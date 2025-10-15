Dars priznal odgovornost, zavarovalnica zavrnila odškodnino

Eden od voznikov, ki so bili pred sedmimi meseci udeleženi v nesrečo na štajerski avtocesti, ima posnetek nesreče iz avtomobila. Lastnik posnetka se je tisto marčevsko noč zaletel zadnji, primer pa je zdaj v rokah odvetnika.
"Ko je zapeljal na poškodovano diletacijo, ki je gledala iz vozišča, je bil trk tako močan, da mu je odtrgalo del kolesa, zaradi česar je izgubil oblast nad vozilom in z vozilom trčil v odbojno ograjo. V trku sta bili poškodovani dve osebi," pripoveduje odvetnik voznikov Matjaž Šaloven.
Marca, ko se je nesreča zgodila, so na Darsu dejali, da je verjetno popustil material. Priznali pa so tudi, da gre za njihovo odgovornost, čeprav da te elemente redno spremljajo, in obljubili, da bodo vsem udeležencem v nesreči pokrili škodo.
A Dars je po sedmih mesecih kljub izjavi, da bo škoda pokrita, odškodninske zahtevke zavrnil, pravi Šaloven. "V obrazložitvi odškodninskega zahtevka pojasnjujejo, da naj bi do nesreče prišlo iz neznanega vzroka oz. da Dars za to nesrečo ni odgovoren," pojasnjuje odvetnik.
Predsednik uprave Darsa Anrej Ribič ob tem pravi: "O tem nisem obveščen. Normalno se mi zdi, da se ta škoda povrne." Dodaja še, da tu ni vpleten Darsa, temveč morda zavarovalnice. "Ne poznam tega primera tako natančno, da bi lahko komentiral. Vsekakor pa sem prepričan, da se mora škoda povrniti. Tu sploh ni dileme," je jasen.
Kljub temu vozniki odškodnine še niso prejeli, zato Šaloven: "Zoper Dars bo vložena odškodninska tožba na podlagi odgovora, ki smo ga prejeli. Prepričan sem, da bo sodišče v nadaljni fazi ugodilo tožbenemu zahtevku in da bodo stranke dobile tožbo povrnjeno."
Iz zavarovalnice medtem na konkrento vprašanje, zakaj zavračajo zahtevke, pravijo, da konkretnih primerov ne smejo in ne morejo razkrivati. Da v takšnih primerih upoštevajo vse okoliščine škodnega dogodka, načelno pa da zahtevek kdaj zavrnejo, če je iz dokumetacije razvidno, da zavarovanec ni odgovoren za škodo.
Iz Policijske uprave Ljubljana pa: "Vodimo predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja iz poglavja zoper javni promet." Podrobnosti zaradi preiskave sicer ne razkrivajo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.