tri zadeli. Ena oseba je bila huje poškodovana. "Kolikor vem je šlo za zlom noge, toliko sem uspel izvedeti," je dodal Prosen. Najdaljša noč v letu je sicer brez večjih posebnosti minila za mariborske policiste. Povedali so, da "ni bilo kršitev javnega reda in miru na prireditvi, pa tudi drugače nismo bili vpeti v neko varnostno dogajanje". Že hitro po polnoči so morali na delo tudi ljubljanski gasilci. V Ljubljanico je namreč padel mlajši moški, a sta ga še pred prihodom gasilcev in policistov iz vode rešila prijatelja.