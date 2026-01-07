Naslovnica
Slovenija

Ponekod največ snega po letu 2018, v alpskih dolinah bore malo

Ljubljana, 07. 01. 2026 09.34 pred 57 minutami 3 min branja 13

Avtor:
Ne.M. STA
Sneg v Ljubljani

Večina Slovenije, razen dela Primorske, je pokrita s snežno odejo. Po nižinah je v zadnjem dnevu zapadlo od 10 do 30 centimetrov snega, največ na jugovzhodu Slovenije, je povedal dežurni meteorolog Blaž Šter. Danes bo večinoma brez padavin, občasno bo sneg naletaval na jugovzhodu, se bo pa snežna odeja obdržala nekaj dni, saj se bo ohladilo.

Zasnežena Ljubljana
Zasnežena Ljubljana
FOTO: Damjan Žibert

Največ snega je zapadlo v Osilnici, kjer je skupno okoli 40 centimetrov snega, v zadnjem dnevu ga je zapadlo 30 centimetrov. Veliko snega je zapadlo tudi okrog Idrije, kjer je snežna odeja debela 35 centimetrov. Kot je pojasnil Šter, se sneg poseda, tako da so bile najvišje višine izmerjene predvsem zgodaj ponoči.

Drugače pa po Šterovih besedah sneg praktično prekriva vso državo. "Izjema so le nižji deli Primorske, tudi na Bovškem je snega bolj malo. Ampak drugod pa je recimo tudi v Murski Soboti 15 centimetrov, v Mariboru 20, na Ptuju 27, potem v Novem mestu 25, v Ljubljani 18 centimetrov," je naštel Šter z Agencije RS za okolje.

Kot zanimivost je izpostavil, da je najmanj snega v alpskih dolinah, le okoli pet do 10 centimetrov, na območju Julijskih Alp, v Kamniško-Savinjskih Alpah pa okoli 20 centimetrov. Snežna odeja je po njegovih besedah tokrat res precej debela, sploh po nižinah.

Na Arsu danes ne pričakujejo sneženja, občasno bo na jugovzhodu še naletaval sneg, večinoma pa bo brez padavin. "Bo pa bolj oblačno vreme, ampak temperature bodo pod lediščem, tako da se bo sneg obdržal kar nekaj dni. Pričakujemo tudi zelo mrzlo četrtkovo jutro, temperature bodo lahko v večjem delu Slovenije pod -10 stopinj Celzija, nekje do -15, v mraziščih pa tudi okoli -20 stopinj, tako da nas čaka najhladnejše jutro zime," je povedal Šter.

V četrtek se bo temperatura dvignila, v petek hitra otoplitev v višinah

Plužne in posipne službe v Ljubljani
Plužne in posipne službe v Ljubljani
FOTO: Damjan Žibert

Tudi v četrtek čez dan se temperatura v glavnem ne bo dvignila nad ledišče, petek pa prinaša hitro otoplitev v višinah, po nižinah pa ne bo šlo tako hitro, je dodal Šter. Temperatura bo tudi čez dan verjetno okoli ledišča ali pa celo pod njim, ob padavinah pričakujejo, da bo ali snežilo ali deževalo. Pričakujejo pa še nekaj snega v noči na soboto, ko se bo pa nekoliko ohladilo.

Šter je opozoril tudi na možnost poledice na območjih, kjer bo deževalo. Nova ohladitev nas po njegovih besedah čaka v nedeljo popoldne oziroma v noči na ponedeljek, tako da ponedeljkovo jutro zelo mrzlo. V naslednjem tednu pa se bo, kot kaže, otoplilo, je pa zaenkrat še negotovo, kako izrazita bo ta otoplitev, je pojasnil Šter.

Na vprašanje, ali je nevarnost nastanka žledu, pa je Šter odvrnil, da žled ne bo tak problem, ker bo padavin malo, večjo težavo bi lahko predstavljala poledica.

Preberi še Sneg ohromil promet po državi: do večera se razmere niso umirile

Ponekod največ snega po letu 2018

"V Beli krajini, na Štajerskem, v Prekmurju in na Postojnskem so danes zjutraj izmerili največjo debelino snežne odeje po letu 2018. Po nižinah osrednje Slovenije pa je bila podobna zimska epizoda nazadnje pred dvema letoma," je za Meteoinfo zapisal naš hišni prognostik Rok Nosan.

Na vreme v Sloveniji je v zadnjih dneh vplival sredozemski ciklon, ki se je včeraj na poti proti Balkanu nekoliko približal našim krajem, je še zapisal. Posledično je večji del države zajelo obilnejše sneženje, k temu Nosan dodaja: "Zračna masa je bila dovolj hladna, da je občasno snežilo tudi ob morju, vendar so bile tam količine zelo majhne. Zelo malo snega je zapadlo tudi na skrajnem severu in severozahodu, drugod pa je bilo sneženje precej izrazitejše. Tako je danes zjutraj po nekaterih nižinah celo več snega kot na Vršiču, kjer beležijo okoli 30 centimetrov debelo snežno odejo."

vreme sneg snežna odeja

Emil Gyöfi
07. 01. 2026 11.17
8 Februar 1986. 50cm snega.
brabusednet
07. 01. 2026 11.08
Pa spet ni bila napoved točna.Napovedano je bilo sneženje v jugovzhodni sloveniji na severu pa malo.Kot vidimo je vsa država zasnežena.
Sortegilio
07. 01. 2026 10.58
To je to globalno segrevanje. Vedno bolj vroce je.
Kameleon Kiddo
07. 01. 2026 11.07
Hudi strokovnjak, vidim. 1 ali 2 doktorata znanosti?
Žrtev
07. 01. 2026 10.46
S Trumpom je bila prekinjena komanda za globalno segrevanje in so začeli šponati kablovje drugače, samo da bo. Sej bo sej bo, sam nas ne bo.
bb5a
07. 01. 2026 10.44
Danes zjutraj je blo na cestah super, pa ne zato ker je blo splužen, ampak zato ker so vsi nesposobni vozniki ostali doma, oziroma se šli z javnimi prevoznimi sredstvi... nikjer nobenga čudaka, promet potekal normalno, ko bi le blo vsak dan tako!
Free_Palestine
07. 01. 2026 10.40
Darsovci so dočakali sneg skromno in v krogu svojih domačih!
followme
07. 01. 2026 10.32
Se dobro da je globalno segrevanje.....da bi ga padlo 35cm to pomeni za Slovenijo vojno stanje
Špica
07. 01. 2026 10.31
ja vredu a se bo sedaj panika delala se cel teden ..
PomisliNaSonce
07. 01. 2026 10.30
3 tedne gor, 3 tedne gor...in vsak teden plavamo povsem enako...v časih ko so zavladale toplotne črpalke in trahtorji, preko vseh vzidanih in vkopanih ceveh in napetih žicah... je potek vremena povsem jasen. Dobro sonce ne bo prišlo samo od sebe :)
Free_Palestine
07. 01. 2026 10.27
Ni ji presenetil sneg, ampak minus temperature, ker se sneg ne topi!
Deathstar
07. 01. 2026 10.30
Sneg se tali, ne topi...
