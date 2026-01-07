Ponekod največ snega po letu 2018, v alpskih dolinah bore malo

Največ snega je zapadlo v Osilnici, kjer je skupno okoli 40 centimetrov snega, v zadnjem dnevu ga je zapadlo 30 centimetrov. Veliko snega je zapadlo tudi okrog Idrije, kjer je snežna odeja debela 35 centimetrov. Kot je pojasnil Šter, se sneg poseda, tako da so bile najvišje višine izmerjene predvsem zgodaj ponoči.

Drugače pa po Šterovih besedah sneg praktično prekriva vso državo. "Izjema so le nižji deli Primorske, tudi na Bovškem je snega bolj malo. Ampak drugod pa je recimo tudi v Murski Soboti 15 centimetrov, v Mariboru 20, na Ptuju 27, potem v Novem mestu 25, v Ljubljani 18 centimetrov," je naštel Šter z Agencije RS za okolje.

Kot zanimivost je izpostavil, da je najmanj snega v alpskih dolinah, le okoli pet do 10 centimetrov, na območju Julijskih Alp, v Kamniško-Savinjskih Alpah pa okoli 20 centimetrov. Snežna odeja je po njegovih besedah tokrat res precej debela, sploh po nižinah.

Na Arsu danes ne pričakujejo sneženja, občasno bo na jugovzhodu še naletaval sneg, večinoma pa bo brez padavin. "Bo pa bolj oblačno vreme, ampak temperature bodo pod lediščem, tako da se bo sneg obdržal kar nekaj dni. Pričakujemo tudi zelo mrzlo četrtkovo jutro, temperature bodo lahko v večjem delu Slovenije pod -10 stopinj Celzija, nekje do -15, v mraziščih pa tudi okoli -20 stopinj, tako da nas čaka najhladnejše jutro zime," je povedal Šter.