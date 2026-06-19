Več sodišč prejelo lažne grožnje z bombo

O elektronskih sporočilih so bili obveščeni policisti policijskih uprav Ljubljana, Celje, Maribor, Murska Sobota in Novo mesto. Policisti so se na obvestila nemudoma odzvali, pričeli zbirati obvestila in preverjati izvor sporočil. Izvedli so tudi druge nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti življenja in zdravja ljudi, so navedli na GPU. Prve ugotovitve policije kažejo, da bi lahko šlo za generirana sporočila.

Policisti so v sodelovanju s pristojnimi institucijami opravili preglede ustanov, ki so prejele sporočila. V nobeni izmed ustanov niso našli eksplozivna sredstva ali druge nevarne predmete, ki bi ogrožali varnost ljudi, so naknadno sporočili z GPU.

Policija v zvezi z dogodkom obravnava sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Intenzivno pa nadaljuje zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin, povezanih z izvorom sporočil ter identifikacijo storilca oziroma storilcev.

Po doslej zbranih obvestilih in ugotovitvah ni zaznati neposredne ogroženosti ljudi, kljub temu pa policija vse tovrstne grožnje obravnava resno in izvaja vse potrebne ukrepe za zaščito življenja, zdravja in premoženja, so še dodali.