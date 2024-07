'Pravičen nepremičninski davek je tak, da več kot imaš, več plačaš'

Stranka Levica, ki v vladi vodi stanovanjsko politiko, je pred volitvami obljubila 30 tisoč novih javnih najemnih stanovanj do leta 2030. V njihovem predvolilnem programu je pisalo: stanovanja za vse. Po volitvah so v koalicijski pogodbi obljubo znižali na 20 tisoč stanovanj, kot prelomno točko pa navedli zakon, ki bo za gradnjo stanovanj zagotovil do 100 milijonov evrov na leto v naslednjih desetih letih.

V švicarskem Zürichu denimo zadružna stanovanja predstavljajo več kot 20 odstotkov vseh stanovanj. V obliki kooperativ ali stanovanjskih zadrug je v New Yorku urejenega 75 odstotkov, na Švedskem pa 22 odstotkov stanovanjskega fonda.

Lani so na ravni države cene stanovanjskih hiš zrasle za devet odstotkov, cene stanovanj v večstanovanjskih stavbah za šest, medtem ko so cene zemljišč za gradnjo stanovanjskih stavb zrasle za osem odstotkov. V zadnjih petih letih so tako cene stanovanj zrasle že za 60 odstotkov, cene hiš za 46 odstotkov in zemljišč za stanovanjsko gradnjo za 54 odstotkov. V primerjavi z letom 2015, ko je v Sloveniji prišlo do zadnjega obrata cen nepremičnin, so se cene stanovanj leta 2023 več kot podvojile, cene zemljišč za gradnjo stanovanjskih stavb so zrasle za okoli 80 odstotkov, cene hiš pa za okoli 70 odstotkov.

O pereči stanovanjski problematiki sta v oddaji 24UR Zvečer spregovorila tudi Maša Hawlina z Inštituta za študije stanovanj in prostora in Črtomir Remec, direktor republiškega stanovanjskega sklada.

Hawlina je prepričana, da je novela tehnične narave in da na samo stanovanjsko politiko ne bo imela bistvenega učinka. "Bo pa omogočila dajanje posojil drugim javnim stanovanjskim skladom, kar je temelj tega novega "preporoda" stanovanjske politike," je poudarila. "Ampak se tukaj pojavlja tudi ogromno dvomov in izzivov, kako bodo v bistvu stvari tekle naprej."

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pričakuje, da bodo prav ti izboljšani pogoji kreditiranja znatno pospešili gradnjo neprofitnih javnih najemnih stanovanj. "Glede na to, da imajo vsaj nekatere občine oziroma mestni skladi pripravljene projekte, ki dejansko nimajo zagotovljenega financiranja, bodo v prvem koraku to res pospešili," je ocenil Remec. "Vsaj za Ljubljano lahko rečemo, da praktično ti projekti za 500 stanovanj zelo težko pričakujejo ta denar. Mi smo praktično celotno dokapitalizacijo 54 milijonov namenili za razpise." Kot pravi gre vse na nek način "v žilo" in pričakuje se, da se bo pokazal tudi nek rezultat.