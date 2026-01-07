Ponekod največ snega po letu 2018, v alpskih dolinah bore malo

Največ snega je zapadlo v Osilnici, kjer je skupno okoli 40 centimetrov snega, v zadnjem dnevu ga je zapadlo 30 centimetrov. Veliko snega je zapadlo tudi okrog Idrije, kjer je snežna odeja debela 35 centimetrov. Kot je pojasnil Šter, se sneg poseda, tako da so bile najvišje višine izmerjene predvsem zgodaj ponoči.
Drugače pa po Šterovih besedah sneg praktično prekriva vso državo. "Izjema so le nižji deli Primorske, tudi na Bovškem je snega bolj malo. Ampak drugod pa je recimo tudi v Murski Soboti 15 centimetrov, v Mariboru 20, na Ptuju 27, potem v Novem mestu 25, v Ljubljani 18 centimetrov," je naštel Šter z Agencije RS za okolje.
Kot zanimivost je izpostavil, da je najmanj snega v alpskih dolinah, le okoli pet do 10 centimetrov, na območju Julijskih Alp, v Kamniško-Savinjskih Alpah pa okoli 20 centimetrov. Snežna odeja je po njegovih besedah tokrat res precej debela, sploh po nižinah.
Na Arsu danes ne pričakujejo sneženja, občasno bo na jugovzhodu še naletaval sneg, večinoma pa bo brez padavin. "Bo pa bolj oblačno vreme, ampak temperature bodo pod lediščem, tako da se bo sneg obdržal kar nekaj dni. Pričakujemo tudi zelo mrzlo četrtkovo jutro, temperature bodo lahko v večjem delu Slovenije pod -10 stopinj Celzija, nekje do -15, v mraziščih pa tudi okoli -20 stopinj, tako da nas čaka najhladnejše jutro zime," je povedal Šter.
V četrtek se bo temperatura dvignila, v petek hitra otoplitev v višinah
Tudi v četrtek čez dan se temperatura v glavnem ne bo dvignila nad ledišče, petek pa prinaša hitro otoplitev v višinah, po nižinah pa ne bo šlo tako hitro, je dodal Šter. Temperatura bo tudi čez dan verjetno okoli ledišča ali pa celo pod njim, ob padavinah pričakujejo, da bo ali snežilo ali deževalo. Pričakujejo pa še nekaj snega v noči na soboto, ko se bo pa nekoliko ohladilo.
Šter je opozoril tudi na možnost poledice na območjih, kjer bo deževalo. Nova ohladitev nas po njegovih besedah čaka v nedeljo popoldne oziroma v noči na ponedeljek, tako da ponedeljkovo jutro zelo mrzlo. V naslednjem tednu pa se bo, kot kaže, otoplilo, je pa zaenkrat še negotovo, kako izrazita bo ta otoplitev, je pojasnil Šter.
Na vprašanje, ali je nevarnost nastanka žledu, pa je Šter odvrnil, da žled ne bo tak problem, ker bo padavin malo, večjo težavo bi lahko predstavljala poledica.
Ponekod največ snega po letu 2018
"V Beli krajini, na Štajerskem, v Prekmurju in na Postojnskem so danes zjutraj izmerili največjo debelino snežne odeje po letu 2018. Po nižinah osrednje Slovenije pa je bila podobna zimska epizoda nazadnje pred dvema letoma," je za Meteoinfo zapisal naš hišni prognostik Rok Nosan.
Na vreme v Sloveniji je v zadnjih dneh vplival sredozemski ciklon, ki se je včeraj na poti proti Balkanu nekoliko približal našim krajem, je še zapisal. Posledično je večji del države zajelo obilnejše sneženje, k temu Nosan dodaja: "Zračna masa je bila dovolj hladna, da je občasno snežilo tudi ob morju, vendar so bile tam količine zelo majhne. Zelo malo snega je zapadlo tudi na skrajnem severu in severozahodu, drugod pa je bilo sneženje precej izrazitejše. Tako je danes zjutraj po nekaterih nižinah celo več snega kot na Vršiču, kjer beležijo okoli 30 centimetrov debelo snežno odejo."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.