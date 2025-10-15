Svetli način
Slovenija

Dars priznal odgovornost, zavarovalnica zavrnila odškodnino

Ljubljana, 15. 10. 2025 21.05 | Posodobljeno pred 48 minutami

Avtor
Tanja Volmut
Komentarji
11

Sedem mesecev je od nesreče na štajerski avtocesti, v katero je bilo vpletenih devet vozil - dve tovorni in sedem osebnih. Kot so ugotovili po nesreči, je bil vzrok zanjo dvignjena dilatacija, v katero so trčili vozniki. Eno vozilo je odbilo v betonsko ograjo. Na Darsu so takrat priznali odgovornost ter dejali, da bodo voznikom škodo povrnili. A zaenkrat se ni zgodilo nič; zavarovalnica zdaj v imenu Darsa odškodnine celo zavrača. Nekateri vozniki zato vlagajo odškodnine tožbe. Kako pa odgovarjajo na Darsu?

Eden od voznikov, ki so bili pred sedmimi meseci udeleženi v nesrečo na štajerski avtocesti, ima posnetek nesreče iz avtomobila. Lastnik posnetka se je tisto marčevsko noč zaletel zadnji, primer pa je zdaj v rokah odvetnika.

"Ko je zapeljal na poškodovano diletacijo, ki je gledala iz vozišča, je bil trk tako močan, da mu je odtrgalo del kolesa, zaradi česar je izgubil oblast nad vozilom in z vozilom trčil v odbojno ograjo. V trku sta bili poškodovani dve osebi," pripoveduje odvetnik voznikov Matjaž Šaloven.

Marca, ko se je nesreča zgodila, so na Darsu dejali, da je verjetno popustil material. Priznali pa so tudi, da gre za njihovo odgovornost, čeprav da te elemente redno spremljajo, in obljubili, da bodo vsem udeležencem v nesreči pokrili škodo.

Dvignjena dilatacija mostu
Dvignjena dilatacija mostu FOTO: Shutterstock

A Dars je po sedmih mesecih kljub izjavi, da bo škoda pokrita, odškodninske zahtevke zavrnil, pravi Šaloven. "V obrazložitvi odškodninskega zahtevka pojasnjujejo, da naj bi do nesreče prišlo iz neznanega vzroka oz. da Dars za to nesrečo ni odgovoren," pojasnjuje odvetnik.

Predsednik uprave Darsa Anrej Ribič ob tem pravi: "O tem nisem obveščen. Normalno se mi zdi, da se ta škoda povrne." Dodaja še, da tu ni vpleten Darsa, temveč morda zavarovalnice. "Ne poznam tega primera tako natančno, da bi lahko komentiral. Vsekakor pa sem prepričan, da se mora škoda povrniti. Tu sploh ni dileme," je jasen.

Kljub temu vozniki odškodnine še niso prejeli, zato Šaloven: "Zoper Dars bo vložena odškodninska tožba na podlagi odgovora, ki smo ga prejeli. Prepričan sem, da bo sodišče v nadaljni fazi ugodilo tožbenemu zahtevku in da bodo stranke dobile tožbo povrnjeno."

Preberi še Dars prevzel odgovornost za nesreče, udeležencem bodo povrnili škodo

Iz zavarovalnice medtem na konkrento vprašanje, zakaj zavračajo zahtevke, pravijo, da konkretnih primerov ne smejo in ne morejo razkrivati. Da v takšnih primerih upoštevajo vse okoliščine škodnega dogodka, načelno pa da zahtevek kdaj zavrnejo, če je iz dokumetacije razvidno, da zavarovanec ni odgovoren za škodo.

Iz Policijske uprave Ljubljana pa: "Vodimo predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja iz poglavja zoper javni promet." Podrobnosti zaradi preiskave sicer ne razkrivajo.

dars nesreča odškodnina tožba dilatacija
KOMENTARJI (11)

boslo
15. 10. 2025 21.53
Ribič pravi, da ni seznanjen 🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
boslo
15. 10. 2025 21.53
Gama...pre...ta
ODGOVORI
0 0
Groucho Marx
15. 10. 2025 21.52
Dars in kramarji z elektriko so največji pohlepneži v državi. Če bi pernatemu šlo za ljudi, bi omejil njihove megalomanske dobičke.
ODGOVORI
0 0
Bozjidar
15. 10. 2025 21.50
+2
Mutibariči ,vsi
ODGOVORI
2 0
NeXadileC
15. 10. 2025 21.37
+5
Zavarovalnice obljubajo vse, dobiš pa nič.
ODGOVORI
5 0
nade
15. 10. 2025 21.33
+2
Joj joj Riba, da ti nisi seznanjen, m kaj res ? Lepu je sedet na dobro plačanem stolčku jn eden druzgmu stolček gor držat .. Se še spunemo kako si brisalce na oktavijah lomil
ODGOVORI
3 1
nade
15. 10. 2025 21.46
In kaku si telefoniral soji pupi U ZDA !??
ODGOVORI
0 0
Bozjidar
15. 10. 2025 21.50
Potem si bil zraven pri brisalcih,mar ne?
ODGOVORI
0 0
galeon
15. 10. 2025 21.26
+3
NIč verjetno da je popustil material. Dejstvo je, da je popustil. Takrat pa ste spraševali malo ribico v v sistemu DARSA. Zdaj pa vam velike odgovarjajo. Na kuncu pa bodo vse plačali, samo z višjimi stroški.
ODGOVORI
3 0
odpisani zasedli vlado
15. 10. 2025 21.22
+2
Darsu je bitno,da guli voznike z raznimi vinjetami in podobno,ko pa kaka zadeva postane kritična za njih se pa izmikajo.
ODGOVORI
3 1
niktalop
15. 10. 2025 21.19
+0
Če zavarovalnice plačajo odškodnino ne bo božičnice, plače bojo šle vsaj 30% dol, polovico zaposlenih bojo odpustili. Čista katastrofa za naše uboge nelikvidne zavarovalnice.
ODGOVORI
2 2
