Voyo.si
Več naročil, več tveganj: kako podjetniki v letu 2026 rešujejo likvidnostne izzive

Ljubljana, 05. 02. 2026 00.15 pred 11 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
DDOTA

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti, hkrati pa tudi večje dinamike poslovnega okolja, v katerem čas postaja ena ključnih konkurenčnih prednosti. Po obdobju previdnosti se povpraševanje krepi, projekti prihajajo v krajših ciklih, priložnosti pa zahtevajo hitre in premišljene odločitve. V takšnih razmerah kratkoročno financiranje vse pogosteje ne deluje več zgolj kot finančna rešitev, temveč kot strateško orodje za ohranjanje stabilnosti in uresničevanje rasti.

Poslovno okolje 2026: več priložnosti, manj časa

Makroekonomski signali kažejo postopno stabilizacijo, vendar poslovno okolje ostaja izrazito dinamično. Trgi se hitro prilagajajo, dobavne verige se krajšajo, naročila prihajajo v valovih, stroški pa ostajajo nepredvidljivi.

Podjetniki se danes soočajo s paradoksom: več povpraševanja in več projektov, hkrati pa tudi večjim pritiskom na likvidnost.

Največje priložnosti v letu 2026 nhiso dolgoročne in oddaljene, temveč kratkoročne in takojšnje:

- večje naročilo, ki zahteva takojšen nakup materiala,

- sezonski vrh, ki terja povečanje zalog,

- investicija v marketing, kadar je trg najbolj odziven,

- ali preprosto zapolnitev časovne vrzeli med izvedbo in plačilom.

V vseh teh primerih odločilno vlogo igra čas.

Zakaj klasični bančni modeli pogosto odpovejo

Tradicionalno bančno financiranje je zasnovano za stabilnost, ne pa za gitrost. Dolgi postopki, obsežna dokumentacija in večtedenski roki odločanja pogosto pomenijo, da je poslovna priložnost mimo, še preden je odločitev sploh sprejeta.

Podjetniki nam pogosto povedo isto: "Posel sem imel, naročilo je bilo potrjeno, a financiranja nisem dobil pravočasno."

V letu 2026 si podjetje ne more privoščiti, da bi zamudilo priložnost zgolj zato, ker finančni sistem ne sledi realnemu tempu gospodarstva.

DDOTA

Kratkoročno financiranje kot strateška odločitev

Pri D-Doti kratkoročno financiranje razumemo drugače – ne kot "krpanje lukenj", temveč kot načtno upravljanje denarnega toka. Gre za odločitev, s katero podjetje ohranja nadzor nad razvojem in časom.

Kratkoročno financiranje ima v sodobnem podjetju več ključnih vlog:

- omogoča hitro realizacijo poslovnih priložnosti,

- stabilizira likvidnost v obdobjih radti,

- zmanjšuje pritisk na obratna sredstva,

- in podjetniku vrača tisto, kar je nadragocenejše – kontrolo nad časom.

Namesto, da podjetnik prilagaja svoje poslovanje financiranju, se financiranje prilagodi poslovanju.

DDOTA

Kdaj podjetja v 2026 najpogosteje posegajo po kratkoročnih rešitvah

Na podlagi izkušenj z domačimi podjetniki opažamo jasne vzorce. Kratkoročno financiranje se najpogosteje uporablja:

- ob hitri rasti naročil,

- pri sezonskih nihanjih,

- za pred-financiranje projektov,

- ob zamikih plačil s strani večjih naročnikov,

- ali kot most do dolgoročnejših rešitev.

Skupna točka vseh teh primerov je ena: podjetje je zdravo, posel obstaja, vendar časovni tok denarja ne sledi današnjemu toku dela.

Fleksibilnost kot nova konkurenčna prednost

V letu 2026 konkurenčne prednosti ne gradijo več zgolj cene ali kakovost, temveč hitros odločanja in prilagodljivost. Podjetja, ki imajo dostop do fleksibinega financiranja, lahko hitro reagirajo in ostanejo korak pred konkurenco.

Pri D-Doti verjamemo, da financiranje ne sme biti ovira, temveč pospeševalec razvoja.

Kako ostati pripravljen na priložnosti leta 2026?

Prepričani smo, da uspeh v letu 2026 ne bo rezultat naključij, temveč pravočasnih in premišljenih odločitev. Podjetjem želimo stati ob strani takrat, ko se pojavijo priložnosti, ki zahtevajo hiter odziv in stabilno finančno podporo.

Pokličite nas na 040 234 109 ali izpolnite kratek vprašalnik na www.kreditzapodjetje.si in skupaj bomo našli ustrezno rešitev za vaše podjetje.


Naročnik oglasne vsebine je D-Dota d.o.o.

podjetja likvidnost kredit za podjetje
