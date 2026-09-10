Več kot tri ure za pot od Kopra do Ljubljane

Namesto dobre ure je potovalni čas od Kopra do Ljubljane voznikom zgodaj popoldne vzel več kot tri ure. Po podatkih prometno-informacijskega centra so zastoji na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med Senožečami in Uncem proti Ljubljani.