Več kot tisoč primerov virusa Zahodnega Nila v Evropi

Po podatkih ECDC so do 3. septembra v 15 evropskih državah zabeležili skupno 1086 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Število okužb se je v zadnjih tednih močno povečalo. V začetku avgusta je bilo v sedmih evropskih državah prijavljenih le nekaj več kot 240 primerov.

Največ okužb, 516, so v letošnji sezoni zabeležili v Italiji, sledita Grčija z 284 in Španija z 88 primeri. Skupaj je po navedbah ECDC prizadetih 144 območij po vsej Evropi, od tega 62 v Italiji.