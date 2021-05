Po vdoru na kampus: 'Uničevanje lastnine je zavržno dejanje'

Po do sedaj znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da je več oseb poškodovalo dvoriščna vrata in inventar pred stavbo. "Približno 200 oseb je prišlo do študentskega kampusa in podrlo vrata, strgali so tudi naš transparent in na njegovo mesto postavili transparent Radia Študent," je povedal predsednik Študentske organizacije v Ljubljani (ŠOU LJ) Klemen Petek . Z dejanjem so povzročile za nekaj sto evrov materialne škode, pa so sporočili s policije.

Včeraj, nekaj po 20. uri, so bili ljubljanski policisti obveščeni o večji skupini oseb, ki je pred stavbo na Pivovarniški ulici povzroča škodo. Pred prihodom policistov na kraj so se neznane osebe sicer že razbežale, so nam potrdili na PU Ljubljana.

"Ena izmed državljanskih ustavnih pravic je, da državljani protestiramo in s tem izražamo svoje neodobravanje in nezadovoljstvo nad delom oblasti. Vendar to, kar se je včeraj, 28. maja, zgodilo pred in znotraj poslopja študentskega kampusa presega vse meje zdravega razuma in zahteva najostrejšo obsodbo," je ŠOU LJ na družbenem omrežju komentirala dejanje protestnikov. "Nasilnega uničevanja javne lastnine si ne sme dovoliti nihče, saj je to zavržno dejanje in dejstvo, da so posamezniki, nekateri med njimi sodelavci redakcije študentske radijske postaje, uničevali lastnino na kampusu in na silo vdrli v poslopje, bi moralo skrbeti vse nas," so zapisali.

Petek je povedal, da so protestniki tudi verbalno napadli predstavnike organizacije: "Nedopustno je, da so nič hudega sluteči sodelavci in sodelavke več resorjev ŠOU v Ljubljani prejemali verbalne grožnje z nasiljem."

ŠOU LJ je ob tem poudaril, da se jim zdi izjemno zaskrbljujoče, da so k uničevanju študentskega kampusa in k nasilju spodbujali tudi posamezniki, ki so sodelavci Radia Študent. "Med drugimi Hana Radilović, urednica univerzitetne redakcije, ki redno poroča o temah, povezanih s Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, kar predstavlja resen konflikt interesov," je v zapisu dejal Petek.

"Vlada je postavila študente v obupen položaj. Znanje naj bo dostopno za vse. Zahtevamo povratek na fakultete. Izgubili smo študentsko delo. Potrebujemo dolgoročno strategijo. Nove študentske domove," so na protestu opozorili študenti, ki so napovedali okupacijo študentskega kampusa. "Tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi, ki ne namenja svoje energije in denarja za ogrožene študente. Zato pozivam vse študente, ki ste danes tukaj, da sledite plakatom študentske fronte in da se premaknemo na študentski kampus, naš študentski kampus," je med govorom na včerajšnjih protestih dejal Luka Stegne z Radia Študent.

O protestih se je oglasil tudi dekan filozofske fakultete Roman Kuhar , ki pravi, da so ga nekateri študenti obvestili o policijskem popisovanju šudentk in študentov, ki so pred včerajšnjimi protesti sedeli na stopnicah pred stavbo Univerze v Ljubljani. "S seboj so imeli transparent Študentska fronta. To neformalno študentsko združenje je že v preteklosti opozarjalo na nezavidljiv položaj, v katerem se je v času epidemije znašla študentska skupnost," je na družbenem omrežju filozofska fakulteta delila besede dekana.

"Po pripovedovanju študentk in študentov policija ni jasno povedala razloga, zakaj jih popisujejo. Domnevno so bili popisani zaradi suma o prekršku, ker je policija sklepala, da se bodo udeležili protestnega shoda. Študentke in študenti so se popisu najprej upirali, potem pa so se identificirali. Policija jim je izrekla ustno opozorilo zaradi nespoštovanja fizične razdalje, čeprav so jih prav oni stisnili na manjši prostor, hkrati pa jim je bilo sporočeno, da naj bi dobili še kazen za oviranje postopka," so zapisali in dodali, da je pravna mreža za varstvo demokracije omenjeni dogodek izpostavila kot enega od dveh izstopajočih dogodkov na včerajšnjih sicer mirnih protestih.

"Ne glede na pravne vidike opisanega popisovanja študentk in študentov, izražam zaskrbljenost nad dejstvom, da se v tej državi prostor za svobodno in kritično izražanje mnenj radikalno oži," je ob tem dejal Kuhar. "Kritična drža do sleherne oblasti je vpisana v jedro študentskega delovanja. Legitimiranje študentk in študentov je zato še eno nepotrebno zamejevanje naših temeljnih svoboščin, ki se izvajajo v imenu reševanja epidemiološke krize, in ki posledično poglabljajo neenakosti v družbi in rušijo demokratične standarde," je dejal in dodal, da popisovanja študentk in študentov tako ne more razumeti drugače, kot zgolj strahopeten znak nemoči tistih, ki so na političnih pozicijah moči.