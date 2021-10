Več Slovencev meni: druge države se s koronavirusom spopadajo bolje kot naša

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so ponovno ugotavljali, kako zaskrbljeni so prebivalci Slovenije zaradi trenutnih razmer, ali menijo, da so ukrepi za preprečevanje novega koronavirusa preostri, kaj od življenja pričakujejo v prihodnje in kako zadovoljni so z delom odločevalcev. Ena izmed ugotovitev raziskovalcev Mediane je, da je delež Slovencev, ki menijo, da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v osebno svobodo, občutno padel.

Raziskavo je Mediana izvedla med 19. in 21. oktobrom 2021 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji. Za svoje življenje in življenje bližnjih je (zelo) zaskrbljena skoraj polovica vprašanih, skoraj 60 % sodelujočih pa meni, da se druge države z epidemijo koronavirusa spopadajo bolje, kot to uspeva Sloveniji. Graf 1: V kolikšni meri ste zaskrbljeni za svoje življenje in življenje svojih bližnjih zaradi trenutnih razmer? icon-expand Delež (zelo) zaskrbljenih se ponovno približuje stopnjam, ki smo jim bili priča zgodaj spomladi. Slednjih je namreč že 46 %, septembra pa je ta delež znašal 39 %. Obenem je ponovno upadel delež tistih, ki (sploh) niso zaskrbljeni, in sicer s 35 % na 26 %. Obe razliki sta glede na septembrske podatke statistično značilni, so pojasnili predstavniki Mediane. Graf 2: Kako bi ocenili razmerje med varnostjo, ki jo zagotavljajo ukrepi, ter vašo osebno svobodo? icon-expand Na podlagi rezultatov iz zgornjega grafa 2, raziskovalci mediane sklepajo, če bo v veljavo ob napredovanju epidemije stopil pogoj PC, se bo to poznalo tudi v odnosu Slovencev do ukrepov in se bo odrazilo v javnomnenjskih raziskavah. "Zaenkrat pa edino spremembo zaznavamo v statistično značilnem padcu deleža tistih, ki menijo, da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v njihovo osebno svobodo. Teh je bilo v septembru še več kot polovica (53 %), v oktobru delež znaša 45 %," so povzeli. Graf 3: Ali menite, da se bo običajno življenje kot posledica koronavirusa trajno spremenilo? icon-expand V primerjavi s preteklim mesecem v deležu optimistov ali pesimistov glede stanja po koncu epidemije koronavirusa na Mediani ne ugotavljajo bistvenih sprememb. Še vedno okrog 58 % vprašanih meni, da se bo običajno življenje spremenilo na slabše, manj kot petina pa meni, da se bo spremenilo na bolje ali ostalo enako, kot je bilo pred epidemijo. Graf 4: Ocenite svoje strinjanje s spodnjimi trditvami. % strinjam se + % popolnoma se strinjam icon-expand Za kar 7 odstotnih točk je od zadnjega merjenja narasel delež tistih, ki menijo, da se druge države s koronavirusom spopadajo bolje, kot to uspeva Sloveniji. Več kot 3 odstotne točke je višji delež tistih, ki pravijo, da jih je izbruh koronavirusa bolj pomagal ceniti to, kar imajo. V primerjavi s preteklim mesecem na Mediani ugotavljajo tudi gibanje v pozitivno smer za oceni vlade glede sprejemanja pravih odločitev za našo državo in pripravljenosti na prihodnje izzive. "Vendar pa je rast deleža tako nizka, da razlika ni statistično značilna," so pojasnili. Graf 5: Kako ocenjujete delovanje vlade na sledečih področjih? % dobro + % zelo dobro icon-expand Ocene vlade na različnih področjih cepljenja so v primerjavi s preteklim mesecem nižje za pridobivanje zadostnega števila cepiv (padec za 3 odstotne točke) ter organizacijo cepljenja prebivalcev Slovenije (padec za 5 odstotnih točk). Na drugi strani je za 3 odstotne točke narasel delež tistih, ki vlado pozitivno ocenjujejo glede komunikacije, vendar pa je slednjih še vedno manj kot petina. icon-expand