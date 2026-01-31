Več varnosti in več vsebin: Ob novem REDMI Note 15 Pro tudi brezplačna zamenjava zaslona ter Google One in YouTube Premium

Xiaomi je konec januarja na slovenskem trgu predstavil novo serijo REDMI Note 15, poleg najnaprednejših modelov, REDMI Note 15 Pro+ 5G in REDMI Note 15 Pro 5G, pa uporabnikom ponuja dodatne ugodnosti, zaradi katerih je nakup še bolj ugoden.
Ob teh napravah, ki jih odlikujejo odpornost titana, zmogljive zmogljivosti in napredne kamere, kupci prejmejo vrsto konkretnih ugodnosti brez dodatnih stroškov.
Promocijska ponudba vključuje Xiaomi Smart Band 10 in REDMI Buds 8 Lite kot darilne naprave, pa tudi storitve, ki podaljšujejo varnost in kakovost vsakodnevne uporabe pametnega telefona.
Ena ključnih ugodnosti je brezplačna zamenjava zaslona v 12 mesecih od nakupa, kar uporabnikom zagotavlja dodatno varnost v prvem letu uporabe. Poleg tega so v okviru promocije na voljo tudi digitalne storitve: Google One s 100 GB shrambe za tri mesece ter YouTube Premium za dva meseca, kar omogoča več prostora za fotografije, videoposnetke in dokumente ter ogled vsebin brez oglasov.
REDMI Note 15 Pro+ 5G in REDMI Note 15 Pro 5G sta zasnovana za uporabnike, ki pričakujejo zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oba modela prinašata velik AMOLED-zaslon z visoko svetilnostjo, zmogljive zmogljivosti, prilagojene večopravilnosti in mobilni fotografiji, ter baterije velike kapacitete, ki omogočajo celodnevno uporabo.
Poseben poudarek je namenjen odpornosti naprav, zaradi česar sta primerni za dinamičen vsakodnevni življenjski slog, medtem ko sistem kamer z glavnim senzorjem visoke ločljivosti omogoča zajemanje podrobnih fotografij v različnih pogojih.
Skozi darila, servisne ugodnosti in brezplačne digitalne storitve Xiaomi s to promocijo potrjuje svojo zavezanost zagotavljanju resnične vrednosti uporabnikom, medtem ko modela REDMI Note 15 Pro+ 5G in REDMI Note 15 Pro 5G ponujata celovito izkušnjo, ki združuje varnost, zabavo in dodatno praktičnost.
Naročnik oglasne vsebine je Xiaomi.