Večer opernih arij s sopranistko Sonjo Jončevo

Sopranistka Sonja Jončeva k nam prihaja prvič. V Ljubljani se bo predstavila po nastopu v slavni Festivalni dvorani v Baden-Badnu, po koncertu v slovenski prestolnici pa bo gostovala na salzburškem festivalu in v veronski Areni. Predlani je sopranistka pod taktirko legendarnega Zubina Mehte debitirala tudi z orkestrom Berlinske filharmonije. V preteklih letih je zmagala na številnih glasbenih tekmovanjih, med drugim je leta 2010 osvojila prvo mesto in posebno nagrado CultureArte na tekmovanju Operalia Plácida Dominga. Po seriji spektakularnih prvencev v največjih svetovnih opernih hišah, kot so Metropolitanska opera v New Yorku, Kraljeva operna hiša v Londonu, milanska Scala, Bavarska državna opera in druge, je danes ena najbolj iskanih pevk svoje generacije in mednarodno poznana po vodilnih opernih vlogah. Med drugim so jo kritiki razglasili za najboljšo interpretko Violette v Verdijevi La Traviati po Marii Callas.