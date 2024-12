'Večina držav ima pri nas ambasado in rezidenco, naša predsednica nima niti rezidence'

Joc Pečečnik, predsednik Kluba slovenskih podjetnikov mnenja poslanca Gibanja Svoboda, ki ga je označil za skreganega z realnostjo navadnega človeka, ni želel komentirati. "Vsak cirkus ima svojega klovna, ponavadi ta vloga pripada mladim poslancem, to je moj edini komentar na to," je povedal.

Predsendica džravnega zbora Urška Klakočar Zupančič je ob ideji podjetnikov predlagala, da presežke raje donirajo za humanitarne namene. Pečečnik na to odgovarja, da podjetniki svoje presežke že donirajo v humanitarne stvari in v svoje zaposlene. "Vendar si kot podjetniki, ki izvažamo in ki poznamo mednarodni trg in diplomacijo, želimo da bi imeli svojo rezidenco kot vsaka normalna država. Tu gre za rezidenco, ki bo last države," je povedal. Tudi o komentarju predsednice ni želel razglabljati. "Menim da gre za njeno že večkrat videno lažno skromnost. Konec koncev je to predsednica, ki sama s Falconom leti na Dunaj in tam je ona pokazala realno svojo skromnost."

Odziv predsednika vlade Roberta Goloba na pobudo pa je, da so rezidence najvišjih predstavnikov države smiselne, če niso prestižne in je njihov osnovni namen, da omogočajo varnost ter stalno, neprekinjeno delo funkcionarja. "Očitno je v stranki svoboda pametna in normalna le glava, absolutno se tukaj ne pogovarjamo o luksuzu, ampak o nečem kar je za diplomacijo nujno," je povedal Pečečnik. Dodal je, da je njihova pobuda iskrena in da je donatorskega značaja. "Ni rečeno da je potrebno zgradit novo, lahko tudi obnovimo kakšno stavbo, ki jo bo predsednica predlagala, je pojasnil. Če bi gradili novo stavbo je povedal, da bi se odločili za nekaj ekološkega. "Naredili bi nekaj slovenskega, nekaj primernega našemu kraju. Če je rezidenca luksuz za določene ljudi, ki še niso ničesar sami ustvarili, je pa to bolj filozofska kot ekonomska debata. Dejstvo je, da ima večina tujih držav v Sloveniji in ambasado in rezidenco, naša predsednica pa niti rezidence nima," je povedal.

Pečečnik je povedal, da se mu je po novemberskem dogodku na Brdu javilo vsaj 50 podjetnikov, ki so pripravljeni donirati vse kar bo potrebno, tudi denar. "Zato sem jaz to pismo v imenu kluba tudi poslal in si želimo, da bi to lahko izvedli," je dodal. Povedal pa je tudi, da so debato o rezidenci začeli že v času, ko je bil predsednik Danilo Türk in da si rezidence dejansko želijo.