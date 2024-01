Več se jih je napilo 'na mrtvo', zdravniki reševali tudi 14-letnika

Dogajanje v novoletni noči na Splošni nujni medicinski pomoči ZD Ljubljana je predstavila dežurna urgentna zdravnica Špela Baznik . "Nočna ekipa je imela kar nekaj dela, obravnavali so 65 bolnikov, od tega štriri nujne intervencije na terenu, dva sta bila močno intoksicirana s prepovedano substanco," je povedala. Zabeležili so tudi več primerov zastrupitve z alkoholom, tudi 14-letnika, ki je bil nato napoten na pediatrično kliniko.

" Sicer pa so obravnavali prav iz enega lokala več primerov intoksikacije z alkoholom," je naštela. Kot pravi, gre v silvestrski noči predvsem za mlajše bolnike, najstarejši, ki katerem so morali ukrepati zaradi alkoholiziranosti, je imel 44 let.

Pediatrična nujna medicinska pomoč je obravnavala 17 primerov: " Tako da oni so pa rekli, da je bilo letos malo manj dela, " je povedala Baznikova. Na splošni nujni medicinski pomoči pa so bili večinoma primeri respiratornih okužb, bolečin v trebuhu, slabega počutja, vrtoglavice, en pacient je imel tudi samomorilne misli.

Kot pravi Baznikova, je bila to "nekako običajna, zelo delovna noč", ko je delalo pet urgentnih in družinskih zdravnikov ter devet medicinskih sester. "Opolnoči so sicer malo nazdravili, si zaželeli vse dobro, sicer pa so ves čas delali," je povzela.

Manjše poškodbe pa sicer obravnavajo travmatologi v urgentnem centru, je dodala.

Devet interventnih dogodkov terjalo nujno ukrepanje

Kljub številnim dogodkom na prostem pa hujših kršitev po Sloveniji niso beležili. Med 311 interventnimi dogodki je bilo devet takšnih, ki so terjali nujno ukrepanje.

Slovenski policisti so posrPolicisti so med drugim obravnavali 15 prometnih nesreč, 63 kršitev javnega reda in miru ter 21 kaznivih dejanj.

V 11 prometnih nesrečah je nastala materialna škoda, v 3 nesrečah so bili udeleženci lažje poškodovani, v 1 prometni nesreči pa težje.

Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu je bilo enemu vozniku tudi zaseženo vozilo.



Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti opravili 32 intervencij na javnem kraju, 31 krat pa so posredovali v zasebnih prostorih. 2 kršitelja, ki sta kljub opozorilom nadaljevala s prekrškom, sta bila pridržana.