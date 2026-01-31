Več varnosti in več vsebin: Ob novem REDMI Note 15 Pro tudi brezplačna zamenjava zaslona ter Google One in YouTube Premium

Xiaomi je konec januarja na slovenskem trgu predstavil novo serijo REDMI Note 15 , poleg najnaprednejših modelov, REDMI Note 15 Pro+ 5G in REDMI Note 15 Pro 5G, pa uporabnikom ponuja dodatne ugodnosti, zaradi katerih je nakup še bolj ugoden.

Ob teh napravah, ki jih odlikujejo odpornost titana, zmogljive zmogljivosti in napredne kamere, kupci prejmejo vrsto konkretnih ugodnosti brez dodatnih stroškov.

Promocijska ponudba vključuje Xiaomi Smart Band 10 in REDMI Buds 8 Lite kot darilne naprave, pa tudi storitve, ki podaljšujejo varnost in kakovost vsakodnevne uporabe pametnega telefona.