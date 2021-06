Več občin po državi začenja s cepljenjem brez predhodne najave

Za to, da bo digitalno potrdilo olajšalo prehajanje meja, je ključno tudi cepljenje. V prihajajočih dneh se bo zato marsikje po državi možno cepiti brez predhodne najave. Prvi bodo imeli to možnost občani Hrastnika, ki se bodo brez najave že ta četrtek lahko cepili s cepivoma Janssen in AstraZeneca. Na voljo imajo nekaj več kot 200 odmerkov.

Že v petek bodo takšen način cepljenja izvedli za občane Pivke, kjer bodo cepili vse, ki bodo prišli. Z omejenim številom odmerkov pa bodo cepili občane Trbovelj in Pirana.

Dan kasneje bodo na tako cepljenje lahko nenajavljeni prišli prebivalci postojnske občine, kjer s količinami niso omejeni. V začetku naslednjega tedna – v ponedeljek – bodo s 300 odmerki brez najave cepili občane Zagorja ob Savi, v petek pa bodo to možnost imeli še Mariborčani. Število odmerkov in ura začetka cepljenja za omenjena kraja bodo znani naknadno.

Sicer pa v teh dneh po vsej državi poteka promocija cepljenja. Strategija države je namreč čim prej doseči 60-odstotno precepljenost, saj nam jeseni z indijskim sevom grozi četrti val, a mnogi strokovnjaki medtem že opozarjajo, da bomo epidemijo dokončno premagali kvečjemu z osemdesetimi odstotki cepljene populacije.