Več slovenskih šol prejelo sporočilo z grožnjo, Policija miri

Policija je bila danes dopoldne obveščena o elektronskih sporočilih z varnostno grožnjo, ki so bila naslovljena na nekatere osnovne in srednje šole. Nemudoma so se odzvali in začeli zbirati obvestila, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Po do zdaj znanih informacijah gre za generirana oz. generična elektronska sporočila, ki so bila zaznana že v nekaterih drugih državah, denimo na Slovaškem in na Cipru. "Prav tako po do sedaj zbranih obvestilih v Policiji ocenjujemo, da gre za zelo nizko stopnjo tveganja in ni razloga za preplah ali paniko," so zapisali.