Na Gorenjskem več nesreč v gorah, policisti pozivajo k previdnosti

Gorski reševalci so imeli tudi ta konec tedna polne roke dela. Pomagali so poškodovanim planincem, na Komni pa so iskali enega, ki se je izgubil. Še vedno velja, da morate biti v gorah previdni in odgovorni, opozarjajo kranjski policisti.

(slika je simbolična) V soboto so gorski reševalci v Spodnjih Bohinjskih gorah pomagali planinki zaradi poškodbe noge. Lažje poškodbe so reševalci obravnavali tudi pri planinki med Smokuškim vrhom in Sankaško kočo, na Komni pa so posredovali zaradi informacije, da se je izgubil planinec. Včeraj pa se je v Severni triglavski steni poškodoval planinec. Tudi v tem primeru so posredovali gorski reševalci. Z gore ga je odpeljal helikopter Slovenske vojske, so sporočili s PU Kranj. Ob tem pozivajo k veliki previdnosti pri gibanju v gorah in k odgovornim odločitvam.