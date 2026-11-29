Z adventom, ki se začne štiri nedelje pred božičem, se v vseh večjih mestih po državi začenja tudi predpraznično dogajanje, ki se konča z novim letom. Trge in glavne ulice v tem času zasedejo stojnice, na katerih ponujajo kuhano vino in raznovrstno hrano, vrstijo se različni dogodki, sejmi in sprejemi dobrih treh mož. Ob začetku adventa marsikje prižgejo tudi okrasitev mestnih središč.

V krščanski tradiciji advent, ki izhaja iz latinske besede adventus (prihod), pomeni začetek priprav na rojstvo Jezusa Kristusa. Konča se na sveti večer, 24. decembra, ko verniki simbolično pričakajo Jezusovo rojstvo.

V času adventa mnogi domove okrasijo z adventnimi venci. Ti so običajno okrašeni s štirimi svečami, ki po krščanski simboliki predstavljajo upanje, mir, veselje in ljubezen. Prvo svečo prižgejo na prvo adventno nedeljo, nato pa vsako nedeljo še eno dodatno. Po zadnji adventni nedelji, ko na adventnem vencu gorijo vse štiri sveče, sledi božič.

V cerkvah v času adventa prevladuje vijolična barva, ki predstavlja upanje, da bo Jezusovo rojstvo pregnalo temo, verniki pa naj bi se v tem času še dodatno posvečali molitvi, branju Svetega pisma in dobrim delom.

Katoliki in evangeličani advent praznujejo istočasno, medtem ko ga pravoslavni verniki imenujejo božični post in ga zaradi uporabe drugačnega koledarja obeležujejo od 28. novembra do pravoslavnega božiča 7. januarja. Tako so s postom začeli v soboto.