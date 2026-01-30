Naslovnica
Slovenija

Več opominov iz Bruslja

Bruselj, 30. 01. 2026 15.59 pred 32 minutami 2 min branja 4

Avtor:
A.K. STA
Poslopje Evropske komisije v Bruslju

Evropska komisija je Sloveniji izdala vrsto opominov zaradi kršitev pravil EU. Slovenijo med drugim poziva k zagotovitvi skladnosti javnega naročanja zdravil, k popolnemu prenosu direktive o potrošniških kreditnih pogodbah in k spoštovanju pravil na področju avtorskih pravic, so sporočili iz Bruslja.

Sloveniji je komisija izdala drugi opomin v zvezi z javnim naročanjem zdravil v javnih lekarniških zavodih, ki po oceni komisije ni v skladu s pravili EU o javnem naročanju.

Zaradi nepriglasitve nacionalnih ukrepov za prenos direktive, ki usklajuje pravila o izmenjavi informacij v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji s pravili EU o varstvu podatkov, je prvi opomin izdala osmim članicam, tudi Sloveniji.

Prvi opomin je 21 članicam, tudi Sloveniji, izdala zaradi nepopolnega prenosa direktive o pogodbah o finančnih storitvah, sklenjenih na daljavo.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
FOTO: AP

23 državam, tudi Sloveniji, je prvi opomin izdala zaradi nepopolnega prenosa direktive o potrošniških kreditnih pogodbah.

Slovenijo je skupaj z več drugimi državami članicami pozvala tudi k izpolnjevanju zahtev glede dostopnosti proizvodov in storitev v skladu s pravili EU.

Prvi opomin si je Slovenija skupaj z nekaterimi drugimi državami prislužila tudi zaradi neprenosa spremenjene direktive o inteligentnih prometnih sistemih.

Prav tako je Sloveniji prvi opomin izdala, ker ni pravilno uporabila direktive o uskladitvi nekaterih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi ter direktive o kolektivnem upravljanju avtorskih pravic.

Še dva prva uradna opomina si je Slovenija prislužila zaradi nepopolnega prenosa zahtev glede proračunskih okvirov držav članic ter zaradi nepopolne posodobitve pravil o sestavi, označevanju in poimenovanju medu, sadnih sokov, sadnih marmelad in dehidriranega mleka.

evropska komisija opomini

KOMENTARJI4

JApajaDAja
30. 01. 2026 16.34
seznam dolg za en telefonski imenik...s kom je kaj narobe..s članicami ali z eu komisijo?
Odgovori
0 0
marker1
30. 01. 2026 16.34
Ta vlada je omogočila dvornim dobaviteljem nadaljevanje nabave dragih zdravil in preplačanih zdravstvenih pripomočkov.
Odgovori
0 0
marker1
30. 01. 2026 16.32
Verjetno je spet kriv Janša.
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
30. 01. 2026 16.18
he,he zdravila. ziher bi prišparali 200.00 milijonov evrov!
Odgovori
0 0
