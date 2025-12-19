Naslovnica
Zgodba se razvija

Več šol po Sloveniji prejelo sporočila z varnostno grožnjo

Ljubljana, 19. 12. 2025 08.19 pred 9 minutami 2 min branja 54

Avtor:
N.L.
Policija v bližini šole po prejetju sporočila z varnostno grožnjo

Zjutraj so starši ene od ljubljanskih šol prejeli obvestilo, da je na šoli bomba. Na Policiji so nam potrdili, da je sporočila z varnostno grožnjo prejelo več šol po Sloveniji. Razloga za preplah ni, mirijo na Policiji, saj gre po prvih ugotovitvah za generična elektronska sporočila.

Ravnateljica ene od ljubljanskih šol je zjutraj starše obvestila, da so prejeli sporočilo, da je na šoli bomba. Policija jih je nato obvestila, da gre za nizko stopnjo tveganja, zato učencev niso evakuirali in pouka niso odpovedali.

Nekatere šole pa so se zaradi grožnje odločile za evakuacijo, med drugim ena od ljubljanskih srednjih šol. Ena od dijakinj te šole Pia je za STA povedala, da jih je o grožnji obvestil profesor. "Bili smo v garderobi, ko nam je prišel povedat, da smo dobili sporočilo, da je na šoli bomba, da ga je dobilo več šol. Pomiril nas je, da panika ni potrebna, a naj stavbo zapustimo. Nato smo se zbrali na ploščadi pred šolo," je dejala.

FOTO: 24ur.com
Policija v bližini šole po prejetju sporočila z varnostno grožnjo
FOTO: 24ur.com

"Po do zdaj zbranem gre za generirana/generična elektronska sporočila. Prav tako po do zdaj zbranih obvestilih v policiji ocenjujemo, da gre za nizko stopnjo tveganja in ni razloga za preplah," so nam odgovorili z Generalne policijske uprave.

Policisti v zvezi s prejetimi prijavami v šolah, ki so prejemnice sporočil s sporno vsebino, obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.

Policija je o zbranih obvestilih seznanila Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, od koder so nam sporočili, da so skladno s protokolom obveščanja glede na varnostno oceno Policije izobraževalne zavode o tem obvestli že v jutranjih urah preko sistema sms obveščanja.

Generirana sporočila z grožnjami je več šol in vrtcev po Sloveniji in Evropi prejelo že januarja. Takrat je Policija ocenila, da gre za "zelo nizko stopnjo tveganja" in "ni razloga za preplah ali paniko".

Preberi še Grožnjo prejelo več kot 380 slovenskih šol, poslana tudi na šole po Evropi
Osumljenca za napad na univerzi Brown našli mrtvega

Nas bodo za božič razveselile snežinke?

SORODNI ČLANKI

Varnostni protokol ob grožnjah: bodo ravnatelji dobili SMS sporočila?

V primeru varnostne grožnje v šolah tudi možnost obveščanja po telefonu

'Za šole je pomembno, da že na začetku prejmejo pomirjujoče informacije'

Policija zbira dokaze in skuša izslediti avtorja grožnje

KOMENTARJI54

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Diabloss
19. 12. 2025 09.53
Pričakujem, da bosta SDS in NSI zaradi tega zahtevali takojšnji odstop vlade
Odgovori
0 0
LinaAnil
19. 12. 2025 09.51
Noro vse že.
Odgovori
+1
1 0
jazpatipažidanamarela
19. 12. 2025 09.49
Zbiranje šolarjev na ploščadi pred šolo so še večja in lažja tarča. Učitelji in ravnatelji razmislite.
Odgovori
0 0
300 let do specialista
19. 12. 2025 09.47
A bi moral nekdo pisati fiziko🤣
Odgovori
+1
1 0
Frzenk
19. 12. 2025 09.45
vsako takšno grožnjo treba jemat zelo resno.....ne pa, da ni panike.....
Odgovori
+4
4 0
medvedJEkriv
19. 12. 2025 09.38
Postavlja se mi vprašanje, ali bi šolarji ali učitelji, radi imeli več "počitnic"?
Odgovori
+4
5 1
Dobruška vas -Đžema
19. 12. 2025 09.34
Gospod Zlobko mora danes prevzeti ta primer.No pa pojdiva
Odgovori
+4
4 0
Sionist
19. 12. 2025 09.32
Pojdite v sole po vase otroke!!! Zkaj tvegati?
Odgovori
+7
7 0
Morgoth
19. 12. 2025 09.29
Mirsad se samo malo zafrkava, no!
Odgovori
+4
4 0
medvedJEkriv
19. 12. 2025 09.39
Dobra...
Odgovori
+2
2 0
proofreader
19. 12. 2025 09.24
V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 97 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško in sicer 88 na območju PU Novo mesto, 7 na območju PU Koper, 2 na območju PU Maribor. Med njimi smo obravnavali največ državljanov Bangladeša (16), Afganistana (13), Nepala (13).
Odgovori
+12
13 1
300 let do specialista
19. 12. 2025 09.48
Proof... to so samo reševlaci naše pokojninske blagajne🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
Julijann
19. 12. 2025 09.53
Golob jih je že tako uvozil za eno LJ.
Odgovori
0 0
BlaBlaCat
19. 12. 2025 09.22
NIzka stopnja tveganja.... dokler se nekje ne zgodi tragedija...
Odgovori
+10
10 0
proofreader
19. 12. 2025 09.22
Pod Hojsom se to ni dogajalo.
Odgovori
+3
7 4
Red October
19. 12. 2025 09.39
Proof, domov si ga pelji in ga futraj.
Odgovori
-3
1 4
proofreader
19. 12. 2025 09.22
Zoki bo spet naredil paniko in stroške varnostnih služb?
Odgovori
+2
5 3
obožeobože
19. 12. 2025 09.21
Nekdo ga bo nasankal ko ga dobijo!
Odgovori
+2
2 0
Finfer
19. 12. 2025 09.19
vse šole bi morali ukiniti saj jih ne rabimo mularija smrkava jih ne rabi saj imajo telefone in video igre in bi privarčevali milijone in milijone ki jih požrejo ta javne ustanove od katerih ni nobene koristi!!
Odgovori
+0
4 4
Brihtno
19. 12. 2025 09.46
In s to objavo si dobu 4 lajke... kam gre ta svet🤔👎
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
19. 12. 2025 09.18
skoraj nikoli ne bi nekdo, ki je nastavil bombo, poklical v šolo da je tam bomba
Odgovori
+1
2 1
Analist
19. 12. 2025 09.53
Ni nujno. Veliko groženj je res lažnih, a v zgodovini so bili tudi primeri, ko so storilci namenoma opozorili – bodisi zaradi evakuacije, pozornosti ali psiholoških razlogov. Sam poziv zato še ne pomeni, da nevarnosti ni.
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
19. 12. 2025 09.15
Koliko nas še loči od Trumpetstana? Vse kaže, da ne prav veliko.
Odgovori
-10
2 12
LeviTUMOR
19. 12. 2025 09.12
Na cimprejsni vrnitev "jansizma" pod katerim smo ŽIVELI!!
Odgovori
+5
12 7
Nebodijetreba
19. 12. 2025 09.12
Dajte, spremenite to novo formo za objavo komentarja, ker je res res moteča!
Odgovori
+8
8 0
Aijn Prenn
19. 12. 2025 09.16
Enovrstični komentarji še nekako gredo skozi, pri daljših se pa že pojavi kakšna težava.
Odgovori
+7
7 0
LeviTUMOR
19. 12. 2025 09.11
Hvala golob! Zaradi tebe in tebi podobnimi levimi izdajalci, ki bi za ceno varnosti se lastno mat prodal, da bi se obdržali na oblasti . Hvala da spuščate v državo vse lar leze in gre! Vse za svoje volilce, pa tudi če vsi avtohtoni pocrkamo!
Odgovori
+6
12 6
bibaleze
