Dars priznal odgovornost, zavarovalnica zavrnila odškodnino

Eden od voznikov, ki so bili pred sedmimi meseci udeleženi v nesrečo na štajerski avtocesti, ima posnetek nesreče iz avtomobila. Lastnik posnetka se je tisto marčevsko noč zaletel zadnji, primer pa je zdaj v rokah odvetnika.

"Ko je zapeljal na poškodovano diletacijo, ki je gledala iz vozišča, je bil trk tako močan, da mu je odtrgalo del kolesa, zaradi česar je izgubil oblast nad vozilom in z vozilom trčil v odbojno ograjo. V trku sta bili poškodovani dve osebi," pripoveduje odvetnik voznikov Matjaž Šaloven.

Marca, ko se je nesreča zgodila, so na Darsu dejali, da je verjetno popustil material. Priznali pa so tudi, da gre za njihovo odgovornost, čeprav da te elemente redno spremljajo, in obljubili, da bodo vsem udeležencem v nesreči pokrili škodo.