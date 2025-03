Več rek po državi se razliva, padavine bodo čez dan slabele

Po podatkih Agencije za okolje se je Krka zvečer začela razlivati v zgornjem toku, ponoči pa je bregove prestopila tudi v srednjem in spodnjem toku. V zgodnjih jutranjih urah pa lahko ob nadaljnjem naraščanju poplavi na območjih pogostih poplav. Kot je zvečer za Odmeve na Televiziji Slovenija povedal hidrolog Janez Polajnar, bo predvidoma začela upadati šele v noči na ponedeljek. Za zdaj sicer kaže, da se bo razlivala na običajnih območjih in naj ne bi dosegla Kostanjevice na Krki.

Vipava in reke v slovenski Istri se bodo še razlivale. Poplavljene površine na Ljubljanskem barju ter kraških poljih in ob rekah na Notranjskem in Dolenjskem se bodo povečevale. Na izpostavljenih mestih se lahko v srednjem in spodnjem toku razlijeta tudi Sava in Kolpa.

Pretok Save v srednjem in spodnjem toku se bo danes dopoldne ustalil. Večina drugih rek bo dopoldne začela upadati.