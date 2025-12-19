Več šol po Sloveniji prejelo sporočila z varnostno grožnjo

Ravnateljica ene od ljubljanskih šol je zjutraj starše obvestila, da so prejeli sporočilo, da je na šoli bomba. Policija jih je nato obvestila, da gre za nizko stopnjo tveganja, zato učencev niso evakuirali in pouka niso odpovedali.
Nekatere šole pa so se zaradi grožnje odločile za evakuacijo, med drugim ena od ljubljanskih srednjih šol. Ena od dijakinj te šole Pia je za STA povedala, da jih je o grožnji obvestil profesor. "Bili smo v garderobi, ko nam je prišel povedat, da smo dobili sporočilo, da je na šoli bomba, da ga je dobilo več šol. Pomiril nas je, da panika ni potrebna, a naj stavbo zapustimo. Nato smo se zbrali na ploščadi pred šolo," je dejala.
"Po do zdaj zbranem gre za generirana/generična elektronska sporočila. Prav tako po do zdaj zbranih obvestilih v policiji ocenjujemo, da gre za nizko stopnjo tveganja in ni razloga za preplah," so nam odgovorili z Generalne policijske uprave.
Policisti v zvezi s prejetimi prijavami v šolah, ki so prejemnice sporočil s sporno vsebino, obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.
Policija je o zbranih obvestilih seznanila Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, od koder so nam sporočili, da so skladno s protokolom obveščanja glede na varnostno oceno Policije izobraževalne zavode o tem obvestli že v jutranjih urah preko sistema sms obveščanja.
Generirana sporočila z grožnjami je več šol in vrtcev po Sloveniji in Evropi prejelo že januarja. Takrat je Policija ocenila, da gre za "zelo nizko stopnjo tveganja" in "ni razloga za preplah ali paniko".
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.