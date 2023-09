Več let zastrupljena zemlja, ki je Mežico spremenila v 'dolino smrti'

Leta 1665 je bilo izdano prvo dovoljenje za opravljanje rudarskih del, to pa se je nadaljevalo še naslednjih 332 let. Svoj vzpon je rudnik doživel leta 1809, ko je pripadel Napoleonovim Ilirskim provincam. Po 1. svetovni vojni je proizvodnja pod taktirko družbe Bleiberger Bergwers Union, ki je konec 19. stoletja prevzela vse obrate na tem področju, dosegla en odstotek svetovne proizvodnje svinca.

To je območje, ki je precej bogato s svinčeno in cinkovo rudo. To bogato nahajališče kovin na našem ozemlju so že davno v preteklosti odkrili Rimljani, kasneje pa sta se na tem mestu razvili dve rudarski mesti: Mežica in Črna na Koroškem. Prav tu še danes stoji eden najstarejših rudnikov svinca in cinka v Evropi.

Zgornja Mežiška dolina ima torej večstoletno tradicijo rudarjenja in predelave svinca in drugih težkih kovin, rezultat tega pa je tudi močno povečana obremenjenost okolja. Prekomerna izpostavljenost nevarnim elementom ima lahko škodljive vplive na zdravje, kar je Nacionalni inštitut za javno zdravje raziskal že pred 20 leti. To je na sredini novinarski konferenci pojasnil tudi strokovni direktor NIJZ Ivan Eržen .

A leta 1993 so zaradi izčrpanja rudnih zalog izkopavanje ustavili, leto kasneje so izdelali projekt zapiranja rudnika in takrat je bila tudi dokončno ustavljena proizvodnja svinčeno-cinkove rude. Danes so spodnji deli rudnika zaliti z vodo, v zgornjem delu pa je urejen turistični muzej. Prav tako je v rudniku urejen tudi prostor za koncerte in druge dogodke.

Da bi po prvih ugotovitvah onesnaženosti okolja pred 20 leti zmanjšali izpostavljenost svincu, so tako na NIJZ pripravili program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Največjo nevarnost so težke kovine ob tem predstavljale za majhne otroke. "Gre namreč za razvijajoči se organizem, ki je v fazi razvoja še posebej občutljiv, ker nima možnosti, da bi večje vsebnosti svinca izločil," je tudi v sredo pojasnil Eržen.

Prav zaradi tega, kot je dejal, rezultati analize mulja po zadnjih poplavah na območju niso presenetljivi. Analiza je namreč na vseh 11 vzorcih pokazala presežene vrednosti težkih kovin, vendar pa, kot je pojasnil, so bila tla tudi v preteklosti obremenjena s svincem, cinkom in kadmijem, vrednosti pa so bile tudi v preteklosti večje od kritičnih.

A tudi po desetletjih opozarjanja so se v Mežiški dolini še vedno spopadali s preveliko količino svinca v krvi. Najbolj prizadeti so bili, kot rečeno, otroci. Preveč svinca v krvi je imel namreč leta 2018 še vedno kar vsak šesti otrok, ki je bil star tri leta. Najbolj obremenjeni so bili tisti iz zgornje Mežiške doline, krive pa naj bi bile asfaltne ceste in neustrezno urejena gradbišča. A težave seveda ni predstavljal le svinec, temveč tudi kadmij in cink. Strokovnjake pa so medtem predvsem skrbele vsebnosti svinca v tleh otroških igrišč.

Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja je v zgornji Mežiški dolini na območju občin Črna na Koroškem in Mežica stekel leta 2007, zastavljen pa je bil za obdobje 15 let, torej do leta 2022. "Tudi po tem datumu pa zdravstveno ekološka problematika na onesnaženih okoljih v državi ne bo izginila, ampak nas bo postavljala pred nove izzive, ki bodo zahtevali še širše in celovite rešitve," so takrat zagotavljali.

Svinec je po svetu zelo razširjena strupena kovina, ki ima številne škodljive vplive. Posebno nevarna je za mlajše otroke, ki zaradi načina obnašanja v telo vnašajo več svinca in so na škodljive učinke bolj občutljivi. Danes ni več dvoma, da svinec v telesu nima nobene koristne funkcije in njegova prisotnost v telesu škodi zdravju tudi v najnižjih koncentracijah. V okoljih, kjer je bila in je še prisotna svinčena industrija, je izpostavljenost še toliko težje preprečiti.

Država je v času 15-letnega izvajanja sanacijskega programa za izvedbo ukrepov namenila 14,4 milijona evrov, ki so jih namenili tudi za ukrepe zmanjšanja prašenja (asfaltiranje javnih makadamskih površin, mokro čiščenje javnih površin in pročelj), zamenjavo onesnažene zemlje, čiščenje utrjenih površin, vzpostavitev zelenic in varnih vrtov, za oceno onesnaženja v širšem bivalnem okolju, subvencijo za prehrano prebivalcem v onesnaženem okolju, monitoring prašnih delcev v zraku in tleh, pa tudi večkratno testiranje vsebnosti težkih kovin v krvi otrok.

Rezultati analiz vzorcev krvi, ki so jih triletnikom iz zgornje Mežiške doline odvzeli lani, so pokazali, da je bil leta 2007 zastavljeni cilj sanacijskega programa dosežen in da zelo visoke vsebnosti svinca v krvi opažajo le še pri posameznih otrocih. Takrat so k odvzemu krvi povabili otroke iz občin Črna na Koroškem in Mežica, ki so bili stari tri leta, ter analizirali 67 vzorcev krvi.

NIJZ je z analizo ugotovil, da so imeli le trije otroci vrednosti svinca v krvi 100 mikrogramov na liter krvi ali več kot to. Vrednosti, ki so bile nižje od 50 mikrogramov svinca na liter krvi, je imelo 52 otrok, kar pomeni 78-odstotni delež. Primerjave rezultatov glede na občino bivanja in glede na spol pa so pokazale višje vrednosti pri otrocih iz občine Črna na Koroškem in pri dečkih.