Večer v znamenju tekačev: spopad s 454 stopnicami

V Mariboru so tekači že 16. leto zapored premagovali stopnice, ki vodijo na Kalvarijo. Na 454 stopnic se je podalo skoraj 500 tekačev, večina rekreativcev, med njimi tudi številni otroci. Rekord letos ni padel, so pa bili udeleženci enotnega mnenja: da je tek po stopnicah ob soju luči že sam po sebi poseben dosežek.