Več šol po Sloveniji prejelo sporočila z varnostno grožnjo

Ravnateljica ene od ljubljanskih šol je zjutraj starše obvestila, da so prejeli sporočilo, da je na šoli bomba. Policija jih je nato obvestila, da gre za nizko stopnjo tveganja, zato učencev niso evakuirali in pouka niso odpovedali.

Nekatere šole pa so se zaradi grožnje odločile za evakuacijo, med drugim ena od ljubljanskih srednjih šol. Ena od dijakinj te šole Pia je za STA povedala, da jih je o grožnji obvestil profesor. "Bili smo v garderobi, ko nam je prišel povedat, da smo dobili sporočilo, da je na šoli bomba, da ga je dobilo več šol. Pomiril nas je, da panika ni potrebna, a naj stavbo zapustimo. Nato smo se zbrali na ploščadi pred šolo," je dejala.