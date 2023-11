Ravnikar zapustil strateški svet za zdravstvo: ponavljanje ni več potrebno

Konec maja je nato premier iz sveta razrešil ekonomista Marka Jakliča , ki je iz sveta izstopil. Avgusta je v svet dodatno imenoval nekdanjega ministra za zdravje Janeza Poklukarja , septembra pa Denisa Pavliho . Konec oktobra je Golob iz sveta razrešil Valentino Prevolnik Rupel , saj je ta postala ministrica za zdravje, v svet pa imenoval državnega sekretarja Marjana Pintarja in direktorico Zdravstvenega doma Domžale Renato Rajapakse , je razvidno iz sklepov, objavljenih na spletni strani vlade.

Od takrat je Golob v svet imenoval nekaj novih članov, nekaj članov pa je razrešil oziroma so odstopili sami. V sredini februarja je tako v svet imenoval Hajdi Kosednar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ob koncu februarja je razrešil Anžeta Dolinarja in imenoval Alana Medveša , Anko Rode z Zavoda RS za zaposlovanje in dekana ljubljanske medicinske fakultete Igorja Švaba.

V četrtek je bila iz sveta razrešena članica Azra Herceg, nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, ki je bila s te funkcije sicer razrešena po nastopu nove ministrice. Na vprašanje, zakaj je bila Hercegova razrešena kot članica strateškega sveta, so iz kabineta predsednika vlade odgovorili le, da je bila v strateški svet za zdravstvo imenovana kot državna sekretarka na ministrstvu za zdravje. Po neuradnih informacijah naj bi sicer Hercegova za izključitev iz sveta izvedela tik pred četrtkovo sejo.

V petek zjutraj je na družbenem omrežju X družinski zdravnik in predsednik odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije Rok Ravnikar objavil sporočilo predsedniku vlade, v katerem je podal svoj odstop iz strateškega sveta. V pismu je ocenil, da je svet v dosedanjem delovanju obravnaval in oblikoval mnenja na večino tem iz zapisanih nalog.

"Kot družinski zdravnik sem po svojih najboljših močeh in vedenju prispeval pri predstavitvi razmer in delovnih pogojev v našem osnovnem zdravstvu, ponavljanje povedanega pa ni več potrebno," je navedel in se Golobu zahvalil za zaupanje.

Predsednik strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj dejal, da je presenečen, da Ravnikar ni odstopil že prej, saj da se ni udeleževal sej, zato so namesto njega v svet povabili Renato Rajapakse.

Ravnikar pa je izrazil prepričanje, da bi tudi drugi člani ocenili, da je bil med bolj aktivnimi na sejah strateškega sveta. Udeležba vseh članov pa da je razvidna iz zapisnikov sveta, je dodal.

Na vprašanje, ali se morda obetajo še kakšne druge menjave, je Brecelj odgovoril, da pričakuje, da bo iz sveta odstopil še kdo, saj da je nekaj strokovnjakov s svojega področja "povedalo svoje", po potrebi pa bodo v strateški svet povabili še koga. Obdelali so že ogromno tem, zdaj pa čakajo, kaj se bo zgodilo z realizacijo, je dejal. Tudi zato se bodo začeli sestajati na dva tedna.

O nekaterih področjih pa še morajo razpravljati. Med njimi je izpostavil težave bolnišnic, predvsem glede reorganizacije in upravljanja. Bolnišnice so namreč doslej zapostavljali, saj so se ogromno ukvarjali s primarno ravnjo zdravstva, je ocenil. Na naslednji seji pa bodo govorili o korupciji v zdravstvu, za katero meni, da je strahoten problem, ki "nas zelo vleče pod vodo".

Četrtkove seje se je sicer udeležila tudi ministrica Prevolnik Ruplova. Na seji so po Brecljevih besedah med drugim govorili o prihodnjih zakonodajnih spremembah ter kako naj bi na tem področju potekalo sodelovanje med strateškim svetom in ministrstvom za zdravje. Sodelovanjem med stranema je označil za dobro.

Doslej pripravljene dokumente strateškega sveta so zbrali "na kup", tako da jih lahko ministrica po želji uporabi pri svojem delu, je še pojasnil.