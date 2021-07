Več nadzora nad vozniki tovornih vozil in avtobusov

Začenja se nacionalna preventivna akcija za večjo varnost, ki bo tokrat pod drobnogled vzela voznike tovornih vozil in avtobusov. Policisti jih bodo poostreno nadzirali med 19. in 25. julijem. Tovorna vozila bodo preusmerjali na kontrolne točke na avtocestah, avtobuse pa bodo preverjali na avtobusnih postajališčih, pa tudi na avtocestah in hitrih cestah. Letos so vozniki tovornih vozil kršili prometne predpise za skoraj petino večkrat kot v enakem obdobju lani in povzročili tudi več prometnih nesreč. Večino prometnih nesreč voznikov tovornih vozil v Sloveniji povzročijo domači vozniki.

Nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki jo izvajata Javna agencija RS za varnost prometa (agencija) in Policija, se bo začela v ponedeljek, 19. julija. Podatki agencije namreč niso najbolj spodbudni. Letos so vozniki tovornih vozil za skoraj petino večkrat kršili prometne predpise kot v enakem obdobju lani. V prvem polletju 2021 so pri voznikih tovornih vozil ugotovili že 22.783 kršitev prometnih predpisov, kar je 19,5 odstotka več kot v primerljivem obdobju lani, ko so jih zabeležili 19.067.

icon-expand Poostren nadzor tovornih vozil in avtobusov bo potekal med 19. in 25. julijem 2021. FOTO: PU Novo mesto

Vozniki avtobusov manj prekrškov Pri voznikih avtobusov so v prvem polletju 2021 odkrili 297 kršitev prometnih predpisov, lani pa 299, kar je 0,7 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani. Najpogostejše kršitve so bile povezane s prekoračitvijo hitrosti (5.527 kršitev), preobremenjenostjo vozil (3.764 kršitev), neuporabo varnostnega pasu (2.409 kršitev), nepravilnostmi, povezanimi s tovorom (1.121 kršitev), neustrezno tehnično brezhibnostjo vozil (516 kršitev) ter neupoštevanjem obveznih počitkov in odmorov voznikov (689 kršitev), so navedli statistiko na agenciji. Vozniki tovornih vozil letos povzročili več prometnih nesreč V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2021 se je na slovenskih cestah pripetilo 1.099 prometnih nesreč z udeležbo tovornih vozil, kar je v primerjavi z lanskim primerjalnim obdobjem, ko so na agenciji našteli 985 prometnih nesreč, 12 odstotkov več. Vozniki tovornih vozil so bili povzročitelji v 703 primerih prometnih nesreč (lani 633), kar je skoraj dve tretjini oziroma 64 odstotkov. Zaradi posledic teh nesreč je življenje izgubilo sedem oseb (lani 4), 17 je bilo hudo poškodovanih (lani eden), 150 pa lažje poškodovanih (lani 153). Med vozniki tovornih vozil so bile štiri smrtne žrtve (lani dve), šest je bilo hudo telesno poškodovanih (lani tri) in 57 lažje telesno poškodovanih (lani 58). V zadnjih petih letih je zaradi voznikov tovornih vozil umrlo največ pešcev – 16 – ter voznikov tovornih vozil – 15. Pešcev je umrlo največ v letih 2016 in 2018, in sicer pet. Umrlih voznikov tovornih vozil pa je bilo največ v letu 2018 – pet – kažejo podatki, ki nam jih je priskrbela agencija.

icon-expand Statistika tovornih vozil in avtobusov v prometnih nesrečah. FOTO: Agencija RS za varnost prometa

Vozniki avtobusov so bili letos udeleženi v 97 prometnih nesrečah, lani v enakem obdobju v 90 Od tega so jih povzročili 29 (lani 26) oziroma skoraj tretjino. V prometnih nesrečah, ki jih je zakrivil voznik avtobusa, je letos umrl en udeleženec, noben pa ni bil hudo telesno poškodovan. V celotnem letu 2020 so bili vozniki avtobusov udeleženi v 191 prometnih nesrečah oziroma v vsaki 78. prometni nesreči na cestah v Sloveniji (v lanskem letu v vsaki 55. prometni nesreči). V lanskem letu so povzročili 52 prometnih nesreč oziroma 61 odstotkov manj kot v letu 2019. Število prometnih nesreč z udeležbo voznikov avtobusov se je do leta 2019 povečalo za 16 odstotkov, število prometnih nesreč, ki jih je zakrivil voznik avtobusa, pa za 29 odstotkov. V letu 2020 se je delež občutno zmanjšal, kar je posledica manjšega avtobusnega prometa na slovenskih cestah zaradi epidemije covida-19. Na slovenskih cestah se je v letu 2020 v prometnih nesrečah, ki jih je povzročil voznik avtobusa, lažje telesno poškodovalo 10 oseb. Štirje vozniki avtobusa pa so utrpeli lažje telesne poškodbe.

icon-expand V zadnjem petletnem obdobju na agenciji za varnost prometa ne beležijo smrtnih žrtev med potniki na avtobusih. FOTO: Miro Majcen

Nepravilen premik z vozilom glavni vzrok prometnih nesreč v zadnjem petletnem obdobju Najbolj pogost vzrok pri prometnih nesrečah, ki so jih v obdobju od 2016 do 2020 povzročili vozniki tovornih vozil, je nepravilen premik z vozilom – 37 odstotkov vseh prometnih nesreč. Sledita nepravilna stran oziroma smer vožnje s 13 odstotki in neustrezna varnostna razdalja z 11 odstotki. Zaradi neprilagojene hitrosti je umrlo največ udeležencev cestnega prometa, in sicer 15 oziroma 31 odstotkov. Sledita mu vzroka premiki z vozilom – 11 umrlih oziroma 22 odstotkov in neupoštevanje pravil o prednosti – 9 umrlih oziroma 18 odstotkov. Večino prometnih nesreč voznikov tovornih vozil v Sloveniji povzročijo domači vozniki V lanskem letu so domači vozniki povzročili 869 prometnih nesreč oziroma 62 odstotkov. Zaradi povzročitelja prometne nesreče, domačega voznika tovornega vozila, so v lanskem letu umrli trije udeleženci cestnega prometa, prav toliko jih je umrlo zaradi tujih voznikov tovornih vozil. V letu 2020 je bilo 58 odstotkov hudo telesno poškodovanih udeležencev v cestnem prometu zaradi domačih voznikov tovornih vozil.

icon-expand Utrujeni za volanom. FOTO: Agencija RS za varnost prometa

Utrujenost voznikov je pomemben dejavnik tveganja Agencija za varnost prometa in Policija posebej izpostavljata, da je pri tovornih vozilih in avtobusih še posebej pomembna ustrezna varnostna razdalja, saj je zavorna pot pri njih še daljša, česar se morajo vozniki zavedati ves čas vožnje. Pomemben dejavnik je še utrujenost voznika. Ta je po podatkih Evropske komisije iz leta 2018 dejavnik v približno 20 odstotkih nesreč, v katerih so udeležena tovorna vozila.

Kako nevarni sta utrujenost in zaspanost voznikov? · Če spimo manj kot 5 ur na noč, se kar za 4,5-krat poveča verjetnost za udeležbo v prometni nesreči. · Če ostanemo budni več kot 24 ur, delamo podobne napake, kot če bi imeli v krvi 1,0 mg/l alkohola. · Z vidika zaspanosti za volanom z vožnjo ponoči do 6-krat bolj tvegamo, da bomo udeleženi v prometni nesreči.

Agencija za varnost prometa in Policija vse udeležence v cestnem prometu še dodatno spodbujata k upoštevanju cestnoprometnih pravil in razmer na cestah, k strpnosti in odgovorni vožnji. Ob tem opominjata, naj se vozniki ne pozabijo pripeti z varnostnim pasom, med vožnjo naj ne uporabljajo mobilnega telefona, dosledno naj zagotavljajo ustrezno varnostno razdaljo, načrtujejo poti in počitke, upoštevajo cestne razmere ter naj za volan vselej sedejo trezni. Več varnosti za voznike tovornih vozil z novo knjižico Varen prevoz tovora V Sloveniji tranzitni promet narašča, z večanjem prometa pa se povečajo tudi možnosti za nastanek prometnih nesreč. V okviru prizadevanj za zagotovitev večje varnosti voznikov tovornih vozil je Agencija za varnost prometa izdala novo knjižico Varen prevoz tovora. Knjižice bodo prejele šole vožnje po vsej Sloveniji, vsi izpitni centri po Sloveniji in izvajalci tehničnih pregledov v povezavi s kontrolnimi organi za ugotavljanje skladnosti vozil. V okviru poostrenega nadzora nad vozniki tovornih vozil, ki ga bodo izvajali v tednu med 19. in 25. julijem, bo knjižico delila tudi Policija. Knjižico bo skupaj z vodo delila tudi Agencija za varnost prometa na avtocestnih počivališčih, dve zaporedni soboti, 17. in 24. julija 2021, so sporočili z agencije.