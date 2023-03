Nekaj sto protestnikov proti kanalu C0: 'Nezakonit in nevaren'

Pred ljubljansko mestno hišo se je pred sejo mestnega sveta zbralo nekaj sto protestnikov, ki so ponovili nestrinjanje s projektom kanalom C0. Prepričani so namreč, da bo ogrozil čisto pitno vodo v prestolnici. Opozorili so tudi na nevzdržne razmere v zdravstvu, krivdo pa so pripisali tudi vodstvu Zdravstvenega doma Ljubljana.

Kanalizacijski kanal C0 se preko vodovarstvenega območja, ki oskrbuje z vodo 90 odstotkov Ljubljane, gradi, četudi ljubljanski župan Zoran Janković nima okoljevarstvenega soglasja, so v vabilu na današnji protest zapisali organizatorji. Poimenovali so ga Drugi veliki shod PROTI Jankovićevemu nasilju, ZA zdravnike in ZA čisto pitno vodo. "Imamo čisto pitno vodo in to uničiti s puščanjem kanala je kriminal," je v nagovoru protestnikov poudaril okoljevarstvenik iz organizacije Alpe Adria Green Tomaž Ogrin. Kot je dejal, kanal ne bi bil izpostavljen le naravnim nesrečam, ampak tudi drugim izrednim situacijam, ki smo jim priča. "Prav zdaj smo v časih, ko ne vemo, kaj bo čez pet, deset ali 15 let," je izpostavil in opozoril na tveganje, da bi kanalizacijski kanal začel puščati. "Že zdrav razum pravi, da ne gre polagati fekalij ob pitno vodo. Tako vodo, kot jo ima Ljubljana, je težko najti v Evropi," je dejal. icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right Novi predsednik Mestnega odbora SDS Ljubljana Aleš Hojs je bil kritičen do Jankovića, ki je po njegovih besedah prepričan, da je država on sam. "Nismo daleč od tega. Na Gregorčičevi sedi skakač, tako se je sam poimenoval, na magistratu sedi kraljica. Tudi najbolj neukim je jasno, katera figura na šahovnici je bolj pomembna," je ponazoril. Na Gregorčičevi ulici je namreč sedež vlade. Kritičen je bil do dela policije na gradbišču kanala, ki "asistira gradbenikom, ki po mnenju okoljskega ministrstva izvajajo črno gradnjo, namesto kmetom, ki želijo na svojo parcelo". Kot je dodal Hojs, odvodu kanalizacijskih vod v Ljubljani ne nasprotujejo. "Imamo povsem enostavno rešitev, ki bo rešila tudi Medvode in Vodice ter tistih 1000 greznic, o katerih neprestano govori Janković. Treba je zgolj rekonstruirati čistilno napravo Brod, ki že obstaja, ukiniti del kanalizacijskega C0 sistema, ki poteka po vodovodovarstvenem pasu, in nadaljevati na lokaciji, kamor se že iztekajo vode iz levobrežnega sistema ljubljanske kanalizacije," je dejal. PREBERI ŠE Kmečki upor: 'Stran s kanalom C0' Organizator današnjega protesta in mestni svetnik Aleš Primc je projekt C0 označil za "nezakonit, protiustaven, nevaren in nepotreben drekovod". Kot je izpostavil, se kljub opozorilom in protestom stvari v prestolnici ne spreminjajo na bolje. Med drugim je opozoril na nevzdržne razmere v zdravstvu in dejal, da v Ljubljani več kot 10.000 ljudi nima zdravnika. Ob tem je bil kritičen do mestne koalicije Liste Zorana Jankovića in Gibanja Svoboda, ki je na februarski seji potrdila dodatek za delovno uspešnost direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana Antoniji Poplas Susič. "To vodstvo je odgovorno, da ti ljudje nimajo zdravnika," je poudaril. "Osebnih zdravnikov v Zdravstvenem domu Ljubljana ni, lahko pa bi jih imeli," je dodala zdravnica in mestna svetnica Tina Bregant. Kot je dejala, je iz zdravstvenega doma v zadnjih dveh letih odšlo 400 ljudi, nagrado pa je direktorici izglasovala ista koalicija, ki opoziciji ni dovolila razprave o zdravstvu. "Mi kličemo k dialogu, nismo sovražniki. Želimo si rešitev, zagovarjamo javno zdravstvo, osebnega zdravnika za vse in zdravstveno oskrbo za vse, ki to potrebujemo," je dejala. Primc je naslednji protest napovedal za 17. april.