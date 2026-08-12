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Slovenija

Večina mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom

Ljubljana, 12. 08. 2026 07.58 pred 3 urami 5 min branja 63

Avtor:
STA N.L.
Stanovanje

V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, je v okviru raziskave WIN Worldwide ugotovila Mediana. Na svojo prihodnost v državi jih gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70 odstotkov. Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije, ob svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, naj jih ob razpravah, povezanih z mlado generacijo, povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi.

Raziskovalce pri raziskavi WIN Worlwide je zanimalo tako mnenje mladih v starosti od 18 do 24 let kot mnenje celotnega prebivalstva. Raziskovanje je potekalo tudi na globalni in evropski ravni, prav tako pa še na Hrvaškem in v Srbiji. Inštitut Mediana je pridobil podatke za Slovenijo, so navedli na inštitutu.

Pri mnenju o tem, ali ima njihova generacija več, manj ali enake priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši, med mladimi in celotnim prebivalstvom na globalni ravni skoraj ni razlike. Tako 47 odstotkov mladih meni, da ima več priložnosti kot njihovi starši, med vsemi anketiranimi pa ta delež znaša 50 odstotkov. Po drugi strani 28 odstotkov mladih meni, da ima manj priložnosti od svojih staršev, med vsemi anketiranimi pa ta delež znaša 27 odstotkov.

Medtem v Evropi le 39 odstotkov mladih vidi več priložnosti, medtem ko jih je 34 odstotkov nasprotnega mnenja.

V Sloveniji le še 27 odstotkov mladih verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom.
V Sloveniji le še 27 odstotkov mladih verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom.
FOTO: Shutterstock

V Sloveniji kar 57 odstotkov mladih meni, da ima manj priložnosti od staršev. Ta delež pri vseh anketiranih znaša 35 odstotkov. Le 32 odstotkov mladih je po drugi strani mnenja, da ima več priložnosti, kot so jih imeli starši. Po drugi strani ta delež med vsemi anketiranimi znaša 47 odstotkov. Mladi v Sloveniji so glede na te podatke veliko bolj črnogledi tako od mladih po svetu kot v Evropi, pa tudi od mladih na Hrvaškem in v Srbiji.

27 odstotkov mladih verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom

Pri vprašanju glede dostopnosti lastnega doma v prihodnosti so mladi na globalni ravni precej optimistični. Tako jih 56 odstotkov verjame, da si ga bodo lahko privoščili, 27 odstotkov pa, da ne. Med mladimi v Evropi pa jih je 41 odstotkov odgovorilo pritrdilno in 35 odstotkov negativno. To kaže na slabšo dostopnost stanovanj na evropski ravni v primerjavi s svetovno ravnijo, ugotavlja Mediana.

V Sloveniji le še 27 odstotkov mladih verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, kar 53 odstotkov pa verjame, da ne. Na Hrvaškem in v Srbiji sta deleža mladih, ki se nadejajo lastništva nepremičnine, še nižja.

Manj kot polovica je optimističnih glede prihodnosti doma

Pri vprašanju anketiranim, kako optimistično se počutijo glede prihodnosti v svoji državi, se v globalnem merilu optimistično počuti skoraj dve tretjini mladih in pesimistično tretjina. V Evropi pa se jih med mladimi polovica počuti optimistično in 45 odstotkov pesimistično.

V Sloveniji se optimistično počuti le še nekaj nad 40 odstotkov mladih, medtem ko jih je 47 odstotkov pesimističnih. V Srbiji pa se samo sedem odstotkov mladih počuti optimistično, skoraj tri četrtine pa pesimistično.

Največ srednješolcev je bilo v minulem šolskem letu v srednjih tehniških in drugih strokovnih šolah.
Največ srednješolcev je bilo v minulem šolskem letu v srednjih tehniških in drugih strokovnih šolah.
FOTO: Damjan Žibert

Zaradi boljših priložnosti bi se na globalni in evropski ravni ter v Sloveniji odločilo za selitev v drugo državo dve tretjini mladih, na Hrvaškem tri četrtine, v Srbiji pa kar 86 odstotkov.

Raziskava je med novembrom 2025 in februarjem letos potekala v 44 državah sveta. Gre za raziskavo, ki jo v podobni obliki izvajajo že od leta 2019. Skupaj je v raziskavi sodelovalo 44.000 ljudi. V Sloveniji je raziskavo preko spletnega panela izvedel inštitut Mediana na reprezentativnem vzorcu 1018 polnoletnih prebivalcev Slovenije januarja letos.

Nočejo biti le nemi opazovalci

To po njihovih besedah velja za različna področja od stanovanjske problematike in gradnje študentskih domov do študentskega dela. 

Mladi ob zaključku šolanja ne iščejo katere koli službe, ampak smiselne priložnosti, ki jim zagotavljajo finančno varnost in osebni razvoj, so opomnili v zavodu Nefiks. Pri tem obžalujejo, da se mladi ob prvem stiku s trgom dela pogosto srečujejo z negotovimi, nepredvidljivimi in slabše plačanimi oblikami dela. V zavodu so prepričani, da prva služba ne sme biti prva izkušnja s prekarnostjo. "Zgodnji stik z nezaščitenimi oblikami dela namreč dolgoročno negativno vpliva na osamosvajanje mladih, reševanje stanovanjskega vprašanja in načrtovanje družine," so navedli.

Mladih četrtino manj kot leta 1991

V Sloveniji je mladih čedalje manj. V starostni skupini od 15 do 29 let jih je bilo v začetku letošnjega leta po podatkih državnega statističnega urada približno 328.800, kar je za dobro četrtino manj kot leta 1991. Delež mladih med vsemi prebivalci je bil največji prav ob osamosvojitvi države, ko je znašal 22,5 odstotka. Medtem letos znaša dobrih sedem odstotnih točk manj.

Največ srednješolcev je bilo v minulem šolskem letu v srednjih tehniških in drugih strokovnih šolah. Sledili so programi srednjega splošnega izobraževanja, njim pa programi nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja. Največ fantov je izbralo področje, ki zajema tehniko, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, največ deklet pa področje splošnih izobraževalnih programov.

Mlade ženske so se v povprečju odselile, ko so bile stare 27 let in pol, moški dve leti in pol starejši.
Mlade ženske so se v povprečju odselile, ko so bile stare 27 let in pol, moški dve leti in pol starejši.
FOTO: Shutterstock

V terciarno izobraževanje je bila lani vključena skoraj polovica starih od 20 do 24 let, kar je Slovenijo uvrščalo tik pod vrh držav EU.

Od staršev se odselijo malo pred 29. letom

Mladi so se od staršev odselili, ko so bili povprečno stari malenkost manj kot 29 let. Mlade ženske so se v povprečju odselile, ko so bile stare 27 let in pol, mladi moški pa so bili pri odselitvi v povprečju dve leti in pol starejši.

Svetovni dan letos poteka pod geslom Različne okoliščine, skupne težnje. Združeni narodi (ZN) želijo z njim poudariti, da imajo mladi kljub različnim okoliščinam iste želje, ki so dostojanstvo, priložnosti, sodelovanje, dostojno delo, kakovostno izobraževanje in trajnostna prihodnost.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres ugotavlja, da mladi že vodijo na področjih, kot sta organizacija in inovativnost. Vendar za nadaljnji napredek potrebujejo dostop do veščin, ki jim bodo omogočale prihodnost, pa naj gre za kritično razmišljanje in reševanje problemov ali za digitalno pismenost.

Na globalni ravni bo pozornost po navedbah ZN danes namenjena mladim v najmanj razvitih državah, v državah brez dostopa do odprtega morja in majhnih otoških državah v razvoju, kjer se izzivi denimo zaradi revščine, podnebnih sprememb in omejenih gospodarskih možnosti pogosto prepletajo. Vendar so mladi tam odločeni, da se uprejo neugodnim razmeram, prevzamejo ključno vlogo in iščejo inovativne rešitve, da bi se tako njihove kot tudi druge skupnosti trajnostno razvijale.

Generalna skupščina ZN je 12. avgust razglasila za mednarodni dan mladih leta 1999. Tako je želela dati priložnost mladim, da opozorijo na svoj položaj, vlogo in težave, ki jih imajo.

mladi stanovanjska problematika Mediana raziskava Slovenija

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KOMENTARJI63

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Ne hodimnavolitve
12. 08. 2026 11.31
Z marsičem se s to vlado ne strinjam!!! Ampak, v enem podkastu je Šircelj povedal, da bo stanovanjska politika te vlade šla v smeri, da mladi pridejo do lastne nepremičnine. Pravilno!!!! Zakaj bi mladi s krediti financirali banke, ki že itak imajo enormne dobičke. Pa še najmanj dvakrat smo jih dokapitalizirali. Če pa onega bankirja v glavo zebe, mu naštrikam socialno kapico.
Odgovori
0 0
Ne hodimnavolitve
12. 08. 2026 11.31
Z marsičem se s to vlado ne strinjam!!! Ampak, v enem podkastu je Šircelj povedal, da bo stanovanjska politika te vlade šla v smeri, da mladi pridejo do lastne nepremičnine. Pravilno!!!! Zakaj bi mladi s krediti financirali banke, ki že itak imajo enormne dobičke. Pa še najmanj dvakrat smo jih dokapitalizirali. Če pa onega bankirja v glavo zebe, mu naštrikam socialno kapico.
Odgovori
0 0
Minifa
12. 08. 2026 11.27
Golob se je izjemno zavzemal za gradnjo stanovanj, tudi Tanja Fajon..za NATO PRISPEVEK je podpisal kar 3.5 % BDP ja kar znese 25 % proračuna, doma pa lagal da NI, obljubil nakup raket za UKRAJINO..in dodatnih 700 milijonov vojaške pomoči, medtem pa je Klovnesa Tanja Fajon delila naš denar po Srbiji, Kosovu, Afriki..denar Palestincem in gradila Bosanski vodovod..Ostal je samo spomin in slika poleg HIŠE ki so jo zgradili donatorji...za grenak spomin..
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+2
2 0
Minifa
12. 08. 2026 11.29
Je pa vse rešil nori Luka Mesec z gradnjo 30 000 stanovanj po 7 evrov kvadrat..na čemu je bil, ko je to izjavil še raziskujejo kajti take droge še svet ne pozna..??
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+1
1 0
2mt8
12. 08. 2026 11.23
Cene m² stanovanj v slovenski prestolnici in po Sloveniji dviguje balkanski umazan denar ki se pere skozi gradnjo luksuznih nepremičnin za trg.
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0 0
zajfa
12. 08. 2026 11.05
Prav imajo. Ne bodo si mogli. Naši "uspešni" delodajalci spoštujejo slovensko tradicijo in talajo minimalno plačo, tako da če ni ata premožen, sta tukaj dve opcije: Tujina ali čakati, da se stara ali stari spelje iz dobro plačanega sedeča delovnega mesta; to pa se ne bo, ker se tam skoraj nič ne dela, dobiva dobro plačo, zdaj pa bo stari dobil še celo penzijo poleg dela, ko bo še dlje ostal na delovnem mestu oziroma udobnem stolu užitka. Skratka, kot vsi vemo: Na starih prdcih polnih vsega svet stoji. Ni za kaj.
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+1
3 2
zibertmi
12. 08. 2026 11.11
saj se ne gre samo za minimalno plačo.stanovanskemu skladu je od prejšnje vlade naprej zajamčen denar za izgradnjo neprofitnih stanovan.nič ne gre čez noč,ko je posredi birokracija.
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+2
2 0
Minifa
12. 08. 2026 11.04
Kot smo prebrali, pa moramo dodati ne samo Grgurevičko in Sajovica za mlade skrbi tudi GOLOBA v celem mandatu ni zgradil ničesar se je pa slikal kot maneken zraven hiše, ki so jo s svojimi sredstvi zgradili DONATORJI..
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-1
2 3
zajfa
12. 08. 2026 11.08
Kaj pišeš bedarije, edini je, ki je sploh kaj naredil in tudi bo, ko se ta zaspana koalicija, ki noče nič spremeniti razen da gre vse nazaj, kot je bilo prikladno za polne riti vsega. Desne vlade skrbijo, da se ne gradi oziroma minimalno, da potem težki garači najemodajalci štepajo vsak mesec mastne pare in kopičijo prazna stanovanja. Do novega leta se še čaka.
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-2
2 4
bandit1
12. 08. 2026 10.49
Ne ... začnite delat. Od znanca hči 2 mu lca, umetni nohti vsakih 14 dni, brušenje kože in ne vem kaj še. Enega dne delovne dobe nima pa kako je hudo, oče ji je zrihtal stanovanje v nulo. Kaj si boš s takimi.
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-1
2 3
zajfa
12. 08. 2026 11.11
Ja, podjetnik ki je odprl s.p. za nohte in brušenje kože se ne strinja s tabo. On gara in rabi take. Denar mora krožiti. Najbolj debilna miselnost je, da se bo s šparanjem dvignila gospodarska rast. Same laži in zavajanje. Problemi = denar. Več problemov, več biznisa.
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0 0
slayer2
12. 08. 2026 10.43
Sem rojen Slovenec,celo življenje živim v Ljubljani,pa nikakor ne pridem do neprofitnega stanovanja!!!
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+3
4 1
Minifa
12. 08. 2026 11.06
Pa tudi nikoli ne boš, saj se socialke za SLOVENCE ne gradijo..
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+2
3 1
zibertmi
12. 08. 2026 10.39
desničarji ste pametni do amena.udrihate čez prejšnjo vlado,kar se denarja za neprofitna stanovanja tiče in njihove izgradnje.v 36 letih se preko stanovanskega sklada ni zgradilo eno neprofitno stanovanje, niti za izgradnjo stanovan ni bil namenjan niti en cent.ljudje,ki smo kadarkoli kaj delali pa vemo,da od nakupa zemljiščs,ki mora bi zazidalno in do izdaje gradbenega dovoljenja ,preteče leto ali dve.stanovanja se po sloveniji že gradijo,nekje se pa še bodo,odvosno od občin.
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-3
3 6
zibertmi
12. 08. 2026 10.41
kaj bo pa janezek s tem stanovabskim zakonom naredil bomo pa še videli,kot bomo videli kako bo s dolgotrajno oskrbo.
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-1
2 3
zibertmi
12. 08. 2026 11.12
da ste desničarji zaplankani ni nič novega.ali ste stari kot mahnič ,ki je letnik 90 in v življenju ni nič naredil na tem področju.odkar je pa v politiki,še posebej desni,mu pa vse rata ,pa sploh ne ve kako.kdor e sam delal in odpiral vrata za papirje in kredite ve kako se temu streže
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+2
2 0
marker1
12. 08. 2026 11.30
Povprečen desničar ima službo, družino, svoje stanovanje ali svojo hišo. Za hišo je imel prihranke, pa še je varčeval in se za nekaj let odpovedal dopustu. Desničar se zaveda, da mora za stanovanje poskrbeti sam in se na državo ne zanaša. Povprečen levičar je še vedno brez službe, ker nima ustrezne izobrazbe in živi še vedno pri 30 letih pri starših. Seveda tudi prihrankov nima, ker sproti vse porabi. Levičar je zmotno prepričan, da mu mora država urediti stanovanjski problem. Kdor pa računa na socialno stanovanje se mora pa zavedati, da ga ne bo dobil, ker so prišleki prej na vrsti, ko bo on.
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0 0
Vakalunga
12. 08. 2026 10.38
Borut Sajovic STRANKA SVOBODA......Mediji so razkrili, da ožja družina Sajovic obvladuje skupno 31 nepremičnin (vključno s 3 hišami, 4 stanovanji, parcelami, gozdovi in kmetijskimi objekti). Prepis lastništva: Borut Sajovic je večino teh nepremičnin uradno prepisal na ožje družinske člane (ženo, sina in hčer), pri čemer pa si je z vpisom v zemljiško knjigo pridržal dosmrtni užitek (preužitek), služnost ter predkupno pravico....Pol svobodnjaki tulijo ni stanovanj..Poglejte BARABE..
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+8
9 1
zibertmi
12. 08. 2026 10.43
da nekdo obvladuje nepremičnine ni nič novega.,največ nepremičnin imajo v lasti janezevi rojaki,pa si kar tiho.če si ga kupil legalno,ga oddajaš legalno prav,če si pa finance dobil na nezakonit način,pratako temu sledi nakup in najemnina,ki je ne prijavljaš .recimo,si pa obsojanja vreden neglede na barvo politike
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-3
2 5
zibertmi
12. 08. 2026 11.14
če si tum si pač tum.glava pa za striženje in ,da voda ne teče v trebuh
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0 0
marker1
12. 08. 2026 11.33
Ne preusmerjaj! Govora je o Sajovicu. Pa tudi Grgurevićeva ima kar nekaj nepremičnin.
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0 0
Joakim
12. 08. 2026 10.33
Kam bomo pa prišli, če bomo za vsako generacijo gradili nova stanovanja. Stara pa bodo prazna in bodo samevala. Že zdaj je na podeželju pol hiš praznih, ali z enim pebivalcem. V takem tempu bobo pozidali vre rodovitne površine in imeli cel kup starih praznih ruševin.
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+2
2 0
Pajo_36
12. 08. 2026 10.39
Hiše na podeželju so prazne izključno zaradi tega, ker so notr eni starci k nočejo prodat, pa it v stanovanja, ali v domove...kolk jih poznam pri nas...bog ne daj, to je njihovo...obsesija s telimi bajtami je tud pri nas nenormalna.
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-1
1 2
RichPiana
12. 08. 2026 10.44
Men je fotr reku: jst sm bajto zase zidal. Zdej je pa sam in onemogel. Se trave si ne more pokosit. Naj uziva v svoji kvadraturi.
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-1
0 1
BrezPitt
12. 08. 2026 11.03
Točno to. Morali bi dat zakon, da če hiša sameva nevem koliko let po možnosti, da se že podira razlastit lastnika in podarit mladi družini, ki jo naj prenovi in se vseli. S tem bi tudi bistveno pripomogli da bi bili kraji lepši saj povsod so neke podirajoče hiše. Pa tudi včasih ni bilo te nuje, da mora vsak v svoje stanovanje, starejši je vedno ostal doma, tako je bilo potem še poskrbljeno, da so imeli starši na stara let pomoč, da jim ni bilo potrebe it v domove.
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+1
1 0
zajfa
12. 08. 2026 11.09
Super. Vemo, pa tudi kdo bi prvi dobil te hiše, tako da, mogoče pa je tudi kaj sreče v nesreči.
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0 0
Vakalunga
12. 08. 2026 10.32
Lena Grgurevič, poslanka stranke Gibanje Svoboda, v javnosti in medijih pogosto vzbuja pozornost v povezavi s premoženjem in nepremičninami Osebna lastnina: Po javno dostopnih podatkih na portalu Detektor premoženja je Lena Grgurevič lastnica stanovanja v Mariboru, ki meri nekaj več kot 100 kvadratnih metrov. Družinsko premoženje: Mediji navajajo, da imajo njeni ožji družinski člani v lasti obsežnejši nepremičninski fond, ki vključuje pet dodatnih stanovanj, poslovni prostor ter počitniško hišo na Hrvaškem. Službeno stanovanje v Ljubljani: Kot poslanka Državnega zbora je najela službeno stanovanje v Ljubljani. Gre za 67 kvadratnih metrov veliko stanovanje, za katerega skupaj s stroški obrabnine plačuje subvencionirano najemnino v višini okoli 373 evrov na mesec, kar je v javnosti sprožilo debate o ugodnostih, ki jih uživajo funkcionarji v primerjavi s tržnimi najemniki. Take najboljnskrbi za mlade..
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+6
7 1
Pajo_36
12. 08. 2026 10.27
Pri mojih letih, torej slabih 43, nisem še videl,. da bi kdorkoli od moje generacije s plačo, oz. SAM popolnoma kaj naredil. Vse je bilo ali poverbano, ali pa so tastari dali parcelo, ali dali polovico. Edino dohtarji, no oni pa ja, sami, so imeli tudi boljše pogoje na bankah za kredite. Tako da, kaj svetujem mladim brez dediščine? Pejte v Avstrijo, je res pravi socialni sistem, kjer imaš hitreje dostopna stanovanja za mlade družine, 14 plač in 13 pokojnin. Vse , ki poznam, pa ni jih malo, ki so v letih 2006 in naprej odšli, se nobeden ni vrnil. KAr je gori normlano, se pri nas jajcamo, pa jamramo, kako je vse težko, medtem ko je v Avstriji to logično. Delavec je spoštovan in plačan. Imajo panožne minimume, kjer je gledano po panogi minimalna plača, ki je seveda gostinstvo 1500 evrov, prisepvne stopnje so pa vse preložene na delodajalca in en na delavca, kot so pri nas naredili 1995,. nema zaposlitve, da ni zavarovana, naši desnakarji pa sedaj tiščijo študentske4 s.p.,-je, kjer spet ne bo upoštevana pokojninska doba, kot je bila pri nas preko f.... napotnic...Čez 20 let mega ljudi ne bo imelo let za mejo 67 let, kaj šele 40/62, ker so nas dobesedno n....s tem !
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+2
4 2
Groucho Marx
12. 08. 2026 10.44
Pajo pajo. Nič pa o hujskajočih lewacih, ki bi radi z bajoneti vse podjetnike naterali v morje in je tebi to logično. Ni pa logično v Avstriji.
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+3
3 0
znitloh Binladen
12. 08. 2026 10.27
Edino ukrepanje, ki je nujno in logično je davek na vsako drugo in naslednjo nepremičnino, saj to ni zlata palica za investiranje ampak dom, ki se ga vzame mladim zgolj za shranjevanje denarja
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+1
2 1
Bad Minton
12. 08. 2026 10.55
Stanovanje NI pravica! Lahko je investicija.
Odgovori
-1
0 1
RichPiana
12. 08. 2026 10.10
Sami boomerji kometirajo.
Odgovori
+0
2 2
Jožajoža
12. 08. 2026 10.07
Levi so za narod,desni proti narodu.so v "službi" tujih obveščevalnih sluźb
Odgovori
-9
1 10
tech
12. 08. 2026 09.49
Država je urejena tako kot jo želimo. Zdaj ali smo mazohisti ali pa neumni narod. Non stop izmenjujemo desne in leve na oblasti. Desni vemo kakšni so, za leve pa tudi bi morali že zdavnaj vedet, da niso niti L od levih. Dokler ne bomo komplet zamenjali parlament z alternativo, se bo treba sprijaznit s posledicami.
Odgovori
+5
6 1
Agent Provokator
12. 08. 2026 10.45
Bravo... tudi "tech" je spregledal in vedno:več nas je... razen tistih na Trstenjakovi.
Odgovori
-2
1 3
janez horvat
12. 08. 2026 09.46
Ko smo gradili mi (konec sedemdesetih) nas je hiša stala 150 milijonov ob tem, da smo ogromno naredili sami. Vsak prosta ura in praktično ves dopust je šel za to. S soprogo sva skupaj zaslužila dober milijon mesečno, dva otroka v vrtcih, nobenih odpustkov nikjer. Zakreditirani preko glave in daleč preko tistega, kar je bilo dovoljeno. Bili smo v eni sobi pri starših in skupna kuhinja. Trajalo je 4 leta, da smo šli v na pol dokončano hišo.Po 16 letih smo odplačali zadnji kredit. Res pa je, da je pomagala inflacija, da čez nekaj let ni bilo tako hudo.
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+4
4 0
RichPiana
12. 08. 2026 10.08
No dej dej. Parcele so pa obcine zastonj talale takrat.
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-5
1 6
janez horvat
12. 08. 2026 10.24
Ne tumbaj. Vse je bilo treba kupiti. Kar se je dalo, smo naredili sami s pomočjo sorodnikov, prijateljev, sosedov. In potem vse vračali. Tako se je takrat delalo. Sedaj bi se pa mladina v belih hlačah in majici vselila na gotovo. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki smo ga kupili, plačujemo še sedaj. Pravkar je šlo za prvi obrok 85 evrov. Marsičesa pa nisi dobil in je bila na srečo blizu Avstrija. Za telefonski priključek dvojček je šlo več kot ena plača.
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+3
3 0
RichPiana
12. 08. 2026 10.37
Ti bluzis. Dobro vem kako je bilo takrat. Mi smo zidali v 90ih. Sosed je delal kot sofe4. Prevazal je zmajckove slascice. Njegova zena je bila pa cistilka v osnovni soli. In dva majhna otroka sta imela takrat tudi in so komot zgradil normalno hiso. Probaj to danes pod temi pogoji.
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+0
1 1
RichPiana
12. 08. 2026 10.41
Potem naslednji sosed. Oba osnovnosolska ucitelja. Bajta 200m2 narejena. Naslednji sosed je bil šlosar. Zena v invalidski penziji. Bajta narejena.
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+1
1 0
bandit1
12. 08. 2026 10.42
Janez pozabil si omenit, da je komunalno urejeno zemljišče ? ne vem kaj je to, si zapravil polovico denarja namenjenega hiši, pa še lopate nisi zasadil v tisti travnik.
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0 0
janez horvat
12. 08. 2026 11.19
Imam debelo mapo, kjer so vsi računi, vsaka ura, ko mi je kdo pomagal in vsak ura ko sem to vračal, vsaka ura, koliko sem plačeval šušmarje, vsak šiling ali marka, ki sem jih na črno kupil od zdomcev, da sem jih polagal za kredite ali rabil za nakupe v Avstriji itd... Od mojih staršev ni bilo nič, od njenih nekaj malega. Ko smo se vselili smo bili stari nekaj malega čez 30. Še zdaj kaka stvar ni narejena do konca. In moji otroci so gradili na enak način. So pa imeli več finančne in druge pomoči staršev, ki imamo celo življenje povsem povprečne dohodke.
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0 0
RichPiana
12. 08. 2026 11.25
Zdej se ne smes vselit, ce bajta ni koncana. Imas nadzornike. Rabis dixija za delqvce itd itd. Tega takrat ni bilo.
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0 0
mptour
12. 08. 2026 09.39
Od kje mladim kar naenkrat pravica, da morajo imeti pri 20+ lasten dom. Večina brez dne delovne dobe. Kako so naši starši gradili domove? Najprej par let delat, pol pa kredit do konca življenja. Mešalc, lopata, prijatli, pa gasa. Dans pa mlečna mladina najprej otroke nardit, pol pa državi jokat, kako jim je hudo. Najvecji problem so pa tisti, ki imajo pri starših dovolj prostora, pa morajo pod nujno na svoje. Kako poje Smolar? Je treba delat...
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+6
8 2
RichPiana
12. 08. 2026 10.09
Sosedi ti ne smejo vec pomagat. Moj dedek je sam ceglw delal. Bili so to drugi casi.
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+4
4 0
galeon
12. 08. 2026 09.27
Kako neumno razmišljanje mladine. Ja preselte se v drugo državo. Samo tam ne bo mamic. Boste moral delat. Samo to vam še ni jasno.
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+4
6 2
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