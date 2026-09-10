Več kot tri ure za pot od Kopra do Ljubljane

Od priključka Senožeče do priključka Unec v smeri Ljubljane je bilo območje zastojev malo pred 13. uro dolgo skoraj 20 kilometrov. Zamuda je bila več kot dve uri, navaja Promet.si. Zamuda se počasi manjša.
Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 1 kilometer, ter na cestah Lucija–Strunjan, Dragonja–Šmarje–Koper, Pivka–Postojna, Razdrto–Postojna in Logatec–Vrhnika.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.