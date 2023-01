Več primerov vetroloma, gasilci odstranili pločevino, ki je ogrožala mimoidoče

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča o več primerih vetroloma in težav, ki so jih po Sloveniji povzročili močnejši sunki vetra. Zabeležili so sedem tovrstnih dogodkov. Gasilci so pomagali pri odstranjevanju dreves s cestišča, pospravili so ostanke ostrešja, ki ga je odkril močnejši sunek vetra, v Celju pa so odstranili pločevino, ki je visela s strehe dimnika in ogrožala mimoidoče.

Ob 12.38 uri popoldan je v naselju Majšperk sunek vetra odkril ostrešje prizidka stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Majšperk, ki so pospravili ostanke ostrešja in obtežili ostali del strehe. Nekaj po 13. uri pa se je zgodil prvi vetrolom. V naselju Stojnci, v občini Markovci, je sunek vetra podrl drevo. Gasilci PGD Stojnci so drevo razžagali in odstranili s cestišča. Približno pol ure kasneje so gasilci s cestišča razžagali in odstranili novo podrto drevo. Tokrat so v naselju Mlače, občina Slovenske Konjice, posredovali gasilci PGD Loče. Še eno pa so ob 14.30 v naselju Selo pri Pancah odstranili gasilci PGD Lipoglav. V Celju je nato nekaj pred 17. uro popoldan na Slomškovem trgu z dimnika starejše stavbe visela pločevina, ki je ogrožala mimoidoče. Gasilci PGE Celje so s pomočjo lestve pločevino odstranili. Še dve drevesi so kasneje odstranili gasilci PGD Gotovlje, ki so posredovali v naselju Gotovlje, ter gasilci PGD Šentvid pri Grobelnem, ki so drevo razžagali in odstranili na cestišče podrto drevo v naselju Rakovec.