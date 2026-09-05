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Slovenija

Več kot tisoč primerov virusa Zahodnega Nila v Evropi

Bruselj, 05. 09. 2026 08.10 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Virus Zahodnega Nila

Po Evropi so letos zabeležili že več kot tisoč primerov lokalnih okužb z virusom Zahodnega Nila, so sporočili iz Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Število okužb se je močno povečalo v zadnjih tednih, navedbe v tedenskem poročilu ECDC povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Po podatkih ECDC so do 3. septembra v 15 evropskih državah zabeležili skupno 1086 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Število okužb se je v zadnjih tednih močno povečalo. V začetku avgusta je bilo v sedmih evropskih državah prijavljenih le nekaj več kot 240 primerov.

Največ okužb, 516, so v letošnji sezoni zabeležili v Italiji, sledita Grčija z 284 in Španija z 88 primeri. Skupaj je po navedbah ECDC prizadetih 144 območij po vsej Evropi, od tega 62 v Italiji.

Virus Zahodnega Nila
Virus Zahodnega Nila
FOTO: AP

Virus Zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali pa ima znake, podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost.

V nekaterih primerih ima bolezen lahko hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Večina primerov okužb se pojavlja od sredine julija do konca septembra.

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