Odpuščanja na Večeru: 'Gre za degradacijo novinarskega poklica'

Vodstvo časopisne hiše Večer je odpustilo več urednikov in novinarjev ter ukinilo samostojno uredništvo priloge V Soboto. Pred nekdanjo stavbo časnika, ki bo maja dopolnil že 80 let obstoja, so se v podporo odpuščenim in boju za kakovostno novinarstvo zbrali predstavniki novinarskih organizacij, zaposleni in bralci. Poudarili so, da gre za degradacijo novinarskega poklica, državo pa pozvali, naj zaščiti novinarstvo, ne lastnikov.