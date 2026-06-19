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Slovenija

Več sodišč prejelo lažne grožnje z bombo

Ljubljana, 19. 06. 2026 16.19 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Okrožno sodišče v Novem mestu

Elektronska sporočila, katerih vsebina se je nanašala na nastavitev eksplozivnih sredstev, je prejelo več sodišč po državi. Po opravljenih pregledih v nobeni izmed ustanov niso našli eksplozivna sredstva ali druge nevarne predmete, ki bi predstavljali neposredno nevarnost za ljudi, so naknadno sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).

O elektronskih sporočilih so bili obveščeni policisti policijskih uprav Ljubljana, Celje, Maribor, Murska Sobota in Novo mesto. Policisti so se na obvestila nemudoma odzvali, pričeli zbirati obvestila in preverjati izvor sporočil. Izvedli so tudi druge nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti življenja in zdravja ljudi, so navedli na GPU. Prve ugotovitve policije kažejo, da bi lahko šlo za generirana sporočila.

Okrožno sodišče v Novem mestu
Okrožno sodišče v Novem mestu
FOTO: 24ur.com

Policisti so v sodelovanju s pristojnimi institucijami opravili preglede ustanov, ki so prejele sporočila. V nobeni izmed ustanov niso našli eksplozivna sredstva ali druge nevarne predmete, ki bi ogrožali varnost ljudi, so naknadno sporočili z GPU.

Policija v zvezi z dogodkom obravnava sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Intenzivno pa nadaljuje zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin, povezanih z izvorom sporočil ter identifikacijo storilca oziroma storilcev.

Po doslej zbranih obvestilih in ugotovitvah ni zaznati neposredne ogroženosti ljudi, kljub temu pa policija vse tovrstne grožnje obravnava resno in izvaja vse potrebne ukrepe za zaščito življenja, zdravja in premoženja, so še dodali.

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