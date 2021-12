Nekatera podjetja pri izplačilu božičnice diskriminirajo zaposlene

Pojasnil je, da pri določanju kriterijev za izplačilo božičnice niso sporni vsi kriteriji, ki se nanašajo na odsotnost z dela, temveč le tisti, ki se nanašajo na osebne okoliščine, ki so prirojene ali jih posameznik ne more spremeniti oz. od njega ne moremo zahtevati, da jih spremeni. "Bolniška odsotnost je nekaj, na kar posameznik nima vpliva," je poudaril. Dopustni kriteriji pa so denimo trajanje zaposlitve, zaposlitev za polni ali skrajšani delovnik, upoštevanje sistemizacije, odsotnost dela zaradi okoliščin, ki niso osebne, denimo neplačanega dopusta.

Poslanec je ob tem večkrat opozoril na razliko med nagrado za delovno uspešnost posameznika in nagrado za poslovno uspešnost podjetja. Prvo lahko posamezniki prejmejo za svoje dejanske delovne rezultate, druga pa, če se jo podjetje odloči izplačati, pripada vsem zaposlenim, merila zanjo pa da morajo biti vedno skladna z delovno in protidiskiminacijsko zakonodajo.

Primož Siter je v imenu Levice kot predlagateljice današnje nujne seje izpostavil, da v več podjetjih pri izplačilu letne nagrade z naslova poslovne uspešnosti (t. i. božičnice ali 13. plače) prihaja do diskriminacije zaposlenih zaradi njihovih osebnih okoliščin - zdravstvenega stanja, starševstva, nosečnosti in tudi spola. Zaposleni namreč zaradi teh okoliščin bodisi prejemajo nižje božičnice bodisi ostanejo brez njih.

Direktorica Inšpekcije nadzora delovnih razmerij Jasmina Rakita Cencelj je povedala, da so prijave glede izplačila božičnice pri njih zelo redke in da zato posledično ugotovijo manj kršitev - okoli 10 letno. V teh primerih lahko izrečejo le sankcijo v prekrškovnem postopku, saj ne razpolagajo s pravnimi podlagami, na podlagi katerih bi lahko delodajalcu naložili izplačilo božičnice, je izpostavila in dodala, da neizplačilo ali prenizko izplačilo božičnice predstavlja denarno terjatev, ki jo lahko delavec terja le s tožbo na pristojnem delovnem sodišču ali v mediaciji.

Kriterij prisotnosti zaposlenih se ji sicer zdi sporen, in sicer ne le zato, ker so osebe z določenimi osebnimi okoliščinami, ki so tudi ranljive skupine, postavlja v manj ugoden položaj, temveč tudi, ker taka praksa lahko vzpodbuja prezentizem na delovnem mestu. "To, da delodajalec nagrajuje delavce, da ne manjkajo, ko so bolni, je lahko zelo problematično z vidika zdravja in varnosti pri delu," je posvarila.

Komisija bo inšpektoratu za delo predlagala izvedbo akcije nadzora

Od poslancev sta spregovorila le Siter in njegova kolegica, predsedujoča komisiji, Nataša Sukič. Ta je odredila tudi nekaj odmora, da so poslanci z ministrstvom uskladili predloge sklepov. O teh sicer danes na koncu niso glasovali, ker niso bili sklepčni, je pa glede na podporo ministrstva za delo in inšpektorata pričakovati, da bodo izglasovani na naslednji seji komisije.

Komisija bo glede na predloge sklepov inšpektoratu za delo predlagala, da prihodnje leto izvede akcijo nadzora na področju diskiminacije pri izplačilih nagrad za poslovno uspešnost podjetja, ministrstvu pa, da izvede analizo o vrstah in pogostosti plačne diskriminacije zaposlenih na podlagi osebnih okoliščin, pregled relevantnih zakonskih določb in predloge za njihovo izboljšavo ter o tem v 90 dneh poroča komisiji. Poleg tega naj bi ministrstvo na predlog komisije pristopilo k organizaciji nacionalne kampanje za ozaveščanje o njihovih pravicah, s poudarkom na področju pravic pri izplačilu letne nagrade za poslovno uspešnost podjetja.