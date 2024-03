Več napadov na spletne strani državnih organov: 'Ne gre za klasičen incident'

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT je za N1 potrdil, da zaradi preventivne blokade zlonamernega prometa iz tujine trenutno ni mogoče dostopati do spletnih strani nekaterih državnih organov.

Direktor Urada Vlade RS za informacijsko varnost dr. Uroš Svete je na novinarski konferenci povedal, da je prišlo do povečanega prometa na slovenski kibernetski infrastrukturi. "Na podlagi tega se kibernetska obramba tudi odziva." Svete je povedal, da so takoj komunicirali z vsemi ostalimi organi, ki zagotavljajo informacijsko varnost.

Povedal je, da so nastale določene motnje, ki so bile pogojene tudi s tehničnimi zmogljivostmi ter da delajo na ponovni vzpostavitvi. "Ne gre za klasičen kibernetski incident, ki bi pripeljal do uničenja ali nepooblaščenega vstopa v sisteme. Napadalci želijo, da o tem razpravljamo, da dajemo olje v motor njihovega delovanja," je dejal Svete, ki konkretno ne omenja strani, ki so bile napadene.

Izpostavil je, da je kibernetska infrastruktura zelo heterogena in hkrati krhka. "Zahtevamo 100-odstotno delovanje, če za trenutek nekaj neha delovati, se takoj začnemo spraševati. Dejstvo je, da gre za povečan promet." Ni pa želel komentirati informacij o tem, kdo stoji za napadom. "Javnih političnih atribucij glede odgovornosti ne dajemo. Ne bi komentiral nekaterih že objavljenih informacij v medijih," je dejal v odgovoru na eno izmed novinarskih vprašanj. "Napeta geostrateška situacija se odraža tudi v kibernetskem prostoru."

Kot smo poročali v sredo, je ruska hekerska skupina zaradi priključitve Slovenije češki pobudi za nabavo streliva Ukrajini naši državi napovedala kibernetsko vojno. Spletna stran predsednice republike je bila nekaj časa nedosegljiva. Na SI-CERT so nam potrdili, da se je zgodil napad onemogočanja (t. i. DDoS).

Medtem so na Morsu za MMC povedali, da razlog za kratkotrajno nedelovanje spletne strani Slovenske vojske ni bil hekerski napad, ampak se je upočasnjeno delovanje zgodilo zaradi posodobitve sistema in s tem povezanih zapletov. Podatki pa, da so varni.