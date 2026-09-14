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Slovenija

Več slovenskim uporabnikom omrežja X vdrli v račune

Ljubljana, 14. 09. 2026 15.07 pred 56 minutami 3 min branja 17

Avtor:
STA M.S.
Vdor v X račun

Nekaterim slovenskim uporabnikom omrežja X, med njimi tudi nekdanjemu gospodarskemu ministru Mateju Lahovniku, so neznanci vdrli v uporabniške račune. Po do zdaj zbranih informacijah so se zlorabljeni računi uporabili za vabljenje v lažne investicijske sheme, so pojasnili na nacionalnem odzivnem centru SI-CERT.

Pri SI-CERT so potrdili, da so bili obveščeni o posameznih primerih nepooblaščenih prevzemov uporabniških računov na družbenem omrežju X. Po do zdaj znanih podatkih so se zlorabljeni računi uporabili za vabljenje v lažne investicijske sheme. "Goljufi z zlorabljenimi računi namreč dosežejo sledilce teh računov, zato jim to predstavlja enega od kanalov za iskanje novih žrtev investicijskih prevar," so pojasnili.

Točen izvor goljufov ni znan. Kot so navedli pri SI-CERT, ti uporabljajo različne načine prikrivanja svojega dejanskega izvora, pogosto tudi delujejo iz držav, kjer je mednarodno sodelovanje organov pregona šibko ali celo neobstoječe.

Najbolj pogost vstop za dostop do računa je t. i. phishing z ustrezno prilagojenim sporočilom. "Vemo pa, da storilci včasih tudi zakupijo oglase na družbenih omrežjih samih, da pridobijo dostop do potencialnih žrtev," so pojasnili.

Kako je prišlo do zlorab v konkretnih primerih, trenutno še ni znano. Platforme običajno ponujajo postopek za ponovno pridobitev dostopa do računa, a sami postopki in hitrost ukrepanja so povsem odvisni od lastnika platforme, so še pojasnili pri SI-CERT.

Matej Lahovnik
Matej Lahovnik
FOTO: Bobo

'Gre za finančno prevaro'

Med uporabniki, ki so jim neznanci nepooblaščeno vdrli v račun, je tudi ekonomist in nekdanji gospodarski minister Matej Lahovnik. V nedeljo se je tako na njegovem računu pojavila objava, ki ljudi nagovarja k investiranju v kriptovalute in jim obljublja visoke zaslužke.

"Gre za finančno prevaro," je za N1 povedal Lahovnik in dodal, da ni avtor te objave. Kot je dejal, so mu neznanci v nedeljo vdrli v račun na omrežju X ter spremenili geslo, zaradi česar trenutno ne more dostopati do računa in izbrisati sporne objave.

Kako je prišlo do vdora, Lahovnik ne želi ugibati. Kot je poudaril, pa je danes v stik z njim stopilo več ljudi, ki so jim prav tako vdrli v račune, zato sklepa, da gre očitno za organizirano akcijo.

Zaplete se pri izplačilu

Pri SI-CERT so ob tem spomnili, da so v okviru projekta Varni na internetu pripravili več prispevkov na temo vdorov v uporabniške račune na družbenih omrežjih in o investicijskih prevarah. Investicijske prevare se začnejo z lažnimi oglasi o bajnih zaslužkih, v katerih goljufi zlorabijo podobe znanih oseb, ki jim podtaknejo neresnične izjave, so pojasnili v enem izmed teh prispevkov.

V dokaz, da ne gre za prevaro, lahko goljufi na začetku uporabniku omogočijo prenakazilo manjšega dela prikazanega zaslužka na njegov bančni račun, s čimer ga poskušajo prepričati v nakazila večjih vrednosti. Na lažni trgovalni platformi prikazujejo strmo rast premoženja, vendar pa so grafi in ostali podatki na teh lažnih trgovalnih platformah ponarejeni.

Najpogosteje se zaplete pri izplačilu. Ko želijo uporabniki zasluženi denar končno prenakazati na svoj bančni račun, goljufi vsa nadaljnja izplačila onemogočijo. Izplačila pogojujejo z novimi investicijami ter od uporabnikov zahtevajo vedno nova in nova sredstva za kritje različnih fiktivnih stroškov.

Če posamezniki razmišljajo o kakršnihkoli investicijah, sploh v kriptovalute, naj se pred prvim nakazilom nujno posvetujejo s strokovnjaki. "Če boste sami iskali informacije na spletu, bodite previdni, saj goljufi na različnih spletnih straneh in forumih objavljajo lažne ocene svojih lažnih platform," so poudarili. Ob tem so spomnili še na univerzalno pravilo – če se nekaj sliši preveč lepo, da bi bilo res, potem najbrž ni.

matej lahovnik vdor x omrežje

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KOMENTARJI17

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bossanoga
14. 09. 2026 16.06
Ker so blebetaču lahovniku "vdrli v račun", je pa zdaj katastrofa?!?!?!
Odgovori
0 0
gas-112
14. 09. 2026 16.04
janša je bil
Odgovori
0 0
Marco Brecca
14. 09. 2026 15.57
Meni se je tudi pojavilo več kot 400 kripto reklam, kakor da jih jaz objavljam. Na srečo so X varnostni algoritmi proces ustavili in moj račun začasno suspendirali. Ne vem še kako je hacker robinhood.app dobil dostop. Zdaj ga nima več. Zamenjal sem vsa gesla od Gmaila naprej, robinhood.app pa dodatno zablokiral na X.
Odgovori
0 0
PIKAPOLONICA1994
14. 09. 2026 15.55
Zaprite račune in ne boste imeli težav...enostavno. Sam pol je težava kako svoja razmišljanja pošiljati v širni svet...
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+1
1 0
Samo navijač
14. 09. 2026 15.51
Lazne novice. Preko X ti bodo vdrli kam ?? V crypto hladno denarnico ejjejej..... Edini medij X ki jim gre v nos , necenzurirano. Vse ostale medije imajo pod kontrolo in objavljajo tisto kar njim pase . Ovce beeee......
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-3
1 4
Njapo
14. 09. 2026 15.51
Meni ne
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
14. 09. 2026 15.50
Lahovniku so že davno vdrli v sistem,še posebej takrat,ko je zagovarjal Teš 6, od katerega mu je nekaj kapnilo.
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+3
3 0
zavetnik
14. 09. 2026 15.45
Saj to ni prvič da so vdrli v račun Lahovnika tudi pri teš 6 so mu Francozi vdrli z nakazilom iz podjetja alstom
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+2
3 1
Desniprepad
14. 09. 2026 15.38
X ne uporabljam ker si ga lasti človek, ki salutira z desnico
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+3
3 0
Zdenko Krajnc
14. 09. 2026 15.25
Tej novici seveda ni za verjeti... povsem možno je da se kjerkoli na internetu zgodi da nekomu vdrejo v račun... ampak da potem beremo, da je teh primerov bilo več in da so oškodovanciki so jim vdrli v račun stopili z njim v stik... pa se pravljica konča.
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+1
2 1
proofreader
14. 09. 2026 15.22
Ko so Gibanju Svoboda vdrli so nehali uporabljati X.
Odgovori
+1
3 2
proofreader
14. 09. 2026 15.21
To kar vse klikajo in vpisujejo svoja gesla?
Odgovori
+0
1 1
vlahov
14. 09. 2026 15.19
Lahovniku se vse vrača in se plača,
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+6
7 1
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