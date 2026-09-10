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Slovenija

Več kot tri ure za pot od Kopra do Ljubljane

Ljubljana, 10. 09. 2026 12.55 pred 16 minutami 1 min branja 17

Avtor:
N.L.
Potovalni čas

Namesto dobre ure je potovalni čas od Kopra do Ljubljane voznikom zgodaj popoldne vzel več kot tri ure. Po podatkih prometno-informacijskega centra so zastoji na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med Senožečami in Uncem proti Ljubljani.

Od priključka Senožeče do priključka Unec v smeri Ljubljane je bilo območje zastojev malo pred 13. uro dolgo skoraj 20 kilometrov. Zamuda je bila več kot dve uri, navaja Promet.si. Zamuda se počasi manjša.

Zastoji na primorski avtocesti
Zastoji na primorski avtocesti
FOTO: Promet.si

Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 1 kilometer, ter na cestah Lucija–Strunjan, Dragonja–Šmarje–Koper, Pivka–Postojna, Razdrto–Postojna in Logatec–Vrhnika.

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KOMENTARJI17

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jekras
10. 09. 2026 13.54
treba je avtoceste na novo, ki ne grejo mimo Ljubljane. A lahko kdo to pove budalom? to lahko samo tu v tej kvazi državi se zgodi ejga
Odgovori
0 0
jugatneme
10. 09. 2026 13.54
Na Promet.si so AC kamere izklopljene, tako ni vidi kilometrskih kolon, pa tudi kako in če se dela, tako podnevi kot ponoči.
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0 0
sophie25
10. 09. 2026 13.53
In kje je razlog? Zakaj o tem ni niti besedice?
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0 0
jekras
10. 09. 2026 13.52
povej mi zakaj so bili zastoji?
Odgovori
0 0
orthodox rs
10. 09. 2026 13.47
Vceraj sem se peljal od Dolenjskih toplic do ljubljane 2 uri... Vinjeta 117 eur, komu in zakaj placujemo, ena uorava darsa bolj korumpirana od druge, le kdaj nam bo prekipelo. Vsak dan zastoj vec kilometrov z obale in proti obali. nesrece na zaporah...Zalost res.
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+1
1 0
Banion
10. 09. 2026 13.41
namesto da bi vlada razmišljala kako zmanjšati število tovornjakov na cestah razmišlja kako bo avtoprevoznikom subvencionirala del stroškov
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+3
4 1
jugatneme
10. 09. 2026 13.41
Bo potrebno iti na referendum, ukinitev vinjet dokler se ne vzpostavi v večini leta normalen pretok prometa. zgodi se nesreča, potrebno je obnavljanje, toda to je že nenormalno. Vrtovec dosti govoril sedaj pa se ukvarja z Izraelom in Palestino. Saj ga tja ni poslal sam papež.
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+3
4 1
ValeBeni46
10. 09. 2026 13.40
kdo nam bo spet vinjete refundiral
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+2
2 0
TheJuniKorn
10. 09. 2026 13.29
Najhuje pa je, da z javnim prevozom rabiš za to pot 6 ur in se ti še kar ne spača.
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+5
5 0
Cenb77
10. 09. 2026 13.28
Hvala DARS!!!!
Odgovori
+5
5 0
Lepdan123
10. 09. 2026 13.16
Nekaj novega.....
Odgovori
+4
4 0
galeon
10. 09. 2026 13.10
Da vas ni sram. Lažete da bolj ne morete. Poglejte si prometne kamere. Unec, Verd prazna cesta.
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+1
2 1
Cenb77
10. 09. 2026 13.29
used se v avto pa se pelji... jest sem se na žalost mogu...
Odgovori
-1
1 2
GretamUhan
10. 09. 2026 13.29
Novice niso namenjene obveščanju splošne javnosti. Novice so namenjene agentom za branje med vrsticami, in to ne samo agentom umetne inteligencije..
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+1
1 0
milan1234
10. 09. 2026 13.07
No vrtavec pametni kaj bos postoriv
Odgovori
+2
6 4
Cenb77
10. 09. 2026 13.30
gnojnico prejšnje vlade čistit res ni fajn... zdej pa v 3 mesecih pričakujete da bo vse oK... povej koliko gradbišč so odprli v zadnjih parih mesecih pred odhodom prejšnje vlade... pol pa še povej zakaj so jih tolk odprl...
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-2
3 5
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