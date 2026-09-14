Več slovenskim uporabnikom omrežja X vdrli v račune

Pri SI-CERT so potrdili, da so bili obveščeni o posameznih primerih nepooblaščenih prevzemov uporabniških računov na družbenem omrežju X. Po do zdaj znanih podatkih so se zlorabljeni računi uporabili za vabljenje v lažne investicijske sheme. "Goljufi z zlorabljenimi računi namreč dosežejo sledilce teh računov, zato jim to predstavlja enega od kanalov za iskanje novih žrtev investicijskih prevar," so pojasnili. Točen izvor goljufov ni znan. Kot so navedli pri SI-CERT, ti uporabljajo različne načine prikrivanja svojega dejanskega izvora, pogosto tudi delujejo iz držav, kjer je mednarodno sodelovanje organov pregona šibko ali celo neobstoječe. Najbolj pogost vstop za dostop do računa je t. i. phishing z ustrezno prilagojenim sporočilom. "Vemo pa, da storilci včasih tudi zakupijo oglase na družbenih omrežjih samih, da pridobijo dostop do potencialnih žrtev," so pojasnili. Kako je prišlo do zlorab v konkretnih primerih, trenutno še ni znano. Platforme običajno ponujajo postopek za ponovno pridobitev dostopa do računa, a sami postopki in hitrost ukrepanja so povsem odvisni od lastnika platforme, so še pojasnili pri SI-CERT.

Matej Lahovnik FOTO: Bobo

'Gre za finančno prevaro'

Med uporabniki, ki so jim neznanci nepooblaščeno vdrli v račun, je tudi ekonomist in nekdanji gospodarski minister Matej Lahovnik. V nedeljo se je tako na njegovem računu pojavila objava, ki ljudi nagovarja k investiranju v kriptovalute in jim obljublja visoke zaslužke. "Gre za finančno prevaro," je za N1 povedal Lahovnik in dodal, da ni avtor te objave. Kot je dejal, so mu neznanci v nedeljo vdrli v račun na omrežju X ter spremenili geslo, zaradi česar trenutno ne more dostopati do računa in izbrisati sporne objave. Kako je prišlo do vdora, Lahovnik ne želi ugibati. Kot je poudaril, pa je danes v stik z njim stopilo več ljudi, ki so jim prav tako vdrli v račune, zato sklepa, da gre očitno za organizirano akcijo.

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